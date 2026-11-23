Se convoca a audiencia pública para la proclamación descentralizada de resultados de la elección municipal de la provincia de Lima. El evento se realizará el miércoles 25 a las 10 AM en Jesús María. | Canal N

Guardar

Luego de casi dos meses del cierre de las urnas, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunciará este miércoles 25 de noviembre quién gobernará Lima Metropolitana durante los próximos cuatro años. La segunda regidora electa de Renovación Popular, Jeanette Alonzo, se perfila para asumir el sillón municipal luego de que el partido liderado por Rafael López Aliaga se impusiera en los comicios del 4 de octubre.

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro (JEE Lima Centro) convocó, mediante la Resolución N° 09097-2026-JEE-LICN/JNE, a una audiencia pública de proclamación de resultados para la provincia de Lima. El acto se realizará a las 10:00 horas en la sede institucional del organismo, ubicada en el jirón Caracas 2453, distrito de Jesús María.

PUBLICIDAD

Jeanette Alonzo, regidora de Renovación Popular, figura junto a la fachada institucional del Jurado Nacional de Elecciones previa a la proclamación de resultados en Lima. (Infobae Perú/Agencia Andina)

ONPE entregó resultados finales al JNE

La resolución del JEE responde al Oficio N° 003989-2026-SG/ONPE, remitido el mismo lunes 23 de noviembre por la Secretaría General de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). El documento contiene el reporte al 100% de actas contabilizadas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en la provincia limeña.

Con ese reporte en mano, el JEE procederá a levantar el acta de proclamación del cómputo provincial, conforme a lo establecido en los artículos 30 y 31 de la Ley de Elecciones Municipales (Ley N° 26864). Renovación Popular había obtenido el 27,685% de los votos válidos, equivalente a 1.554.928 sufragios, por encima de Avanza País, que alcanzó el 26,811% con la candidatura de Francis Allison.

PUBLICIDAD

La resolución del Jurado Electoral Especial de Lima Centro convoca a la audiencia pública para proclamar a las autoridades electas de la provincia de Lima. (JNE)

Rafael López Aliaga no podrá asumir alcaldía

El resultado electoral no se traduce de forma directa en la reelección de López Aliaga como alcalde. El artículo 194 de la Constitución prohíbe la reelección inmediata de las autoridades ediles, y el JNE resolvió, a través de la resolución N° 4557-2026-JNE, que en las listas encabezadas por un primer regidor que ejerció la alcaldía en el periodo anterior, el cargo debe recaer en el segundo regidor electo.

Esa disposición deja fuera a López Aliaga del sillón municipal y traslada la responsabilidad a Jeanette Alonzo Contreras, contadora pública de profesión y segunda integrante de la lista de Renovación Popular. De confirmarse en la audiencia del miércoles, Alonzo Contreras asumirá el cargo para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2027 y el 31 de diciembre de 2030.

PUBLICIDAD

Rafael López Aliaga habla por un micrófono durante un mitin en Carabayllo junto a un recuadro con el logotipo del Jurado Nacional de Elecciones.

JNE notificará a los partidos

La resolución del JEE Lima Centro dispone que las organizaciones políticas participantes sean notificadas a través del portal web institucional del JNE, del panel de publicación del propio jurado y de sus respectivas casillas electrónicas. El trámite busca garantizar que todos los partidos en contienda tomen conocimiento formal de la convocatoria antes del acto de proclamación.

La resolución fue suscrita por la presidenta del JEE Lima Centro, Ysabel Dorotea Garro de la Peña, junto al segundo miembro, Marcos Villalta Infante; la tercera miembro, Vilma Escobar Honorio, y el secretario jurisdiccional, Óscar Américo Liendo Álvarez. Con sus firmas, el organismo electoral dio inicio formal al proceso que culminará este miércoles con la proclamación oficial de las nuevas autoridades de la capital peruana.

PUBLICIDAD