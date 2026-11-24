El club crema habilitará el acceso a las localidades en cuatro etapas escalonadas entre el martes 24 y el viernes 27 de noviembre, con comercialización exclusiva a través de Teleticket y hasta agotar el stock disponible. (Universitario de Deportes)

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El partido por la semifinal de vuelta entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo está programado para el viernes 4 de diciembre a las 20.30 en el Estadio Monumental. Para ese encuentro, la institución merengue estableció un esquema de cuatro fases de comercialización de localidades, con prioridad para los socios al día en sus obligaciones y apertura progresiva hacia el público en general.

La plataforma habilitada para todas las transacciones es Teleticket, único canal oficial de venta, con disponibilidad sujeta al agotamiento del inventario.

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Primera etapa: socios cremas y adherentes

Universitario dará prioridad a sus asociados más antiguos para adquirir entradas. Esta primera fase estará disponible desde el mediodía del martes 24 y excluirá a quienes mantengan pagos pendientes con la institución. (Universitario de Deportes)

La comercialización arranca este martes 24 de noviembre a las 12.00. En esta primera ventana, el acceso a las entradas queda reservado para los socios cremas y adherentes cuyo número de registro se encuentre comprendido entre el 1 y el 30.000. El requisito excluyente es estar al día en el cumplimiento de los pagos correspondientes. Quienes presenten deudas pendientes con el club no podrán adquirir localidades durante esta fase, independientemente de su antigüedad como asociados.

Este criterio de ordenamiento busca premiar la fidelidad y la puntualidad de quienes integran el padrón más antiguo de la institución. La franja horaria de inicio —mediodía— apunta a distribuir la demanda a lo largo de la jornada y evitar saturaciones en la plataforma digital desde las primeras horas del día.

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Así será la segunda etapa

La segunda jornada ampliará el acceso a los integrantes del padrón crema que no ingresaron en la primera ventana. Universitario mantendrá el requisito de no presentar deudas para habilitar la compra de entradas. (Universitario de Deportes)

Al día siguiente, miércoles 25 de noviembre, también a partir de las 12.00, se abre la segunda fase. Esta instancia contempla a los socios cremas y adherentes con número de registro superior al 30.000, siempre y cuando se encuentren al corriente con sus cuotas.

La lógica es la misma que en la jornada anterior: el pago actualizado funciona como condición de habilitación para acceder al sistema de compra.

Con este diseño escalonado, el club garantiza que los asociados con mayor antigüedad tengan ventaja temporal en la elección de ubicaciones, mientras que los socios más recientes ingresan al proceso con 24 horas de diferencia. Ambos grupos comparten, sin embargo, la misma plataforma y las mismas condiciones de transacción.

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Tercera y cuarta etapa: abonados y público general

La comercialización continuará el jueves 26 con los abonados del Clausura y se abrirá a toda la hinchada el viernes 27. Ambas fases comenzarán al mediodía y dependerán del stock disponible. (Universitario de Deportes)

El jueves 26 de noviembre, desde las 12.00, llega el turno de los abonados cremas del Torneo Clausura. Este segmento tiene asignada su propia ventana de compra, diferenciada del resto de los socios, en reconocimiento a su compromiso con la campaña vigente del equipo. La condición de abonado activo para el certamen en curso es el único requisito para participar en esta etapa.

Finalmente, el viernes 27 de noviembre —también a partir de las 12.00— se habilita la venta libre para toda la hinchada crema en general. Cualquier aficionado podrá adquirir localidades en esta última fase, sin necesidad de acreditar membresía ni abono. Esta apertura masiva cierra el ciclo de comercialización y estará activa hasta que se agote el stock total de entradas disponibles para el cotejo.

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El esquema adoptado por Universitario replica el modelo de venta por etapas que el club ha utilizado en compromisos de alta convocatoria durante la temporada. La segmentación por categoría de socio permite administrar la demanda de manera ordenada y reduce la presión simultánea sobre los servidores de Teleticket en los momentos de mayor afluencia.

Cabe recordar que el duelo ante Sport Huancayo se disputará en el Estadio Monumental, el recinto de mayor capacidad del país, lo que amplía el volumen de localidades disponibles respecto de otros escenarios. Aun así, la comercialización cierra en el momento en que se agote el inventario habilitado, sin importar si alguna de las fases aún no ha concluido formalmente. Por eso, desde el club se recomienda a los hinchas realizar la compra dentro de la ventana que les corresponde y no postergar la gestión hasta las etapas finales.

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Toda la operación de venta se canaliza de manera exclusiva a través de Teleticket. No existen otros puntos de venta autorizados para este partido.