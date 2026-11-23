La escuela del INPE tiene aulas, dormitorios, auditorio y espacios de entrenamiento, pero sus instalaciones permanecen sin actividad y hasta su piscina está vacía. La última promoción egresó en 2023, mientras el sistema penitenciario enfrenta una brecha de personal y el Gobierno anuncia la construcción de dos nuevos penales. Latina/ Punto Final.

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Una piscina sin agua, aulas vacías y espacios de entrenamiento sin estudiantes. Así luce el Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios (CENECP), la escuela encargada de preparar a los agentes de seguridad de las cárceles peruanas. El recinto, ubicado junto al penal Sarita Colonia, en el Callao, permanece sin clases, alumnos ni profesores, pese a que el sistema penitenciario enfrenta un grave déficit de personal. La situación contrasta con las necesidades de los establecimientos del país, donde, según se expuso en la investigación, un agente puede tener a su cargo hasta 600 internos.

El abandono de este centro de formación plantea una contradicción en la política penitenciaria: mientras el Gobierno de Keiko Fujimori anuncia la construcción de dos nuevos penales y promueve cambios para modernizar el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la institución encargada de preparar a sus trabajadores no tiene una convocatoria abierta. Tampoco existe una fecha definida para que vuelva a recibir postulantes.

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La dimensión del problema se aprecia en el crecimiento de la población carcelaria. En 2024, el país registraba 99.448 personas privadas de libertad. Para 2026, la cifra alcanzó los 107.126 internos, casi 8.000 más. Sin embargo, la formación de nuevos agentes no ha seguido el mismo ritmo. La última promoción salió en 2023 y, desde entonces, las instalaciones del CENECP permanecen sin actividad académica regular.

Escuela del INPE luce abandonada mientras un agente debe custodiar hasta 600 presos en las cárceles del Perú. Captura: Punto Final.

Una escuela fantasma: piscina sin agua, aulas vacías y ningún alumno

El Centro Nacional de Estudios Criminológicos y Penitenciarios comenzó a funcionar a finales de la década de 1990, al lado del penal Sarita Colonia, en el Callao. Su finalidad era preparar a quienes asumirían las labores de vigilancia y seguridad en las cárceles del Perú. Sin embargo, el recorrido mostrado en el reportaje expuso un panorama muy distinto al de una institución educativa en funcionamiento.

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En el lugar hay pabellones de dos pisos, aulas, dormitorios con camarotes, auditorio y amplios espacios para el entrenamiento al aire libre. También cuenta con una piscina que, según las imágenes de la investigación, no tiene agua. Son ambientes que fueron destinados a la preparación de los futuros agentes, pero que actualmente no reciben estudiantes.

La ausencia de actividad es evidente. No hay clases, tampoco profesores ni postulantes que se preparen para trabajar en los establecimientos penitenciarios. La investigación describió el recinto como una escuela fantasma, debido a que cuenta con infraestructura para desarrollar la formación, pero no tiene una convocatoria vigente ni un proceso académico en marcha.

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Escuela del INPE luce abandonada mientras un agente debe custodiar hasta 600 presos en las cárceles del Perú. Captura: Punto Final.

Durante el recorrido, un trabajador confirmó que no había inscripciones abiertas y que tampoco se conocía cuándo se realizaría un nuevo proceso de admisión. —Le cuento que ahorita no hay convocatoria —indicó. Al ser consultado sobre cuándo podría abrirse una nueva convocatoria, respondió que no existía una fecha definida, pues la autorización del presupuesto dependía del Gobierno central.

—No hay convocatoria y no se sabe porque es del Gobierno central, le corresponde autorizar el presupuesto para que pueda haber convocatoria. Mientras tanto, no hay, no —explicó.

Escuela del INPE luce abandonada mientras un agente debe custodiar hasta 600 presos en las cárceles del Perú. Captura: Punto Final.

Ángel Llancari, representante del Sindicato de Trabajadores del INPE, sostuvo que la organización pide cada año incrementar la cantidad de personal en formación para incorporarlo a la institución. Sin embargo, aseguró que no existe una preocupación suficiente por atender esta necesidad.

