Reportaje televisivo de Punto Final sobre la búsqueda policial y fiscal de Fernando Morales Chinchay, alcalde electo del distrito de Huaylillas por Alianza para el Progreso. Las autoridades investigan su presunta vinculación con una organización delictiva investigada por homicidios, extorsión y tráfico ilícito de drogas. Las imágenes muestran diligencias de allanamiento nocturno realizadas por miembros del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.

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Fernando Morales Chinchay, alcalde electo de Huaylillas por Alianza para el Progreso (APP), es buscado por la Policía y la Fiscalía en una investigación que le atribuye pertenencia a una presunta organización criminal relacionada con 23 asesinatos, tráfico de drogas, extorsiones y estafas en Lima Norte. El hombre ganó los comicios municipales por una diferencia de siete votos y debía asumir el cargo en un mes.

El dominical Punto Final informó que la investigación fiscal sitúa a Morales Chinchay dentro de una red que operaba, sobre todo, en Puente Piedra. La tesis de las autoridades sostiene que el grupo cometió homicidios contra rivales y personas que se resistían a sus exigencias, además de extorsionar a mototaxistas y participar en la venta de drogas.

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La operación abarcó 39 inmuebles y dos penales

La División de Investigación de Delitos contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional y el Ministerio Público ejecutaron un operativo simultáneo en 39 inmuebles de Lima, La Libertad, Lambayeque e Ica, además de dos establecimientos penitenciarios. El Poder Judicial autorizó la detención de 23 personas, entre ellas dos policías investigados por una presunta colaboración con la organización.

Fernando Morales Chinchay, alcalde electo de Huaylillas investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado, aparece en el interior de un automóvil.

Morales Chinchay figuraba entre los objetivos principales de la operación, pero no fue localizado. Las autoridades allanaron una vivienda de la asociación Nuevo San Juan, en el kilómetro 115 de la Panamericana Norte, en Huacho, donde el alcalde electo mantenía una oficina vinculada al denominado Grupo Morales.

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Según la investigación, ese predio habría cumplido varias funciones para la red: refugio de integrantes, lugar de almacenamiento de armas y centro desde el cual se ofrecían lotes de terreno. La Fiscalía también indaga una presunta usurpación de áreas en esa zona.

Hallaron 336 municiones, un chaleco y una camioneta con placa clonada

Durante el allanamiento en Huacho, los agentes encontraron 336 municiones para pistolas, revólveres y fusiles, un chaleco antibalas y una camioneta robada que portaba una placa clonada, de acuerdo con el reporte. Los investigadores sostienen que las armas eran ocultadas en habitaciones ocupadas por Morales Chinchay y otros presuntos integrantes de la estructura.

Un colaborador citado en el informe describió una vivienda de unos 500 metros cuadrados, dividida en tres ambientes. En su declaración, señaló que en el lugar había armas de fuego, explosivos, granadas y chalecos antibalas. También afirmó que Morales tenía acceso a un sector donde se guardaba el armamento.

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Las autoridades investigan si el inmueble funcionaba como base logística de la organización. La hipótesis fiscal indica que desde allí se coordinaban movimientos de personas acusadas de sicariato y se escondían armas que luego eran utilizadas en ataques contra presuntos rivales.

El líder de Alianza para el Progreso, César Acuña, y Fernando Morales Chinchay, alcalde electo investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La Fiscalía señala a alias Troll como presunto cabecilla

La investigación identifica a Brayan Cometivos Paredes, alias Troll, como el supuesto cabecilla de la organización. El acusado recibió en febrero de 2026 una condena de nueve años por tenencia ilegal de armas. Debía cumplir la medida en su domicilio bajo vigilancia mediante un grillete electrónico.

No obstante, los seguimientos policiales habrían detectado que Cometivos Paredes salía de su vivienda durante la noche pese a esa restricción. La Fiscalía sostiene que, en 2024, el presunto jefe de la red acordó una alianza con Morales Chinchay.

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Bajo esa versión, el entonces candidato habría ofrecido una vivienda en Huacho como espacio para el grupo, mientras que los hombres vinculados a alias Troll le brindarían protección. La misma investigación plantea que varios integrantes de la red cambiaron su domicilio a Huaylillas, en la provincia de Pataz, antes de los comicios municipales.

La Fiscalía presume que esos cambios de residencia buscaban elevar el número de votos a favor de Morales Chinchay, quien obtuvo la alcaldía por siete sufragios bajo la agrupación Alianza para el Progreso. El alcalde electo continúa prófugo mientras avanzan las diligencias del caso.