Durante una emisión del pódcast 'La Manada', los conductores Laura Spoya y Mario Irivarren comentan el incidente ocurrido en la presentación en Lima del programa 'Nadie dice nada' de Luzu TV. En la conversación, abordan la exposición de Francho Sierralta ante el público y las cámaras, el impacto de la situación en su esposa Nathalie Galleno y la intervención del presentador Nicolás Occhiato al percatarse de la presencia de ambos en el evento.

Guardar

Laura Spoya expresó su solidaridad con Nathalie Galleno Mendoza tras el incómodo momento que la joven vivió durante el show ‘Nadie dice nada’, de Luzu TV, en Lima. La exreina de belleza cuestionó que el esposo de Galleno, Francho Sierralta, se expusiera frente a las cámaras del recinto pese a conocer la repercusión del ampay que lo vinculó a una infidelidad durante un viaje a Argentina, episodio que también involucró a Said Palao y Mario Irivarren.

El incidente ocurrió el domingo 22 de noviembre en el Duomo Costa 21, en San Miguel, durante una presentación del programa argentino en la capital peruana. Un asistente se acercó al conductor Nicolás Occhiato y le mostró en su celular un mensaje que decía “Yo tengo el chisme”, antes de relatar frente al público el episodio de la fiesta en el yate difundido meses atrás por el programa de Magaly Medina.

PUBLICIDAD

Laura Spoya cuestiona que Sierralta se expusiera ante las cámaras

Durante su participación en el pódcast ‘La Manada’, Laura Spoya analizó la decisión de Sierralta de permanecer visible ante las cámaras del evento pese al antecedente del escándalo. La conductora consideró que el empresario pudo haber evitado la situación si hubiera previsto las consecuencias de su presencia en el show.

“Para qué te pones para la foto. Si sabes que tienes rabo de paja no te pones para la foto, lo evitas… Si lo que no quería era seguir en el ojo público, ya olvídate. Yo he tenido sentimientos encontrados cuando vi el video, porque me dio penita ella…”, comentó Spoya.

PUBLICIDAD

Laura Spoya cuestionó la decisión de Francho Sierralta de permanecer visible ante las cámaras durante la presentación de 'Nadie dice nada' en Lima.

La reacción de la conductora se centró en el impacto que la situación tuvo sobre Galleno, quien se encontraba sentada junto a su esposo cuando las cámaras lo enfocaron y el público comenzó a gritarle “infiel”. Según el relato difundido en redes sociales, la pareja abandonó el recinto antes de que concluyera la presentación.

Mario Irivarren detalla cómo se desencadenó el momento incómodo

En el mismo espacio, Mario Irivarren aportó contexto sobre el origen del episodio. El también integrante de la farándula local explicó que Occhiato bajó hacia el público para interactuar con los asistentes, instante en que las cámaras del show enfocaron a Sierralta y desencadenaron los reclamos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el relato de Irivarren, el conductor argentino se dio cuenta de la presencia de Galleno junto a su esposo e intentó acercarle el micrófono para que hablara ante el público. Sin embargo, Sierralta tocó la pierna de su esposa para evitar que la joven tomara la palabra en ese momento.

Laura Spoya respaldó la decisión de Occhiato de frenar la dinámica apenas identificó la situación, en lugar de continuar indagando sobre el tema frente a los presentes. “Es que se da cuenta que su esposa está al lado, eso me gustó, pudo haber seguido, pero decidió pararlo… a mí sí me dio penita su esposa”, agregó la conductora.

PUBLICIDAD

Durante la emisión del programa digital La Manada Galactic, Mario Irivarren y los panelistas analizan la reciente exposición mediática de Francho Sierralta. En la mesa de debate, los conductores comentan las repercusiones públicas del caso y las decisiones del involucrado tras aparecer frente a las cámaras en un evento.

El episodio reavivó la polémica del ampay en el yate de Argentina

El escándalo que motivó los reclamos del público se originó meses atrás, cuando el programa de Magaly Medina difundió imágenes de Francho Sierralta durante un viaje en yate en Argentina, en el que también participaron Said Palao y Mario Irivarren. Las imágenes generaron controversia por la presunta infidelidad del empresario, pese a encontrarse casado con Galleno.

El creador de contenido Ric La Torre señaló, a través de su cuenta de TikTok, que Nathalie Galleno abandonó el recinto tras el bochornoso momento vivido durante el show. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a Sierralta saliendo del lugar poco después, aparentemente detrás de su esposa.

PUBLICIDAD