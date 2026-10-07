Paolo Guerrero vuelve a la lista de Alianza Lima para visitar a Cusco FC tras superar una lesión: ¿Arrancará como titular?

El delantero se recuperó del desgarro en el bíceps femoral izquierdo y participó como titular en un amistoso ante Melgar. Nicolás Díaz también está disponible tras completar su proceso de rehabilitación en Cieneguilla. (Alianza Lima)

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Paolo Guerrero está de regreso. El atacante blanquiazul superó el desgarro de segundo grado en el bíceps femoral izquierdo que lo marginó de las últimas tres jornadas del Torneo Clausura y tiene altas probabilidades de integrar la nómina de Alianza Lima para el duelo ante Cusco FC, programado para el domingo 11 de octubre a las 18:30 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Junto a él, el defensor chileno Nicolás Díaz también quedó a disposición del cuerpo técnico tras completar su recuperación durante la minipretemporada en Cieneguilla. La noticia llega en un momento clave para los blanquiazules, que no tienen margen de error en esta recta final del campeonato peruano.

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Guerrero y Díaz superaron sus lesiones

Alianza Lima recuperó a dos piezas importantes antes de visitar a Cusco FC. Paolo Guerrero y Nicolás Díaz participaron en el amistoso ante Melgar tras completar sus procesos de rehabilitación. (Alianza Lima)

Los dos futbolistas que más preocuparon al cuerpo técnico de Pablo Guede en las últimas semanas volvieron a estar disponibles antes de lo esperado. Según reveló el periodista Gerson Cuba, ambos jugadores no solo completaron su proceso de rehabilitación, sino que también tuvieron participación directa en un amistoso frente a Melgar, donde demostraron estar en condiciones físicas aceptables para competir.

“Los dos jugadores que se han recuperado son Nicolás Díaz y Paolo Guerrero. Ambos estuvieron dentro del equipo titular del partido ante Melgar, jugaron entre 60 y 70 minutos cada uno y destacaron”, reveló el comunicador.

La presencia de ambos en ese ensayo fue la señal que el cuerpo técnico necesitaba para evaluar su inclusión en la convocatoria oficial. Guerrero, quien se lesionó en la fecha 7 ante Deportivo Garcilaso, acumulaba varias semanas fuera de las canchas y su regreso representa un alivio significativo para un equipo que necesita sumar de a tres en la visita al sur del país.

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Girotti se perfila como titular, pero Guede tendrá la última palabra

Pablo Guede deberá decidir entre sus principales alternativas ofensivas para visitar a Cusco FC. Federico Girotti se perfila como titular, mientras Guerrero y Ramos también aparecen en la disputa. (Alianza Lima)

La recuperación de Guerrero no garantiza su titularidad. El periodista José Varela, en el programa Modo Fútbol, adelantó que el técnico argentino Pablo Guede tiene en mente a Federico Girotti como el delantero de arranque para el compromiso en Cusco, aunque no descartó que los tres atacantes viajen juntos en la delegación.

“Yo creo que sí va a estar en la nómina. Pero mi sensación es que va a arrancar Federico (Girotti). Ramos también, Ramos está jugando, ha hecho gol (ante Palestino). Ahí va a tener que definir Pablo Guede. De pronto van los tres, hoy no puede guardar nada, tiene que ir con todo”, señaló Varela.

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El análisis del periodista refleja la situación táctica que enfrenta el entrenador: un plantel con más opciones ofensivas de las que tenía hace dos semanas, pero con la obligación de elegir bien en un estadio que, por la altitud, exige un desgaste físico considerable. Luis Ramos, quien anotó ante Palestino, también aparece en la consideración del DT como una alternativa válida en el ataque.

Díaz, una sorpresa táctica en el mediocampo

Nicolás Díaz volvió a sumar minutos con Alianza Lima y lo hizo en una posición distinta a la habitual. El chileno actuó como volante en algunos pasajes del amistoso ante Melgar. (Alianza Lima)

Más allá del regreso de Guerrero, uno de los datos que más llamó la atención en los detalles que trascendieron del amistoso ante Melgar fue el rol que Guede le asignó a Nicolás Díaz. El zaguero central chileno, habitualmente utilizado en la línea defensiva, fue probado en una posición más adelantada, como volante de contención o mediocampista.

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Gerson Cuba profundizó en ese punto: “En el caso de Díaz, me cuenta que tuvo momentos como volante y Paolo fue un ‘9’ netamente. Lo que sorprende es Díaz, porque no fue utilizado netamente como defensa, sino en el mediocampo, algo que era habitual cuando jugaba en México y Chile. Me parece que suma una nueva herramienta”, complementó el periodista.

Esa versatilidad táctica abre un abanico de posibilidades para Guede, quien podría recurrir a Díaz en distintas zonas del campo según las necesidades del partido. En un estadio con las condiciones del Inca Garcilaso de la Vega, donde el ritmo del juego suele verse afectado por la altura de la ciudad del Cusco, contar con jugadores que puedan adaptarse a más de una función resulta un factor estratégico.

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El partido entre Cusco FC y Alianza Lima por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 se disputará el domingo 11 de octubre a las 18:30, con transmisión a cargo de L1 MAX. Los blanquiazules llegan con el objetivo de quedarse con los tres puntos en un escenario que históricamente les ha resultado adverso por las condiciones climáticas y geográficas del sur del Perú.