La representante peruana para Miss Universo, Luren Márquez, participó en un recorrido de despedida por las calles de su ciudad natal, Ica. La jornada incluyó presentaciones de danzas tradicionales, agrupaciones musicales y muestras de apoyo de los residentes locales. Durante la actividad pública, la modelo lució la corona y la banda representativa ante el público y miembros de seguridad antes de viajar a la sede del certamen internacional. Video: Instagram Luren Márquez

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Luren Márquez representa al Perú en la edición número 75 del Miss Universo 2026, certamen que celebra su gala final el martes 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico. Detrás de su participación en la pasarela internacional existe una historia marcada por la pérdida de su padre, una migración solitaria a Estados Unidos y un episodio de destitución que estuvo a punto de apartarla de la corona nacional.

La modelo, nacida en Huacachina, un oasis en las afueras de la ciudad de Ica, tiene 27 años y construyó su carrera lejos de los reflectores antes de convertirse en una de las figuras más seguidas del actual certamen de belleza.

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Una infancia marcada por las complicaciones en su nacimiento

El vínculo de Márquez con la resiliencia se remonta a su propio nacimiento. Según registros recogidos por el diario Diario Las Américas, cuando estaba por nacer, su madre sufrió complicaciones durante el embarazo, un episodio que la modelo ha mencionado como parte de la historia de superación que busca transmitir en el certamen internacional.

La pérdida de su padre marcó un punto de quiebre en su vida adulta. Tras ese episodio, y en medio de la incertidumbre generada por la pandemia, Márquez tomó la decisión de mudarse sola a Miami en 2021. Ese traslado implicó dejar atrás su formación inicial en Administración de Empresas, carrera que había cursado en el Perú antes de convalidar sus estudios en Estados Unidos.

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La modelo nació en el oasis de Huacachina y migró a Miami en 2021 tras el fallecimiento de su padre.

Su formación académica y profesional en Estados Unidos

Una vez instalada en Miami, la modelo continuó su educación superior con estudios de Comunicaciones en la Universidad Internacional de Florida (FIU). En paralelo a su formación académica, Márquez ingresó a la televisión hispana como conductora y comentarista, un espacio donde comenzó a construir experiencia frente a cámaras antes de su incursión en los certámenes de belleza.

La modelo también desarrolló una faceta vinculada a la industria de la moda. A través de la iniciativa Moda Perú USA, promovió el trabajo de diseñadores nacionales en el extranjero, un proyecto que combinó su interés por la moda con la difusión del talento peruano fuera del país.

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El camino hacia la representación nacional no estuvo libre de obstáculos

La relación de Márquez con los concursos de belleza comenzó en 2024, cuando obtuvo el título de primera finalista del Miss Perú de ese año. Esa posición le permitió recibir, posteriormente, la designación para representar al país en el Miss Universo 2026.

Sin embargo, en agosto de este año, la organización anunció su destitución por “incumplimiento de normas” y otros alegatos, una decisión que generó incertidumbre sobre su continuidad en el certamen internacional. Días después, la medida fue revertida, luego de que la modelo ofreciera disculpas públicas a la directora nacional del certamen, Jessica Newton, y a la organización en su conjunto.

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Luren Márquez representa al Perú en la edición número 75 del certamen Miss Universo 2026 en Puerto Rico.

Tras la reversión de la destitución, Márquez retomó sus actividades como reina nacional y continuó con la preparación para la competencia internacional, un proceso que incluyó entrevistas, evaluaciones y la elección del vestuario que representaría al país en la pasarela.

Una despedida multitudinaria antes de viajar a Puerto Rico

Antes de partir hacia la sede del certamen, la modelo recibió una despedida con amplia participación popular en su ciudad natal. El 4 de noviembre, residentes de Ica salieron a las calles para acompañarla con desfiles de trajes típicos, música y baile, en una jornada que incluyó además una misa y encuentros con autoridades locales.

La modelo también visitó una casa de acogida vinculada al Señor de Luren como parte de las actividades previas a su viaje, en un gesto que reforzó el vínculo entre su candidatura y la identidad religiosa de su región de origen.

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Luren Marquez posa con un traje alegórico dorado con racimos de uvas y vasijas, inspirado en la vendimia y el Oasis de Ica para Miss Universo.

La edición 75 del Miss Universo reúne a 116 candidatas de distintos países y territorios, bajo la conducción de Jacqueline Bracamontes y Carlos Adyan. La transmisión para Latinoamérica estará disponible a través de Telemundo Internacional y la plataforma Universal+, mientras que la gala en Perú comenzará a las 20:00 horas del martes 24 de noviembre.