Mauro Lionel celebrará diez años de trayectoria musical con el concierto "Sólo Premiados" en el Teatro Municipal de Lima.

Guardar

El compositor y director de orquesta peruano Mauro Lionel, de apenas 13 años, presentará el próximo domingo 29 de noviembre su décimo concierto de carrera, con el que marcará diez años de actividad musical ininterrumpida desde que comenzó a componer a los cuatro años de edad. La presentación, titulada “Sólo Premiados”, se realizará en el Teatro Municipal de Lima con ingreso gratuito previa reserva en la plataforma Passline.

El músico, que cumplirá 14 años dentro de pocos meses, acumula un catálogo superior a las 220 obras originales pese a su corta edad. Su trayectoria incluye presentaciones en los principales recintos culturales del país, entre ellos el Teatro Segura, el Gran Teatro Nacional y el propio Teatro Municipal de Lima, escenario donde se realizará esta nueva gala.

PUBLICIDAD

Una década de carrera antes de cumplir los 14 años

La celebración de diez años de trayectoria artística resulta particular en el caso de Mauro Lionel, dado que el compositor inició su actividad musical a los cuatro años y hoy, a los 13, continúa en plena etapa de crecimiento personal y escolar. Este décimo concierto lo convierte en uno de los músicos más jóvenes del país en sostener una carrera de esta extensión, con una producción artística que incluye presentaciones consecutivas en los escenarios más representativos de Lima.

El compositor ha sido reconocido previamente por el Parlamento Británico, en Londres, a través de los Global Child Prodigy Awards, que lo distinguieron como el único compositor musical y único representante peruano entre los 100 niños prodigio del planeta, según el currículum difundido por su equipo de prensa. Ese reconocimiento se suma ahora a la conmemoración de una década completa de actividad musical ininterrumpida, alcanzada antes de finalizar su etapa de adolescencia temprana.

PUBLICIDAD

El músico peruano de 13 años acumula un catálogo de más de 220 obras originales compuestas desde los cuatro años de edad.

El concierto reunirá las obras que ganaron 50 premios internacionales en 2026

El programa de “Sólo Premiados” presentará por primera vez en un mismo escenario 19 composiciones de Mauro Lionel que obtuvieron 50 galardones a lo largo de siete competencias internacionales durante 2026. Los reconocimientos incluyen primeros premios absolutos, distinciones de excelencia y menciones especiales otorgadas en distintos certámenes musicales, todos ellos conseguidos por el compositor antes de cumplir los 14 años.

Como punto central de la presentación, la orquesta interpretará el álbum sinfónico “La Gesta Andina”, una obra que narra episodios fundacionales de la historia peruana. La pieza se presenta como homenaje anticipado al 202° aniversario de la Batalla y Capitulación de Ayacucho, el enfrentamiento que selló la independencia del Perú y de América en 1824.

PUBLICIDAD

Un nuevo proyecto para 2027 enfocado en niños compositores

Con el cierre de este ciclo de diez conciertos, Mauro Lionel anunció la creación de la Asociación Mauro Lionel por los Niños Compositores, iniciativa que comenzará a operar a partir de 2027, cuando el propio músico ya habrá dejado atrás la adolescencia temprana. El proyecto busca impulsar el talento creativo de nuevas generaciones de músicos peruanos a través de la gestión y el financiamiento de orquestas infantiles y juveniles.

Según los objetivos planteados, estas agrupaciones interpretarán un repertorio poliestilístico que incluirá sinfonías, rapsodias, valses, marineras, sikuris, landós, festejos, baladas y salsas, entre otros géneros. Las presentaciones están proyectadas para realizarse en teatros de Lima y de distintas regiones del país, como parte de una estrategia orientada a ampliar el acceso a la formación musical fuera de la capital, impulsada por un compositor que todavía transita su propia infancia artística.

PUBLICIDAD

El compositor y director peruano Mauro Lionel promociona la realización de su décimo concierto sinfónico "Sólo Premiados", programado para el domingo 29 de noviembre en el Teatro Municipal de Lima. El video promocional detalla los pasos para obtener entradas gratuitas mediante la plataforma Passline o acceder a pases especiales a través de una dinámica en su canal de YouTube y WhatsApp, acompañado de imágenes de presentaciones previas y premios obtenidos. Video: Instagram Mauro Lionel

Cómo acceder a las entradas gratuitas y a localidades preferenciales

El ingreso al concierto es gratuito, aunque requiere reserva previa a través de la ticketera Passline. La presentación cuenta con el auspicio de la Municipalidad Metropolitana de Lima y el propio Teatro Municipal de Lima, recinto ubicado en el jirón Ica 377, en el Cercado de Lima.

Como parte de la celebración del décimo aniversario artístico, el compositor habilitó además una convocatoria para otorgar 100 pases de invitado especial con localidades preferenciales. Para acceder a este beneficio, el público interesado debe suscribirse al canal de YouTube “Mauro Lionel mi Piano y Yo”, dejar un comentario con una reacción positiva en alguno de los videos musicales del canal y enviar la captura de pantalla al número de WhatsApp 964-675-142.

PUBLICIDAD

El concierto “Sólo Premiados” se realizará a las 5:00 de la tarde del domingo 29 de noviembre, en una jornada que combinará el repaso de los reconocimientos internacionales obtenidos durante el año con el anuncio del nuevo proyecto educativo que el compositor, todavía menor de edad, desarrollará a partir de 2027.