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“Efectivamente, nosotros año tras año pedimos de que haya mucho más personal en formación que pueda ser incorporado a nuestra institución, pero lamentablemente ni la institución ni el Estado se están preocupando por todo lo que pasa dentro del INPE. Tenemos un déficit de personal enorme, pero sin embargo, a pesar de ello, no están reaperturando la escuela para poder incorporar mayor cantidad de personal”, manifestó para ‘Punto Final’.

Escuela del INPE luce abandonada mientras un agente debe custodiar hasta 600 presos en las cárceles del Perú. Captura: Punto Final.

La última promoción egresó en 2023 y todavía espera sus certificados

El último proceso de admisión del CENECP se realizó en 2023, después de que el centro permaneciera cerrado durante la pandemia. En aquella convocatoria se presentaron 1.320 postulantes, pero solo 450 consiguieron graduarse y completar la preparación para trabajar en los establecimientos penitenciarios.

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La promoción fue denominada “Forjadores del Bicentenario”. Sus integrantes estudiaron durante aproximadamente un año y luego fueron destinados a distintos puestos en los penales del país. Las imágenes difundidas en el reportaje muestran a aquellos estudiantes en las aulas, el campo de entrenamiento y el polígono, cuando el recinto todavía desarrollaba sus actividades.

No obstante, incluso después de culminar la formación, los egresados enfrentaron dificultades administrativas. Según la investigación, todavía no contaban con sus certificados reconocidos a nombre de la nación. Los trámites habían comenzado hacía un par de años, pero permanecían paralizados.

El problema no solo afecta a quienes buscan ingresar a la institución. También evidencia las dificultades para dar continuidad a los procesos de formación y completar los procedimientos relacionados con las promociones que ya pasaron por la escuela.

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La reapertura del centro en 2023, después de varios años de cierre por la pandemia, costó cerca de S/12 millones, según la información presentada en el reportaje de Punto Final. Pese a esa inversión, actualmente no hay nuevos estudiantes ni una convocatoria que permita utilizar nuevamente las instalaciones para preparar agentes.

Escuela del INPE luce abandonada mientras un agente debe custodiar hasta 600 presos en las cárceles del Perú. Captura: Punto Final.

Un agente puede estar a cargo de 600 u 800 internos en los penales

Mientras la escuela permanece sin actividad, la población penitenciaria continúa creciendo. La cifra pasó de 99.448 internos en 2024 a 107.126 en 2026, lo que representa casi 8.000 personas más en el sistema. Este incremento exige mayor capacidad de vigilancia, control y seguridad, pero los trabajadores advierten que la cantidad de agentes disponibles no resulta suficiente.

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Según Ángel Llancari, el INPE debería contar con 32.500 agentes, de acuerdo con las necesidades y normativas que mencionó durante la investigación. Sin embargo, actualmente tendría alrededor de 10.700. La diferencia representa una brecha considerable para atender los establecimientos penitenciarios.

El dirigente explicó que la falta de personal se refleja en las condiciones de trabajo dentro de los pabellones. En algunos casos, un solo trabajador debe hacerse cargo de 600 u 800 internos, una responsabilidad que dificulta el cumplimiento de las labores de seguridad.

Escuela del INPE luce abandonada mientras un agente debe custodiar hasta 600 presos en las cárceles del Perú. Captura: Punto Final.

“Tenemos personal de seguridad que está totalmente limitado y que no se abastecen para estar dentro de los pabellones. A veces un solo personal tiene que estar a cargo de seiscientos, ochocientos internos”, advirtió. La situación también fue expuesta por el fallecido expresidente del INPE Iván Paredes Yátaco, quien en octubre de 2025 acudió al Congreso de la República y alertó sobre la cantidad de personas privadas de libertad que puede quedar bajo la responsabilidad de un solo agente.

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“Hay penales actualmente que cuentan con un agente que puede cuidar hasta cuatrocientos presos, cuatrocientos o quinientos internos. Uno, cuando los estándares internacionales son de uno por treinta”, señaló.

En la presentación del reportaje también se hizo un paralelo con El Salvador: mientras en el Perú se mencionó la proporción de un agente por cada 600 internos, en ese país se indicó una relación de uno por cada 20. Las cifras expuestas reflejan las diferencias en la disponibilidad de personal y las condiciones de vigilancia penitenciaria.

De los 10.761 trabajadores penitenciarios que laboran en las cárceles peruanas, 7.118 se dedican exclusivamente a labores de seguridad. Sus funciones no se limitan a custodiar a quienes permanecen recluidos: también deben vigilar a personas que cuentan con libertad condicional, semilibertad y a quienes cumplen servicios comunitarios.

