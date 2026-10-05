Luis Ramos pide paso en Alianza Lima tras superar lesión: “Me siento mejor, pero sé que todavía queda mucho por dar”

Luis Ramos se encuentra al 100% y pide paso en Alianza Lima. - Crédito: Sergio Vela

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Llegó como flamante incorporación, protagonizando un fuerte desembolso en las arcas de Alianza Lima para abrochar la compra de su carta pase, pero una fuerte lesión lo desmarcó por meses de La Victoria. Asomándose al 100% en su condición física, Luis Ramos ve una pequeña luz de esperanza en la recta final del año.

Para encender nuevamente su llama competitiva, el entrenador Pablo Guede lo alineó entre los titulares del partido de fogueo contra Palestino, en Matute. Aunque el rendimiento general dejó muchas dudas, la única certeza fue el ‘Tanque’ mantiene su olfato goleador inalterable pese al largo tramo alejado de los gramados.

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Luis Ramos en pleno festejo luego de anotarle un gol a Palestino. - Crédito: Sergio Vela

En el intento de meter nuevamente a Alianza Lima en juego, luego de un infame gol en propia puerta de Gianfranco Chávez, Luis Ramos se sirvió de un balón largo de D’ Alessandro Montenegro para realizar una definición de ‘palomita’ que permitió la igualada parcial en Matute.

Aquella muy buena diana, más allá de servir para colorear el score de un lance que acabó en derrota, revitalizó al peruano toda vez que reivindicó su deseo de seguir esforzándose al máximo. “Después de mucho tiempo de trabajo y preparación para recuperarme de mi lesión, hoy vuelvo a disfrutar de lo que más amo: competir y ayudar a mi equipo”, externó en Instagram.

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El delantero recibió una gran asistencia de D'Alessandro Montenegro y puso de cabeza el empate parcial - Crédito: L1MAX.

Ramos considera su cuota de aportación en el pasado amistoso como “una recompensa al esfuerzo, pero también un nuevo comienzo”. Detrás de su renacer, tal y como apunta en su red social, están sus máximos pilares: “Gracias a Dios, a mi familia, a mis compañeros y a todos los que estuvieron presentes durante este proceso”.

Con la competitividad recuperada, el trujillano ha dejado bastante en claro que seguirá esforzándose como el que más en las sesiones de práctica en EGB para no solo asomarse como una opción en el aparato ofensivo, sino para hacerse de un lugar perenne por encima de otros nombres que han decantado la balanza.

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Luis Ramos muestra una luz de esperanza. - Crédito: Alianza Lima

“Hoy me siento mejor, pero sé que todavía queda mucho por dar. No voy a bajar los brazos. Seguiré trabajando, compitiendo y dando el 100% en cada entrenamiento y en cada partido, para lograr el objetivo. [Estoy] afinando”, cerró.

De momento la versión más atronadora de Luis Ramos ha quedado detenida y apenas se han visto ciertos fogonazos de lo que es capaz de hacer en partidos de carácter amistoso. Sin ir muy lejos, celebró en la pretemporada al igual que en la Tarde Blanquiazul; en adelante se vio frustrado por una dura dolencia.

El delantero puso el 3-0 en la 'Noche Blanquiazul' 2026. (Video: L1MAX)

Ramos, en carrera

Por su desafortunada lesión, Luis Ramos perdió espacios en la consideración de Pablo Guede. Aunque ya completó su rehabilitación, el delantero busca recuperar protagonismo en Alianza Lima.

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El ‘Tanque’ tiene por delante a Paolo Guerrero y Federico Girotti, quienes le sacan ventaja tras consolidarse en la Liga 1 2026.

Luis Ramos, en condiciones de luchar por un lugar en Alianza Lima. - Crédito: Difusión

La competencia es exigente, aunque Ramos cuenta con una condición que puede favorecerlo: su conocimiento para jugar en plazas de altura.

Alianza Lima volverá al ruedo en un escenario de esas características frente a Cusco FC, antiguo club del delantero. Por ese motivo, no se descarta que el peruano sea de la partida.