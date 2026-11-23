Richard Pellejero seguirá vinculado con Sport Huancayo, tras la conducción hacia el título del Torneo Clausura 2026. - Crédito: ITEA

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No hay personaje más clave en el reciente éxito de Sport Huancayo como Richard Pellejero. El entrenador uruguayo levantó el rendimiento de un conjunto alicaído, que coqueteaba con el descenso, hasta conducirlo a su primer título en el fútbol peruano: el Torneo Clausura 2026.

Por ese extraordinario logro, que representa el primer galardón en la historia del club, el área directiva ha decidido apostar decididamente por la continuidad de Pellejero, a fin de que su proyecto deportivo no se vea interrumpido como aconteció hace un año.

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Richard Pellejero alcanzó la gloria con Sport Huancayo. - Crédito: Difusión

“Por algo lo hemos traído por segunda vez. Tiene toda la confianza, es un gran profesional”, indicó Raúl Rojas, vicepresidente del Sport Huancayo no bien se conoció que el equipo ganó el Clausura.

Que uno de los titulares del ‘rojo matador’ rompiera el silencio en una situación cumbre demuestra que el interés y aprecio por Pellejero siempre existió, aunque este hace no mucho haya indicado que le causaba sorpresa el mutismo de las autoridades.

El equipo Huancayo hace historia al ganar el torneo Clausura de Liga 1. Descubre los momentos clave de la victoria, la entrega del trofeo y los planes para la semifinal de la Copa Libertadores.

Acordada la continuidad de Richard Pellejero, lo primero en lo que deberá enfocarse Sport Huancayo es en la preparación de las semifinales de la Liga 1 para desafiar, a doble partido, a Universitario de Deportes.

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Los huancaínos acabaron el Torneo Clausura como líderes únicos e incontestables con 37 unidades. Por ese éxito, además, se han clasificado a la Fase 3 de la CONMEBOL Libertadores por tercera vez en su historia.

Javier Sanguinetti marcó un doblete contra Universitario por la última fecha del Torneo Clausura 2026. - Crédito: ITEA

Resurrección

Después de culminar la Liga 1 2025 en zona noble de la clasificación, los directivos del Sport Huancayo prescindieron de los servicios de Richard Pellejero y le dieron entrada a Roberto Mosquera, un viejo conocido que supo trascender en la institución hace más de una década.

No obstante, el atrevido movimiento no resultó como se esperaba. Los resultados bajo su mando fueron esperpénticos, ocasionando que el equipo huancaíno derrapase considerablemente en el Torneo Apertura. Frente a un contexto más que alarmante, el seno de la entidad optó por el retorno del antiguo líder uruguayo.

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Goles y resumen del triunfazo del 'rojo matador' ante la 'U' y su consagración en la última fecha del Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

Con Pellejero de nuevo en la zona técnica hubo que empezar de cero. Las estadísticas de la primera parte de la temporada no jugaron a su favor y demostraron que Sport Huancayo era un serio candidato para perder la categoría. De hecho, el equipo acabó penúltimo con solo 16 unidades de 51 posibles.

A pesar de esa seria problemática, los futbolistas cerraron filas con el uruguayo y redoblaron esfuerzos en el parón de la Copa del Mundo 2026 para abocarse en exigentes entrenamientos diarios. La medida sirvió y quedó reflejada en la espléndida revitalización del Torneo Clausura.

Sport Huancayo campeón del Torneo Clausura 2026 tras golear 4-1 a Universitario - Crédito: Liga Profesional.

Si bien el debut fue amargo por una caída a manos de Alianza Lima, Sport Huancayo agarró una ligera viada con tres fechas invicto para luego sufrir un leve desplome del que se recuperó con una muy buena racha de siete partidos consecutivos, línea ascendente que le permitió ganar un enorme colchón de puntos para ubicarse en la cumbre del certamen.

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Aunque en el último trecho surgió una caída polémica, los de Richard Pellejero recuperaron muy rápido el paso, además por una mezcla de resultados ajenos, y quedaron a tiro del título de ganador, el cual confirmaron al pasar por encima de Universitario en la última fecha.