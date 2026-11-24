Pilluchu se encuentra en Vilcashuamán, Ayacucho, a 3.798 metros sobre el nivel del mar. Fue ocupado durante el Intermedio Tardío, entre los años 1100 y 1450 d. C. Difusión

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Las condiciones geográficas de las zonas altoandinas influyeron en la distribución de los asentamientos humanos y en las actividades que desarrollaron sus habitantes. En Ayacucho, el sitio arqueológico de Pilluchu ofrece información sobre las estrategias que utilizó una antigua población para organizar sus espacios de residencia, conseguir alimentos y acceder a recursos naturales en un entorno de altura.

Las investigaciones en este lugar permiten conocer aspectos de una sociedad que ocupó la cima de un cerro y estableció mecanismos para aprovechar terrenos situados a diferentes altitudes. Los restos de viviendas, objetos domésticos y piezas metálicas aportan información sobre sus actividades económicas, las relaciones de intercambio y las prácticas culturales.

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El asentamiento corresponde al Intermedio Tardío, período comprendido aproximadamente entre los años 1100 y 1450 d. C. Su distribución arquitectónica y los materiales recuperados permiten examinar cómo se estructuraba la vida de sus habitantes antes de la expansión del dominio inca en la región.

La investigación también presta atención a los objetos vinculados con la crianza de camélidos, una actividad importante para las comunidades de los Andes. Entre los hallazgos destacan pequeñas representaciones de estos animales elaboradas en cerámica, cuya presencia permite estudiar su importancia económica y simbólica.

Pilluchu se encuentra a casi 3.800 metros de altitud en Vilcashuamán

La explanada superior concentra aproximadamente 400 estructuras habitacionales de planta circular y seis chullpas destinadas a funciones funerarias. Difusión

El sitio arqueológico de Pilluchu está ubicado en terrenos de la Comunidad Campesina Inmaculada Concepción de Pillucho, en la provincia de Vilcashuamán, departamento de Ayacucho. El asentamiento ocupa la parte superior de un cerro tronco-cónico situado a 3.798 metros sobre el nivel del mar, cuya silueta presenta una forma semejante a la de un ave.

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De acuerdo con la información difundida por la Agencia Andina, el lugar pertenece a la región natural Suni, en una zona de transición hacia la Puna. Las condiciones climáticas se caracterizan por temperaturas de entre 7 y 10 °C, además de un ambiente frío y seco.

La vegetación de los alrededores incluye especies propias de los ecosistemas altoandinos, como ichu, queñua y taya. Estas características forman parte del entorno en el que se desarrolló el antiguo asentamiento.

El acceso al complejo requiere una caminata de aproximadamente 40 minutos desde el poblado actual. La ubicación en la parte alta del cerro también constituye un elemento relevante para comprender las decisiones de organización territorial de sus antiguos habitantes.

Cerca de 400 viviendas conformaban el asentamiento prehispánico

La explanada superior de Pilluchu concentra aproximadamente 400 estructuras habitacionales de planta circular, además de seis chullpas destinadas a funciones funerarias. Esta distribución evidencia una ocupación densa del espacio durante el Intermedio Tardío.

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La concentración de viviendas en la cima plantea interrogantes sobre el abastecimiento de recursos, debido a que el terreno no reunía condiciones adecuadas para desarrollar actividades agrícolas. Los antiguos pobladores recurrieron a espacios ubicados a menor altitud para cubrir sus necesidades alimentarias.

Según los datos recogidos por Andina, los terrenos de cultivo se encontraban aproximadamente 100 metros por debajo del asentamiento. Allí se producían tubérculos como papa, oca y mashua, alimentos que formaban parte de las actividades agrícolas de esta población.

El aprovechamiento de diferentes niveles del territorio también comprendía el acceso al agua. Los habitantes debían trasladarse hacia manantiales y riachuelos situados en zonas más bajas para abastecerse de este recurso. Estos desplazamientos pudieron realizarse de manera periódica y posiblemente colectiva, según la reconstrucción planteada a partir de las características del lugar.

Vasijas y semillas permiten reconstruir las actividades económicas

Los habitantes establecieron sus viviendas en la cima del cerro, pero aprovecharon terrenos agrícolas situados unos 100 metros más abajo para cultivar alimentos. Difusión

Los materiales recuperados durante las investigaciones arqueológicas aportan información sobre las prácticas domésticas y el acceso a productos agrícolas. Entre los objetos identificados figuran ollas, cántaros y platos, piezas utilizadas en las actividades cotidianas de los habitantes.

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También se encontraron semillas de maíz y frejol. Su presencia constituye una evidencia del acceso a alimentos procedentes de zonas con condiciones ecológicas distintas a las de la cima de Pilluchu.

Estos hallazgos permiten examinar la relación entre los habitantes del asentamiento y otros espacios productivos. La disponibilidad de productos que no correspondían exclusivamente a los cultivos de altura evidencia la importancia de los intercambios para complementar los recursos locales.

La combinación de restos domésticos y semillas también ofrece elementos para estudiar la alimentación y las formas de abastecimiento de esta población durante el período Intermedio Tardío.

Otro conjunto de materiales recuperados corresponde a piezas elaboradas con metales. Entre ellas figuran tupus, imperdibles y agujas de cobre, además de pequeños objetos ornamentales de plata.

Estos elementos permiten identificar conocimientos relacionados con el trabajo de los metales y el uso de herramientas y accesorios en la vida cotidiana. Su presencia también aporta información sobre la circulación de bienes entre diferentes territorios.

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La recuperación de piezas de cobre y plata amplía el conocimiento sobre las actividades desarrolladas en Pilluchu, más allá de la agricultura y el abastecimiento de alimentos. Los objetos constituyen evidencias materiales de las prácticas técnicas y de las relaciones económicas de sus antiguos habitantes.

Figurinas de camélidos revelan su importancia en las prácticas culturales

Los cultivos incluían papa, oca y mashua. También se encontraron semillas de maíz y frejol, que aportan información sobre el acceso a productos de diferentes zonas ecológicas.

Entre los descubrimientos destaca un conjunto de pequeñas figurinas de camélidos elaboradas con cerámica cocida, conocidas como illas. Estas representaciones permiten examinar el lugar que ocupaban estos animales en las actividades económicas y las creencias de la población.

Los camélidos proporcionaban recursos fundamentales para las comunidades altoandinas, como carne y fibra, además de cumplir funciones vinculadas con el transporte. Su aprovechamiento estaba relacionado con distintas necesidades de la vida cotidiana.

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Las figurinas también reflejan una dimensión simbólica. Su presencia en el registro arqueológico permite relacionar la importancia de estos animales con las prácticas rituales y la cosmovisión de los habitantes de Pilluchu.