Escuela del INPE luce abandonada mientras un agente debe custodiar hasta 600 presos en las cárceles del Perú. Captura: Punto Final.

Exjefes del INPE advierten que la formación de agentes requiere alrededor de un año

La preparación de un agente penitenciario no se limita a aprender procedimientos de vigilancia. El expresidente del INPE Wilfredo Pedraza explicó que trabajar con internos de distintas características y niveles de seguridad requiere conocimientos especializados para enfrentar situaciones que pueden surgir dentro de los penales.

“Manejar internos de diversas características, de alta, mediana o mínima seguridad, requiere de un expertise, requiere de formación en conducta de las personas, requiere formación en psicología y obviamente una formación básica en temas de manejo de personas, de conflictos, incluso de defensa personal. Por eso es que el proceso de formación de un trabajador penitenciario toma aproximadamente un año”, sostuvo.

Durante ese periodo, los estudiantes reciben cursos vinculados con el manejo de armas, defensa personal, inteligencia y contrainteligencia, vigilancia penitenciaria y operativos de seguridad. Se trata de asignaturas que buscan prepararlos para responder a los riesgos y responsabilidades que implica trabajar en una cárcel.

Escuela del INPE luce abandonada mientras un agente debe custodiar hasta 600 presos en las cárceles del Perú. Captura: Punto Final.

Por su parte, el también expresidente del INPE César Cárdenas recordó que durante su gestión se impulsó la incorporación de contenidos de inteligencia penitenciaria como parte obligatoria de la formación de los agentes.

“En la gestión se trabajó la incorporación de los temas de inteligencia penitenciaria para que puedan estar, para que puedan ser cursos obligatorios dentro de la formación de los agentes penitenciarios. Porque la inteligencia penitenciaria no es solamente un tema de observación y vigilancia, hay todo un proceso metodológico que se tiene que alinear al sistema de inteligencia nacional”, explicó.

Agentes del Grupo de Operaciones Especiales del INPE realizan una requisa junto a un grupo de internos en un penal de Perú. (Agencia Andina/INPE)

Cárdenas consideró que lo ideal sería formar entre 2.000 y 3.000 agentes certificados cada año, con todas las acreditaciones correspondientes. Como mínimo, planteó que debería habilitarse un curso anualmente y que se preparen al menos 500 trabajadores.

“Lo ideal sería que cada año tengamos dos mil a tres mil agentes certificados cumpliendo todas las acreditaciones. Eso sería lo ideal. Lo mínimo es de que por lo menos todos los años haya un curso habilitado y que por lo menos tengamos quinientos, pues, en el peor de los casos. Pero tener años en los cuales no ingrese absolutamente nadie o no se forme a nadie o no se especialice a los que ya están, son circunstancias que van a incidir necesariamente en el trabajo penitenciario”, advirtió.

Escuela del INPE luce abandonada mientras un agente debe custodiar hasta 600 presos en las cárceles del Perú. Captura: Punto Final.

Gobierno anuncia dos nuevas cárceles, pero necesita agentes para ponerlas en funcionamiento

La situación de la escuela también contrasta con los anuncios del Gobierno de Keiko Fujimori, quien, tras sus primeros cien días de gestión, se comprometió a impulsar la construcción de dos establecimientos penitenciarios. “Se está entregando los títulos habilitantes para la construcción de dos grandes penales”, afirmó la presidenta.

Sin embargo, la construcción de nuevos recintos no resuelve por sí sola las necesidades del sistema. Cada establecimiento requiere trabajadores preparados para vigilar los pabellones, controlar los accesos y garantizar la seguridad de las personas privadas de libertad y del personal.

De acuerdo con la estimación presentada en el reportaje, una cárcel proyectada para albergar a 10.000 internos necesitaría aproximadamente 700 agentes penitenciarios para cubrir los tres turnos. La cifra plantea una interrogante sobre la disponibilidad de trabajadores, considerando que la institución todavía no ha reactivado su escuela de formación.

Keiko Fujimori asiste junto a autoridades del sector de justicia a un acto oficial frente al establecimiento penitenciario Ancón I.

