El periodista deportivo opinó de la nueva generación de la 'bicolor' en medio de la falta de jugadores de nivel. (Video: Radio Nacional)

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La gira de amistosos en Norteamérica ante rivales mundialistas dejó varias conclusiones en la selección peruana, que apenas rescató un empate frente a México y fue superada ampliamente, al menos en el juego, por Estados Unidos y Canadá. Para el periodista Giancarlo Granda, el debate sobre un recambio generacional no puede limitarse a las convocatorias y que no existe una lista amplia de futbolistas consolidados que hayan quedado fuera del plantel.

En su análisis, las ausencias de Alejandro Hohberg, Beto da Silva y Renato Tapia no alcanzan para sostener que la selección dejó de lado a figuras capaces de modificar el nivel del equipo. “¿Qué recambio generacional? O sea, ¿quién falta en la selección? ¿Quién es el gran ausente para que digan hay que sacar a este y hay que poner a otro?”, planteó en Radio Nacional.

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El comunicador descartó que sus situaciones reflejen la exclusión de nombres de peso en la actual etapa de la ‘blanquirroja’. “No hay grandes nombres. No se están quedando afuera ni Paolo, Pizarro ni Farfán”, afirmó.

De la misma manera, consideró que los clubes tienen una responsabilidad directa y que la Federación Peruana de Fútbol debe ejercer un papel más exigente sobre las instituciones. “El cambio generacional tiene que venir por parte de los clubes, que tienen que ser exigidos por la Federación”, señaló. Añadió que la FPF también debe organizar los torneos de menores correspondientes, ante lo que definió como una falta de convicción para trabajar ese aspecto.

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Giancarlo Granda lanzó cruda opinión sobre el recambio en la selección peruana: “No se están quedando afuera Guerrero, Pizarro ni Farfán”

Giancarlo Granda señaló el inconveniente en el recambio generacional en la selección peruana

Giancarlo Granda ubicó el problema más allá de la designación de un entrenador o de la elección de determinados convocados. “El problema es todo el sistema fútbol”, expresó al abordar las dificultades que enfrenta Perú para renovar su plantel.

El periodista recordó que la selección contó con una generación que logró sostener el rendimiento competitivo durante varios años. En esa lista incluyó a Paolo Guerrero, Jefferson Farfán, Claudio Pizarro y Juan Manuel Vargas, a quienes describió como parte de un ciclo que ya no tiene continuidad. “Nosotros hemos sido salvados por una generación espectacular”, dijo.

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A su juicio, otros países avanzaron con mayor velocidad en la formación y en la exportación de jugadores, dos factores que hoy marcan distancia con el fútbol peruano. Y para explicar esa brecha, el ‘Flaco’ citó el caso del boliviano Miguel Terceros, quien juega en su selección y pertenece a Santos de Brasil, un punto que el periodista utilizó para cuestionar la falta de referentes peruanos en clubes de ese nivel, con la excepción de Erick Noriega y André Carrillo.

La conclusión del comunicador fue directa: “No tenemos grandes jugadores”. Esa carencia, explicó, no se resuelve solo con una modificación de nombres en una lista de convocados para amistosos o Eliminatorias.

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El defensa de Sport Boys se refirió al recambio generacional en la 'bicolor'. (Video: Zona Mixta / Movistar Deportes)

Granda también se refirió al proceso que encabezó Ricardo Gareca, que con un grupo reducido de jugadores logró que respondiera en el campo. Ahí puso énfasis en que Mano Menezes debe establecer un núcleo estable de entre 18 y 22 jugadores “fortaleciendo un grupo, una base, que yo creo que es lo que tiene que hacer Mano”.

Giancarlo Granda sobre que la selección peruana juegue en altura las Eliminatorias 2030

Por otro lado, Giancarlo Granda planteó que la selección peruana debe preparar una forma de juego específica si decide disputar partidos de las Eliminatorias 2030 en ciudades de altura. El debate incluye la posibilidad de utilizar Puno como sede para ciertos compromisos.

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“Jugar en Puno no es igual a jugar en Lima. En Cusco, Cienciano juega en amplitud con centros al ‘9′. ¿Qué quieren? ¿Entrar tocando en la altura de Puno? No va a pasar”, indicó.

El periodista afirmó que el combinado patrio debe iniciar ese trabajo con anticipación. “Yo sí creo que la selección necesita empezar a trabajar en la forma de juego en la altura”, concluyó al proyectar el siguiente proceso clasificatorio.