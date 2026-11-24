Avance promocional del programa 'Magaly TV, la firme' que presenta un seguimiento a Korina Rivadeneira ingresando y saliendo en su vehículo del edificio del actor argentino Nacho Di Marco. Asimismo, el informe incluye imágenes vinculadas a un caso previo sobre un viaje en yate en Argentina protagonizado por Francho Sierralta y su posterior aparición en un evento público junto a su esposa.

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Korina Rivadeneira volvió a situarse en el centro de la polémica tras un nuevo ampay anunciado por el programa ‘Magaly TV, la firme’ para este lunes 23 de noviembre. La modelo venezolana, madre de los hijos de Mario Hart, fue captada ingresando de noche al edificio donde reside el actor argentino Nacho Di Marco, con quien protagonizó una escena de beso durante una obra teatral días atrás, en presencia del propio Hart.

El avance del programa conducido por Magaly Medina muestra la camioneta de la exchica reality al ingresar al estacionamiento privado del inmueble, luego de una toma en la que ambos aparecen aparentemente tomados de la mano. “¿De la ficción a la realidad? Korina Rivadeneira pasa la noche en el edificio donde vive el actor argentino con el que chapa en obra de teatro”, anunció la voz en off del informe.

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Las cámaras registraron el ingreso nocturno y la salida al amanecer

Según las imágenes promocionales difundidas para la edición de esta noche, programada a las 9.45 p. m., la camioneta de Rivadeneira entró al estacionamiento del edificio en horas de la noche. El vehículo permaneció en el lugar hasta la mañana siguiente, cuando las cámaras captaron su salida a plena luz del día con la modelo al volante y lentes oscuros puestos.

Este dato temporal, el ingreso nocturno y la salida recién al día siguiente, constituye el punto central del reportaje que plantea la posibilidad de que el vínculo entre ambos actores haya trascendido el plano estrictamente laboral. El episodio cobra relevancia mediática porque se produce pocos días después del estreno de la obra ‘Esta no es otra fiesta de chamba’, puesta en escena en la que Rivadeneira y Di Marco protagonizaron un beso frente al público, con Mario Hart presente entre los asistentes.

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El programa 'Magaly TV la firme' captó a Korina Rivadeneira en el edificio donde reside el actor Nacho Di Marco.

El beso en el teatro generó incomodidad en Mario Hart

El piloto de carreras relató el episodio en el podcast que conduce junto a María Pía Copello. Según su versión, las cámaras se posicionaron frente a él en el momento exacto de la escena romántica entre los actores, lo que derivó en una situación que calificó como incómoda.

“Es un beso de actuación y, además, estamos separados hace más de casi 10 meses y normal. Solo que no me lo veía venir y el momento fue incómodo, no por el beso de la obra, sino por las cámaras y qué van a decir… Entonces dije: ‘Ay, Dios mío’. Y estaba con mi mamá al costado”, relató Hart.

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Rivadeneira respondió a los cuestionamientos de su expareja sobre la falta de aviso previo a la escena. La modelo explicó que había invitado al piloto a la función sin confirmar su asistencia, y aclaró que ambos mantienen una relación cordial tras su separación. “Mario y yo la tenemos clarísima, nosotros estamos ahorita solteros, nos sentimos bien así y creo que el cariño que tenemos es por todo lo que hemos vivido. Más allá de eso, no. Ahorita estamos bien cada uno por su lado”, manifestó.

La conductora sostuvo que la presencia de cámaras en el estreno de Esta no es otra fiesta de chamba habría respondido a una estrategia de difusión. Además, consideró que Mario Hart debió anticipar que su asistencia generaría interés entre los programas de espectáculos. ATV/ Magaly TV La Firme.

Di Marco defendió la escena como parte de su trabajo actoral

El actor argentino se pronunció sobre la repercusión del beso en una entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’. Di Marco explicó que conoce a Rivadeneira desde 2020, cuando ambos compartieron elenco en una producción televisiva, y defendió la naturalidad de las escenas románticas dentro del oficio actoral.

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“Con Korina nos conocemos desde el 2020, que hicimos pareja en otra novela, así que todo bien, todo hablado, con mucha confianza y cuidado por el momento que está pasando ella”, comentó el actor. Respecto a las reacciones del público ante la escena, añadió: “No hay que ponerse celoso, entiendo que muchos se ponen celosos o no lo pueden soportar, pero es parte del laburo”.