Pedraza cuestionó, además, el enfoque de algunas medidas anunciadas para reforzar la seguridad penitenciaria, como la presencia de militares en los perímetros de las cárceles.

“Yo me temo que están muy desenfocados en el tema del tratamiento carcelario, porque se anuncian militares en los perímetros y no entiendo para qué. El Perú no tiene ninguna tasa alta de fugas por los perímetros. Militares en el control de personas y de paquetes, bueno, creo que el personal militar es un recurso muy escaso que tendría que ser utilizado en algo más útil para el país”, manifestó.

El exjefe del INPE también señaló que el crecimiento de la población penitenciaria debería ir acompañado de un aumento proporcional de trabajadores. “Invertir en cárceles es una forma de invertir en la seguridad. Si cada año ingresan cinco mil internos, obviamente tendría que crecer proporcionalmente el número de trabajadores para tener una custodia adecuada. Como no se tiene, pues el trabajador penitenciario tiene un sacrificio mayor”, afirmó.

Efectivos militares custodian el exterior del penal de varones de Trujillo en apoyo a las autoridades penitenciarias de Perú. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sindicato pidió una reunión a Keiko Fujimori, pero no fue atendido

La falta de agentes y la paralización de la escuela también fueron parte de los reclamos que el Sindicato de Trabajadores Penitenciarios intentó llevar directamente a la presidenta. Según la investigación, apenas Keiko Fujimori asumió funciones, la organización le remitió una carta para solicitar una reunión de trabajo y abordar distintos problemas del sistema penitenciario.

Sin embargo, de acuerdo con lo señalado en el reportaje y por su representante, el pedido no fue atendido. Llancari cuestionó que se anuncie la construcción de nuevos establecimientos sin resolver primero la falta de personal en los penales que ya funcionan. Para explicar la diferencia entre las condiciones que se observan en otros sistemas y las que enfrentan los trabajadores peruanos, hizo referencia a la cantidad de internos que debe atender cada agente.

“Le hemos pedido un sinnúmero de puntos como el tema de la falta de personal, porque tenemos personal totalmente limitado. O sea, ella misma vio la realidad, por ejemplo, en Ceccoop. Cada veinte internos hay un agente de seguridad, cada veinte. Acá nosotros por cada uno tenemos seiscientos. O sea, una realidad totalmente absurda y diferenciada. Y quiere aplicarla acá, no sé de dónde va a sacar personal. Quiere construir penales, ¿quiénes van a ir? Si ni siquiera nosotros abastecemos a los que ya tenemos”, expresó.

A la falta de personal se suma otro problema institucional. Según los reportes de la Procuraduría Anticorrupción, en lo que va de 2026 se registraron 462 casos vinculados a presuntos delitos de corrupción que involucran a trabajadores del INPE. Entre los hechos mencionados figuran pagos de sobornos, colusión entre internos y trabajadores penitenciarios, y malversación de fondos.

Escuela del INPE luce abandonada mientras un agente debe custodiar hasta 600 presos en las cárceles del Perú. Captura: Punto Final.

INPE contempla pedir S/18 millones para reabrir la escuela en 2027

Al cierre de la investigación, el INPE informó que recién había considerado solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas S/18 millones para reabrir el CENECP y formar a 500 nuevos agentes de seguridad en 2027.

El anuncio abre la posibilidad de que el centro vuelva a recibir estudiantes después de años sin convocatorias regulares. No obstante, la solicitud todavía debe gestionarse y obtener la aprobación correspondiente. Por ahora, no existe garantía de que el presupuesto sea asignado ni una fecha confirmada para el inicio de un nuevo proceso de admisión.

La eventual formación de 500 agentes representaría un primer paso frente a la falta de personal, aunque está por debajo de la cantidad que el expresidente del INPE César Cárdenas consideró ideal para cubrir las necesidades anuales del sistema: entre 2.000 y 3.000 trabajadores certificados.

Mientras se define si el MEF autoriza los recursos, el CENECP continúa sin alumnos, profesores ni convocatoria. La piscina permanece sin agua y los ambientes destinados a la preparación de agentes no cumplen actualmente su función. En paralelo, la población penitenciaria sigue creciendo y los trabajadores advierten que deben responder a una carga que supera ampliamente la capacidad disponible.

Escuela del INPE luce abandonada mientras un agente debe custodiar hasta 600 presos en las cárceles del Perú. Captura: Punto Final.