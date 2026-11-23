La Red Asistencial Sabogal de EsSalud concentra adquisiciones por S/ 5,9 millones, mientras Perú Petro prevé entregar S/ 3.000 por trabajador. Composición: Infobae

Guardar

La entrega de beneficios por Navidad en las instituciones públicas vuelve a poner bajo atención el uso de los recursos del Estado. Para las celebraciones de diciembre de 2026, distintas entidades preparan adquisiciones de tarjetas electrónicas destinadas a cubrir gastos de alimentación, juguetes e incluso vestimenta para sus trabajadores.

Los montos previstos presentan diferencias entre instituciones y contemplan beneficios que, en algunos casos, alcanzan los S/ 3.000 por empleado. Los procesos incluyen compras de tarjetas de consumo y vales electrónicos, cuyos términos figuran en documentos de contratación revisados por el programa Cuarto Poder.

PUBLICIDAD

Entre las entidades involucradas aparecen el Seguro Social de Salud (EsSalud), Perú Petro, Provías Descentralizado y la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU). Los desembolsos responden a distintos argumentos administrativos, como la mejora del clima laboral, la satisfacción del personal y el cumplimiento de convenios colectivos.

La dimensión de estas adquisiciones también genera cuestionamientos sobre los criterios que utilizan las instituciones para distribuir beneficios adicionales con fondos públicos. Uno de los casos que concentra mayor atención corresponde a la Red Asistencial Sabogal de EsSalud, donde los procesos de compra superan los S/ 5,9 millones.

EsSalud destinará cerca de S/ 6 millones a tarjetas de alimentos y juguetes

Un reportaje de Cuarto Poder identificó adquisiciones de tarjetas electrónicas en cuatro instituciones estatales. Los documentos de contratación detallan los montos, las justificaciones administrativas y los convenios colectivos que respaldan algunos de estos beneficios.

De acuerdo con la documentación revisada por Cuarto Poder, la Red Asistencial Sabogal prepara dos procesos de contratación para el programa Navidad EsSalud 2026. El presupuesto total asciende a S/ 5.901.500, destinado a tarjetas electrónicas para los trabajadores y sus hijos.

PUBLICIDAD

El primer proceso contempla la adquisición de 7.188 tarjetas de S/ 800 cada una. Estos vales permitirán realizar compras de alimentos y bebidas en establecimientos afiliados. El segundo comprende 2.593 tarjetas de S/ 50, cuyo uso estará restringido a la adquisición de juguetes.

Los beneficios corresponden a trabajadores de los regímenes laborales 276, 728 y CAS 1057, según las especificaciones de los procedimientos de contratación.

En los documentos, la entidad justifica la adquisición bajo el argumento de promover la satisfacción y el compromiso del personal con la atención de los asegurados. El objetivo aparece expresamente en la finalidad pública del proceso.

PUBLICIDAD

La selección del proveedor está prevista para el 2 de diciembre, según la información difundida por el dominical. La investigación también expuso que la compra corresponde únicamente a la Red Sabogal, una de las cerca de 30 redes asistenciales de EsSalud.

Perú Petro entregará tarjetas de hasta S/ 3.000 por trabajador

Otro de los casos corresponde a Perú Petro, entidad adscrita al Ministerio de Energía y Minas, responsable de promover y supervisar las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.

Según los documentos expuestos, la institución contempla dos adquisiciones para las celebraciones de fin de año. La primera consiste en tarjetas electrónicas de S/ 1.500 para alimentos y productos destinados a la cena navideña de sus trabajadores y practicantes.

PUBLICIDAD

A este beneficio se suma una segunda tarjeta, también valorizada en S/ 1.500, para la compra de vestimenta. El procedimiento comprende 115 tarjetas y establece que los vales deberán contar con cobertura nacional.

Las especificaciones técnicas exigen que el proveedor disponga de al menos 100 establecimientos afiliados a Visa o Mastercard. Entre los comercios considerados figuran tiendas por departamento, galerías, boutiques y otros locales dedicados a la venta de prendas de vestir.

De esta manera, los trabajadores contemplados en ambos procesos podrán recibir beneficios por un valor conjunto de S/ 3.000. Los documentos identifican como fuente de financiamiento los recursos directamente recaudados por la entidad.

Perú Petro indicó a Cuarto Poder que sus procedimientos son transparentes y se ajustan a las disposiciones establecidas por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).

PUBLICIDAD

Las tarjetas navideñas tendrán distintos valores según la institución y el régimen laboral de los beneficiarios. Perú Petro contempla dos vales de S/ 1.500, mientras EsSalud destinará casi S/ 6 millones a compras para trabajadores e hijos.

Provías Descentralizado sustenta las tarjetas en convenios colectivos

Provías Descentralizado también figura entre las instituciones que preparan beneficios navideños para sus trabajadores. En este caso, la entidad contempla diferentes tarjetas de consumo cuyos valores oscilan entre S/ 733 y S/ 1.200.

El detalle de las adquisiciones incluye 64 tarjetas de S/ 1.200, otras 259 de S/ 1.100, una de S/ 800 y siete de S/ 733. Los beneficios corresponden al personal de los regímenes laborales 728 y CAS 1057.

A diferencia de los procedimientos de EsSalud y Perú Petro, la finalidad pública de estas compras se sustenta en el cumplimiento de acuerdos establecidos mediante convenios colectivos y laudos arbitrales.

PUBLICIDAD

La institución explicó al programa Cuarto Poder que estos compromisos laborales incluyen la entrega de tarjetas navideñas desde 2012. Para 2026, el costo total de este beneficio asciende a S/ 367.631.

ENAPU también contempla tarjetas para las compras de Navidad

La Empresa Nacional de Puertos (ENAPU) aparece en la relación de instituciones públicas que otorgarán beneficios adicionales durante las fiestas de fin de año.

Según el reportaje de Cuarto Poder, los trabajadores de esta entidad recibirán tarjetas de consumo valorizadas en cerca de S/ 1.300 para realizar sus compras navideñas.

La adquisición se suma a los procedimientos identificados en las demás instituciones, aunque la información difundida no precisa el número total de beneficiarios ni el presupuesto global destinado a este concepto.

PUBLICIDAD

Cuestionan los criterios para distribuir beneficios con recursos públicos

Los montos previstos en estas instituciones también motivaron cuestionamientos sobre la ausencia de criterios homogéneos para la entrega de beneficios navideños en el sector público.

Uno de los especialistas consultados por Cuarto Poder cuestionó que los recursos estatales se utilicen para financiar incentivos adicionales a las obligaciones habituales de los trabajadores. También señaló que los fondos recaudados directamente por una institución mantienen su carácter público y deben responder a los fines establecidos para cada entidad.

Otro de los expertos consultados advirtió sobre la falta de continuidad de las políticas de austeridad y cuestionó el incremento de los gastos institucionales sin criterios uniformes.

PUBLICIDAD