Nicolás Díaz se reincorporó a los entrenamientos de Alianza Lima: ¿Cuándo volverá a jugar el defensa chileno?

La preparación en Cieneguilla dejó novedades en el plantel de Alianza Lima, que busca llegar con más variantes a su próximo compromiso oficial del campeonato. (Alianza Lima)

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Alianza Lima retomó sus actividades en el receso del Torneo Clausura con una novedad en la defensa: el chileno Nicolás Díaz completó labores junto al resto del grupo. El zaguero había atravesado una afección en el oído, surgida después de un golpe en el partido ante Juan Pablo II, que le provocaba mareos, náuseas y dificultades para mantener la estabilidad.

Su evolución no había permitido establecer una fecha concreta para su retorno. Pablo Guede había advertido que el estado del jugador variaba de una jornada a otra. Ahora, la participación del futbolista en la práctica abre la posibilidad de que llegue con mayor rodaje al próximo compromiso oficial frente a Cusco FC, previsto para el domingo 11 de octubre por la fecha 11 del Clausura.

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La práctica se desarrolló después del amistoso que el equipo blanquiazul disputó el miércoles ante Palestino en el estadio Alejandro Villanueva. El conjunto peruano perdió 2-1 ante el cuadro chileno, en una prueba que permitió al cuerpo técnico observar variantes durante la fecha FIFA.

La recuperación del defensor chileno

La recuperación de Nicolás Díaz avanzó de forma irregular desde el golpe ante Juan Pablo II. Tras presentar mareos, náuseas y episodios de vértigo, el defensor retomó los trabajos colectivos. (Alianza Lima)

Díaz había trabajado de manera intermitente desde que sufrió el golpe ante Juan Pablo II. La lesión derivó en un problema en el oído que alteraba su equilibrio y había generado incertidumbre sobre su disponibilidad para la reanudación del campeonato.

Antes del encuentro con Palestino, Guede explicó que no podía anticipar una fecha para el regreso del defensor. El entrenador describió una recuperación cambiante, con sesiones en las que el jugador mostraba avances y otras en las que los síntomas reaparecían.

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“Te voy a contar dentro de mi ignorancia, porque no tengo ni idea cómo es eso. Un día bien, dos días mal. Dos días mal, un día bien. Dos días bien y otro mal, ponele”, graficó el técnico ante L1 MAX.

El argentino relató que Díaz había tenido respuestas distintas ante tareas de exigencia física. En una oportunidad, el futbolista intentó utilizar una bicicleta estática y estuvo cerca de caerse por un episodio de vértigo. En cambio, pudo trotar sin inconvenientes, aunque luego perdió la estabilidad durante un rondo.

“No es quince días, te rompiste, veinte días, estás listo. No, esto es en el día a día de cómo él se va sintiendo”, señaló Guede sobre el proceso que atravesaba el zaguero de Alianza Lima.

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Durante el parate internacional, Díaz viajó a Chile para permanecer con su familia y continuar el tratamiento médico. Tras esa estadía, regresó a Lima para incorporarse a los entrenamientos del plantel en Cieneguilla.

Los trabajos tras el amistoso ante Palestino

La práctica posterior al amistoso ante Palestino dejó a Nicolás Díaz como una de las principales novedades. El defensor volvió a las labores colectivas antes del reinicio del Clausura. (Alianza Lima)

La presencia de Díaz en la sesión representó una de las principales novedades de la jornada. Paolo Guerrero también se entrenó junto a sus compañeros, mientras que Fernando Gaibor, Mateo Antoni y Alessandro Burlamaqui realizaron labores diferenciadas.

Los jugadores que participaron del amistoso frente a Palestino cumplieron una rutina de gimnasio. Esa planificación formó parte de la recuperación física posterior al partido disputado en Matute, donde Guede utilizó distintas alternativas para evaluar opciones dentro de su plantel.

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El amistoso dejó una derrota por 2-1, pero el cuerpo técnico aprovechó el encuentro para dar minutos a varios integrantes del equipo durante la interrupción del certamen. La próxima semana será determinante para definir qué futbolistas estarán disponibles en la visita a Cusco.

Díaz podrá sostener su puesta a punto en los días previos al viaje. Su retorno a las tareas colectivas constituye un avance, aunque el entrenador había remarcado que la evolución dependía de cómo respondiera el jugador en cada entrenamiento.

La defensa blanquiazul tendrá un desafío exigente en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El duelo ante Cusco FC marcará el reinicio de Alianza Lima en el Clausura, con la necesidad de recuperar posiciones y mantener sus aspiraciones en el torneo.

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