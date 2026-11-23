Gestión de Franco Vidal responde por informe de Contraloría sobre 'trabajadores fantasmas' en el municipio de Ate| Foto composición: Infobae Perú

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El alcalde de Ate, Franco Vidal, enfrenta cuestionamientos por sus viajes a distintas regiones del país para respaldar a candidatos que participan en la segunda vuelta de las Elecciones Regionales 2026. Según un reportaje de Cuarto Poder, el burgomaestre habría participado en actividades proselitistas durante días de licencia y también en jornadas en las que debía cumplir funciones en la municipalidad.

Las imágenes difundidas por el dominical muestran al denominado ‘Dibujito’ en mítines, caravanas, mercados y grabaciones de propaganda electoral en Arequipa, La Libertad, Junín y Pasco. En cada región expresó su respaldo a diferentes postulantes, pese a que fue elegido como autoridad municipal por el partido Avanza País.

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La investigación también expone la presunta participación de trabajadores contratados por la Municipalidad de Ate en actividades vinculadas con estas campañas. Uno de ellos habría acompañado al alcalde durante sus recorridos fuera de Lima, pese a que sus servicios estaban destinados a la institución municipal.

Otro aspecto cuestionado corresponde a las licencias solicitadas por Vidal para ausentarse de sus funciones. El burgomaestre justificó parte de sus permisos por motivos de salud y asuntos personales. Sin embargo, el reportaje presentó registros audiovisuales de sus apariciones públicas durante esos periodos.

Franco Vidal respaldó a candidatos de cuatro regiones durante la segunda vuelta

De acuerdo con Cuarto Poder, el alcalde de Ate inició sus recorridos políticos a principios de noviembre. Durante esas visitas expresó su apoyo a postulantes de distintas organizaciones políticas que buscan llegar a los gobiernos regionales.

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En Arequipa participó en actividades a favor de Alfredo Zegarra, candidato del movimiento regional Fuerza Arequipeña. En La Libertad respaldó a Aldo Carlos Mariños, de Somos Perú, exalcalde de Pataz. También promovió la candidatura de Fernando Orihuela, de Podemos Perú, en Junín, y de Luis Pomachagua, vinculado con el partido de José Luna.

Los registros difundidos por el programa muestran al burgomaestre en actividades públicas y grabaciones de mensajes dirigidos a los electores de esas jurisdicciones. En uno de los videos, Vidal expresó su respaldo a Mariños y ofreció acompañarlo con su experiencia como autoridad distrital.

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La investigación cuestiona que el alcalde participe en actividades electorales de diferentes agrupaciones políticas mientras mantiene el cargo municipal para el que fue elegido por Avanza País.

Especialista advierte posible peculado y vulneración del principio de neutralidad

La participación de trabajadores municipales en actividades de campaña también fue objeto de cuestionamientos legales. Un especialista consultado advirtió que el uso de personal contratado por una entidad pública para fines proselitistas podría configurar el delito de peculado.

“Estaríamos ante un delito de peculado, porque estaría destinándose, en este caso, la función que ejerce ese trabajador municipal, que finalmente tiene que ser en favor de la municipalidad, función que además es pagada por el Estado, hacia fines fuera de los que son objeto de la función municipal, como por ejemplo, apoyar a campañas proselitistas”, explicó.

El especialista también señaló que la conducta de una autoridad en ejercicio podría vulnerar el principio de neutralidad electoral, que impide favorecer a determinadas organizaciones políticas o candidaturas desde el cargo público.

“Ninguna autoridad, como un alcalde, pueda realizar ningún acto de cualquier naturaleza que favorezca a un determinado partido o candidato”, indicó.

Asimismo, precisó que el Jurado Nacional de Elecciones puede remitir este tipo de infracciones al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Alcalde solicitó 19 días de licencia por motivos de salud y asuntos personales

Otro punto de la investigación está relacionado con los permisos que Franco Vidal presentó ante el Concejo Municipal de Ate. Según el acta revisada por Cuarto Poder, el burgomaestre solicitó 19 días de licencia sin goce de haber, distribuidos entre noviembre y diciembre de 2026.

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Durante su intervención por videoconferencia ante el concejo, justificó su pedido con motivos personales y de salud. Entre sus argumentos mencionó un diagnóstico de Helicobacter pylori, bacteria que puede provocar afecciones estomacales.

“Voy a tratarme el Helicobacter pylori, cual se me ha diagnosticado. Desde la solicitud, se está pidiendo para tratar temas exactamente de salud y también temas personales”, manifestó.

No obstante, el reportaje mostró imágenes del alcalde en diferentes actividades públicas durante esos periodos. En los registros aparece en mercados y plazas, donde participó en encuentros con simpatizantes y compartió comidas durante sus visitas a otras regiones.

Trabajador contratado por la Municipalidad de Ate también habría participado en las campañas

La Contraloría detectó irregularidades en proyectos del distrito mientras la popularidad del alcalde crece en redes sociales con transmisiones y espectáculos masivos. | Composición Infobae Perú

Cuarto Poder identificó a un trabajador municipal que habría acompañado a Franco Vidal durante sus recorridos políticos. Se trata de Luis Alberto Rojas Mina, contratado para realizar servicios de edición fotográfica y audiovisual para la Municipalidad de Ate.

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Según la documentación presentada en el reportaje, Rojas Mina obtuvo su registro de proveedor en julio de 2026 y consiguió su primer contrato con el Estado al mes siguiente. El servicio fue formalizado el 7 de agosto y, a finales de octubre, recibió una renovación contractual por S/10.500.

Sin embargo, las imágenes difundidas por el programa lo ubican fuera de Lima durante actividades relacionadas con la campaña de Aldo Mariños en La Libertad. El 10 de noviembre habría participado en la grabación de material audiovisual a favor del candidato de Somos Perú.

En una de las escenas, el trabajador aparece con una cámara mientras coordina la producción de un video en el que Vidal expresa su respaldo a Mariños. Posteriormente, el material fue difundido en las redes sociales del candidato regional.

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El reportaje también mostró a un hombre con lentes circulares y una cámara durante un mitin de Franco Vidal y Fernando Orihuela, realizado el 15 de noviembre en Junín. Las imágenes apuntan a una posible participación del mismo trabajador en las actividades políticas del alcalde.

Registros ubican a Vidal en Pasco y La Oroya durante días laborables

La investigación también presentó imágenes de otras apariciones del alcalde fuera de Ate durante fechas en las que, según la documentación municipal revisada por el programa, no figuraban permisos de ausencia.

Uno de los registros corresponde al 11 de noviembre, cuando Vidal fue captado en Pasco durante una actividad política. Otro episodio ocurrió el 20 de noviembre, cuando apareció en La Oroya, en Junín, en medio de actividades vinculadas con la candidatura de Fernando Orihuela.

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Cuarto Poder indicó que ambos días no figuraban entre las fechas de licencia solicitadas por el burgomaestre ante el Concejo Municipal.

El programa señaló que solicitó una entrevista a Franco Vidal para conocer su versión sobre los viajes, la participación del trabajador municipal y el uso de los recursos de la comuna. Sin embargo, el alcalde no respondió hasta el cierre de la investigación.