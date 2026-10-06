Alianza Lima vs Cusco FC: día, hora y canal TV del partidazo por fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Alianza Lima se medirá ante Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

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Esta semana se reanuda el Torneo Clausura 2026 tras la pausa por la fecha FIFA de selecciones. La jornada 11 tendrá como uno de sus principales encuentros el duelo entre Alianza Lima y Cusco FC, que será determinante para ambos en la lucha por el título del segundo certamen de la Liga 1. Conoce la programación del partido que se disputará en Cusco.

Programación del Alianza Lima vs Cusco FC

El choque entre ‘blanquiazules’ y ‘aurinegros’ se llevará a cabo el domingo 11 de octubre a las 18:30 horas de Perú en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, situado en la ciudad de Cusco.

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Con respecto a otros países, iniciará de la siguiente manera: a las 17:30 horas de México; a las 18:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 19:30 horas de Estados Unidos, Bolivia, Chile y Venezuela; y a las 20:30 horas de Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay.

Alianza Lima visitará a Cusco FC en la fecha 11 del Torneo Clausura 2026.

Dónde ver Alianza Lima vs Cusco FC: canal TV

La transmisión para el público peruano estará a cargo de L1 MAX. Los aficionados podrán seguir el partido a través de los operadores que incluyan esta señal en su programación y mediante la plataforma de streaming L1 Play, disponible por suscripción para dispositivos móviles y computadoras.

Infobae Perú realizará la cobertura de Alianza Lima vs Cusco FC en su sitio web, con la previa y el minuto a minuto. También informará sobre los goles, las principales incidencias y las declaraciones de los protagonistas tras el encuentro.

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Los 'blanquiazules' sostuvieron duelo de preparación en el parón por fecha FIFA. Créditos: L1 Max.

Todos los partidos de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026

Jueves 8 de octubre

- CD Moquegua vs Cienciano (13:00 horas / estadio 25 de Noviembre de Moquegua / L1 MAX)

- Atlético Grau vs Los Chankas (15:30 horas / estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo ‘La Matanza’ de Piura / L1 MAX)

Viernes 9 de octubre

- Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo (20:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

Sábado 10 de octubre

- ADT vs FC Cajamarca (13:00 horas / estadio Unión Tarma / L1 MAX)

- Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II (15:30 horas / estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra de Cutervo / L1 MAX)

- Universitario vs Melgar (19:00 horas / estadio Monumental / L1 MAX)

Domingo 11 de octubre

- UTC vs Sporting Cristal (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca / L1 MAX)

- Sport Boys vs Alianza Atlético (15:30 horas / estadio Miguel Grau del Callao / L1 MAX)

- Cusco FC vs Alianza Lima (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco / L1 MAX)

Programación de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1

¿Cómo llega Alianza Lima?

Alianza Lima amistoso internacional durante el receso por la fecha FIFA 2026. Los ‘blanquiazules’ recibieron a Palestino de Chile en Matute, que presentó una importante asistencia de hinchas.

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El equipo dirigido por Pablo Guede cayó por 2-1 ante el conjunto chileno y no pudo celebrar ante su público. Luis Ramos anotó el descuento para los locales.

Alianza Lima perdió 2-1 con Palestino en Matute, amistoso con miras al reinicio del Torneo Clausura 2026 - Crédito: X.

Luego del duelo ante Palestino, Alianza afrontó otro partido de preparación frente a Melgar, aunque a puertas cerradas en Matute. Los ‘íntimos’ igualaron 1-1 con los ‘rojinegros’, con un gol de Alan Cantero.

De esta manera, el ‘equipo del pueblo’ llegará con mayor rodaje al duelo ante Cusco FC. No obstante, los dirigidos por Javier Rabanal contarán con el factor de la altura a su favor en un partido que puede resultar decisivo.

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