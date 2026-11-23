Panorama tuvo acceso exclusivo a grabaciones que podrían cambiar el curso de la investigación sobre la SBS y Sucamec. (Crédito: Panorama)

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Tres fragmentos de grabaciones de reuniones de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada del Perú (ASEPRI), realizadas entre julio y setiembre de 2025, revelarían las estrategias que representantes de Prosegur y Hermes habrían discutido para conservar el control del transporte de caudales en el país. Los registros fueron obtenidos por Panorama y entregados a las autoridades por un testigo protegido, exgerente de la asociación.

En las conversaciones difundidas por Panorama se mencionan presuntas coordinaciones para debilitar a quienes consideraban obstáculos, realizar acciones en medios de comunicación y acercarse a instituciones como el Banco Central de Reserva (BCR). En uno de los intercambios también se escucha una referencia a funcionarios de la SBS y Sucamec: «No, porque ellos están alineados».

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La Fiscalía investiga si las reuniones buscaron obstaculizar el proyecto de ley 9476, que proponía modificar las condiciones del transporte de dinero del Banco de la Nación hacia localidades alejadas. La investigación comprende a representantes empresariales y funcionarios de ambas entidades, cuyas sedes fueron allanadas días antes.

hermes - prosegur - transporte de dinero

Audios revelan presunto plan para debilitar a opositores

En uno de los fragmentos, una voz identificada en la transcripción como Eduardo Dancourt, gerente de Prosegur, habría mencionado la necesidad de trabajar en el «debilitamiento de stakeholders». Otra intervención, atribuida a Mirella Velásquez, gerente general de Hermes, habría planteado distribuir las tareas: «nosotros nos llevamos posicionamiento… ustedes se llevan el plan de debilitamiento de stakeholders». En la conversación también se escucha la palabra «destrucción».

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Las grabaciones incluyen referencias a posibles acciones en medios y gestiones políticas. Una voz identificada como Giulio Valz habría mencionado a «Ilich y Banco de la Nación». Por su parte, una intervención atribuida a Daniela Ponce Razuri habría propuesto «echarle barro a Ilich y hablar con Jerí», además de organizar un foro en el Congreso. En otro pasaje, una voz identificada como Dancourt habría enumerado tres frentes: debilitamiento de stakeholders, medios y posicionamiento, que incluiría foros, congresos y acercamientos al BCR.

Denuncia presuntos vínculos con la SBS y Sucamec

En otro intercambio, Daniela Ponce Razuri habría preguntado si funcionarios de la SBS y Sucamec participaban en las acciones con medios de comunicación. Una voz identificada en la transcripción como Mabel Huertas habría respondido: «No, porque ellos están alineados». El Ministerio Público también consigna que María Gracia Mendoza Pérez, subgerente legal de Hermes, manifestó que ambas entidades estaban alineadas.

El testigo protegido sostuvo que algunos funcionarios atendían prioritariamente los pedidos de los empresarios y los mantenían informados sobre visitas, trámites y gestiones. También afirmó que los representantes de las compañías se jactaban de elaborar informes para organismos como Sucamec y enviarlos ya redactados para influir en la posición de la institución. Mencionó, además, una carta de la SBS que habría sido impulsada por la asociación. Las intervenciones de los audios deberán pasar por peritajes para determinar a quiénes corresponden.

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Presunta red de corrupción que involucra a funcionarios de la SBS y Sucamec en Perú, quienes habrían favorecido a empresas privadas en el negocio del transporte de caudales. Un testigo protegido revela detalles impactantes y las autoridades allanan domicilios de investigados. (Crédito: Panorama)

Prosegur y Hermes habrían buscado frenar la competencia

El proyecto de ley 9476 planteaba modificar las condiciones para que el Banco de la Nación trasladara dinero hacia localidades alejadas. Según el testigo, actualmente la entidad debe contratar empresas como Prosegur Blindados y Hermes. La iniciativa proponía incorporar otras alternativas, como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otras compañías privadas, para abrir el mercado y conseguir mejores precios.

En uno de los audios, una voz identificada como Giulio Valz habría planteado conseguir un dictamen archivatorio en la Comisión de Defensa para «archivar y matar» el proyecto. Una intervención atribuida a Daniela Ponce Razuri habría advertido que llevarlo a esa comisión podía darle mayor visibilidad.

La Fiscalía también considera las gestiones de ASEPRI ante la SBS durante el trámite legislativo. La asociación solicitó una reunión con la entidad y, 20 días después, esta se pronunció contra el proyecto por considerar que generaba competencia desleal. La SBS reiteró su posición el 4 de julio. El testigo sostuvo que mantener la exclusividad permitiría a las empresas fijar precios, imponer condiciones y distribuirse zonas, en perjuicio de poblaciones alejadas que reciben bonos.

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El proyecto de ley 9476 en Perú planteó diversificar el traslado de fondos públicos frente a la oposición gremial y el pronunciamiento de la SBS. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Funcionarios y empresas rechazan las imputaciones

La investigación comprende a ocho personas, entre ellas los funcionarios de la SBS Giannina Garavito Martell y Diego Zapater Pecheira, así como un trabajador de Sucamec. También figuran Eduardo Dancourt, Mirella Velásquez, representantes de 50+1 y Mabel Huertas, quien brindaba asesoría comunicacional a Prosegur a través de la consultora. En las diligencias realizadas en las sedes de la SBS y Sucamec participaron 24 fiscales.

En respuesta a las imputaciones, Carlos Cueva, intendente adjunto de Regulación Jurídica de la SBS, aseguró que la institución y sus funcionarios actuaron responsablemente y sin cometer ilícitos. Indicó que entregaron miles de folios a la Fiscalía y que seguirán colaborando. Joseph Campos, abogado de los funcionarios, precisó que los allanamientos fueron diligencias para recopilar información y que no se dictaron medidas coercitivas personales contra sus patrocinados.

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Por su parte, Hermes rechazó las acusaciones y anunció posibles acciones legales, mientras que Prosegur negó cualquier vinculación con actos de concertación, restricciones a la competencia o corrupción. ASEPRI también descartó haber actuado al margen de la ley y cuestionó que se criminalice la representación gremial. Las grabaciones y documentos entregados por el testigo protegido deberán ser evaluados por la Fiscalía, que continúa con las investigaciones.