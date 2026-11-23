La directiva y el cuerpo técnico encontraron en el ariete extranjero una pieza clave para transmitir serenidad a los jóvenes del plantel, logrando transformar radicalmente la imagen competitiva del club durante todo el segundo semestre (Liga 1)

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Hernán Barcos terminó el año con sabor agridulce. El delantero de Sporting Cristal celebró un título —la Copa de la Liga 2026— y anotó 7 goles en el torneo doméstico con la camiseta celeste, pero no pudo acompañar a los rimenses a la final nacional.

Aun así, el atacante de 42 años dejó en claro cuál es su deseo para la próxima temporada: seguir vistiendo la camiseta celeste al menos un año más. Su contrato vence en diciembre de 2026 y las conversaciones con la dirigencia están por iniciarse.

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Lo que dijo Barcos tras la victoria ante Cienciano

El delantero reconoció la frustración por no alcanzar la final nacional, aunque destacó la mejoría del equipo durante el Clausura. También confirmó que espera conversar con la dirigencia para extender su vínculo. (Liga 1)

El cierre del Torneo Clausura dejó a Sporting Cristal fuera de la definición por el campeonato nacional. Los dirigidos por Roberto Mosquera dependieron en algún momento de sus propios resultados, pero la ecuación se complicó cuando el destino quedó en manos de terceros. Barcos lo reconoció sin rodeos al término del encuentro frente a Cienciano, que terminó con victoria celeste.

“Tristes por el final, pero se le cambió la cara a Cristal, se mejoró muchísimo en el Clausura y ahora prepararse para el año que viene”, afirmó el atacante en zona mixta. El argentino también analizó el tramo decisivo de la competencia: “En algún momento dependimos de nosotros y ya cuando pasas a depender de los demás, sabes que pueden pasar cosas”.

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Pese al sabor amargo por no disputar la final del torneo local, el balance general de la segunda mitad del año resultó positivo para el plantel rimense. El propio Barcos lo subrayó al destacar la transformación que experimentó el equipo durante el Clausura, un semestre que contrastó con un inicio de temporada más irregular y que dejó señales alentadoras de cara al 2027.

Consultado directamente sobre su continuidad, el atacante no esquivó la pregunta. “Mi contrato termina ahora en diciembre, pero hablaremos a ver qué quiere Cristal. Seguramente jugaré un año más y mi intención está de seguir en Cristal”, señaló, con una claridad que difícilmente deja margen para la especulación. La pelota, en todo caso, quedó en la cancha de la dirigencia celeste.

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Los números de Barcos con la camiseta rimense en 2026

El experimentado atacante respondió con goles y asistencias durante su primera temporada en el Rímac. Sus registros en la Liga 1 y la Copa Caliente lo convirtieron en una de las principales referencias ofensivas del equipo (Liga 1)

Desde su incorporación al club en 2026, Hernán Barcos construyó una temporada de alto rendimiento para un jugador de su edad. A lo largo de todas las competencias, el delantero disputó 22 partidos, convirtió ocho tantos y repartió cuatro asistencias. En la Liga 1, su participación fue aún más determinante: siete anotaciones y una asistencia en 15 encuentros durante el tramo final de la temporada.

Su presencia en la Copa Sudamericana también sumó rodaje internacional al equipo, con dos encuentros disputados en esa competencia. Sin embargo, fue en la Copa Caliente de la Liga 2026 donde el atacante encontró su primera conquista con la institución del Rímac: cinco compromisos jugados, un gol anotado y tres asistencias en el camino hacia el título.

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Esos registros lo consolidan como uno de los jugadores más influyentes del plantel, no solo por las cifras sino por el liderazgo que ejerce dentro del vestuario. El técnico Roberto Mosquera, quien asumió el mando del equipo en el transcurso de la temporada, encontró en Barcos a un referente capaz de articular el juego ofensivo y de transmitir experiencia a los futbolistas más jóvenes del grupo.

El premio consuelo

El argentino celebró su primera conquista con Sporting Cristal después de una final que se resolvió en el tiempo suplementario. Barcos destacó el trabajo colectivo y el aporte de los futbolistas jóvenes en la campaña (Copa de la Liga)

El pasado domingo, Sporting Cristal se coronó campeón de la Copa Caliente de la Liga 2026 al derrotar 2-0 a Alianza Atlético en la gran final, disputada en el Estadio Mansiche de Trujillo. Los 90 minutos terminaron sin goles; fue en la prórroga cuando Rafael Lutiger abrió el marcador y Santiago González sentenció el resultado. Para el club, significó el primer trofeo desde 2020. Para Barcos, la primera copa con la camiseta celeste.

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“Feliz de conseguir un título importante. Era lo que buscábamos. Tuvimos un gran rival muy fuerte y por suerte nos llevamos el título. Estamos peleando por todo. Al hincha, le digo que continúe confiando en nosotros”, expresó el atacante en zona mixta tras la consagración en la ciudad norteña.

El delantero también reconoció que la final no fue sencilla. Los rimenses sufrieron en el primer tiempo ante un Alianza Atlético que les generó dificultades, y el giro llegó recién en la segunda mitad y en los minutos adicionales. “Estos partidos se definen por detalles. En el segundo tiempo nos acomodamos un poco. Felicitaciones a todos. También a los jóvenes que afrontaron algunos de los primeros partidos”, valoró.

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Sobre su renovación, en ese momento el atacante prefirió postergar la conversación. “Después de que termine el torneo nos sentaremos a ver qué hacemos”, respondió, dejando abierta la negociación con la directiva. Semanas después, con el Clausura ya concluido, sus palabras frente a Cienciano fueron más directas: su intención es quedarse.