Perú Deportes

Luis Ramos pide paso en Alianza Lima tras superar lesión: “Me siento mejor, pero sé que todavía queda mucho por dar”

El delantero peruano ofreció un rendimiento más que atendible en el último amistoso contra Palestino, en el que se hizo presente con un muy buen gol de ‘palomita’. Ahora se marca el objetivo de ir por un sitio como titular

Luis Ramos se encuentra al 100% y pide paso en Alianza Lima. - Crédito: Sergio Vela
Luis Ramos se encuentra al 100% y pide paso en Alianza Lima. - Crédito: Sergio Vela
Guardar

Llegó como flamante incorporación, protagonizando un fuerte desembolso en las arcas de Alianza Lima para abrochar la compra de su carta pase, pero una fuerte lesión lo desmarcó por meses de La Victoria. Asomándose al 100% en su condición física, Luis Ramos ve una pequeña luz de esperanza en la recta final del año.

Para encender nuevamente su llama competitiva, el entrenador Pablo Guede lo alineó entre los titulares del partido de fogueo contra Palestino, en Matute. Aunque el rendimiento general dejó muchas dudas, la única certeza fue el ‘Tanque’ mantiene su olfato goleador inalterable pese al largo tramo alejado de los gramados.

PUBLICIDAD

Luis Ramos en pleno festejo luego de anotarle un gol a Palestino. - Crédito: Sergio Vela
Luis Ramos en pleno festejo luego de anotarle un gol a Palestino. - Crédito: Sergio Vela

En el intento de meter nuevamente a Alianza Lima en juego, luego de un infame gol en propia puerta de Gianfranco Chávez, Luis Ramos se sirvió de un balón largo de D’ Alessandro Montenegro para realizar una definición de ‘palomita’ que permitió la igualada parcial en Matute.

Aquella muy buena diana, más allá de servir para colorear el score de un lance que acabó en derrota, revitalizó al peruano toda vez que reivindicó su deseo de seguir esforzándose al máximo. “Después de mucho tiempo de trabajo y preparación para recuperarme de mi lesión, hoy vuelvo a disfrutar de lo que más amo: competir y ayudar a mi equipo”, externó en Instagram.

PUBLICIDAD

El delantero recibió una gran asistencia de D'Alessandro Montenegro y puso de cabeza el empate parcial - Crédito: L1MAX.

Ramos considera su cuota de aportación en el pasado amistoso como “una recompensa al esfuerzo, pero también un nuevo comienzo”. Detrás de su renacer, tal y como apunta en su red social, están sus máximos pilares: “Gracias a Dios, a mi familia, a mis compañeros y a todos los que estuvieron presentes durante este proceso”.

Con la competitividad recuperada, el trujillano ha dejado bastante en claro que seguirá esforzándose como el que más en las sesiones de práctica en EGB para no solo asomarse como una opción en el aparato ofensivo, sino para hacerse de un lugar perenne por encima de otros nombres que han decantado la balanza.

Luis Ramos muestra una luz de esperanza sobre su recuperación. - Crédito: Alianza Lima
Luis Ramos muestra una luz de esperanza. - Crédito: Alianza Lima

Hoy me siento mejor, pero sé que todavía queda mucho por dar. No voy a bajar los brazos. Seguiré trabajando, compitiendo y dando el 100% en cada entrenamiento y en cada partido, para lograr el objetivo. [Estoy] afinando”, cerró.

De momento la versión más atronadora de Luis Ramos ha quedado detenida y apenas se han visto ciertos fogonazos de lo que es capaz de hacer en partidos de carácter amistoso. Sin ir muy lejos, celebró en la pretemporada al igual que en la Tarde Blanquiazul; en adelante se vio frustrado por una dura dolencia.

El delantero puso el 3-0 en la 'Noche Blanquiazul' 2026. (Video: L1MAX)

Ramos, en carrera

Por su desafortunada lesión, Luis Ramos perdió espacios en la consideración de Pablo Guede. Aunque ya completó su rehabilitación, el delantero busca recuperar protagonismo en Alianza Lima.

El ‘Tanque’ tiene por delante a Paolo Guerrero y Federico Girotti, quienes le sacan ventaja tras consolidarse en la Liga 1 2026.

Luis Ramos – Alianza Lima – Liga 1 – Perú – deportes – 21 julio
Luis Ramos, en condiciones de luchar por un lugar en Alianza Lima. - Crédito: Difusión

La competencia es exigente, aunque Ramos cuenta con una condición que puede favorecerlo: su conocimiento para jugar en plazas de altura.

Alianza Lima volverá al ruedo en un escenario de esas características frente a Cusco FC, antiguo club del delantero. Por ese motivo, no se descarta que el peruano sea de la partida.

Temas Relacionados

Luis RamosAlianza LimaLiga 1peru-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mano Menezes matiza el comunicado oficial de la FPF acerca de la desconvocatoria de Oliver Sonne previo a Perú vs Colombia: “No está lesionado”

A puertas del último partido de fogueo de la lastimera gira norteamericana, el entrenador de la selección nacional ha encendido el debate al esclarecer los motivos que llevaron a dejar a un lado al ‘Vikingo’

Mano Menezes matiza el comunicado oficial de la FPF acerca de la desconvocatoria de Oliver Sonne previo a Perú vs Colombia: “No está lesionado”

Leticya Franco, la gigante brasileña de 1,96 metros que llega a la Liga Peruana de Vóley: “Tengo muchas ganas de jugar”

La voleibolista brasileña contó cómo surgió la posibilidad de jugar en Perú y reveló las metas que espera alcanzar junto al conjunto dirigido por César Arrese

Leticya Franco, la gigante brasileña de 1,96 metros que llega a la Liga Peruana de Vóley: “Tengo muchas ganas de jugar”

Michael Hoyos, de la duda a la confirmación: el nuevo goleador al que se aferra Sporting Cristal para repuntar en Liga 1 2026

El argentino, a todos los efectos, ha cumplido adecuadamente con las expectativas. En menos de un semestre se ha apuntado 5 goles y 2 asistencias en 12 apariciones domésticas. Su correcta andadura ha hecho olvidar el paso en falso con Felipe Vizeu

Michael Hoyos, de la duda a la confirmación: el nuevo goleador al que se aferra Sporting Cristal para repuntar en Liga 1 2026

Partidos de hoy, lunes 5 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

El fútbol internacional y sudamericano ofrece una cartelera con compromisos que pueden influir en la tabla de la UEFA Nations League, así como otras ligas de la región

Partidos de hoy, lunes 5 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Oliver Sonne sale sorpresivamente de la convocatoria de Perú: no jugará el último partido ante Colombia

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informó que el lateral quedó desafectado y no estará disponible para el último compromiso de la ‘bicolor’ en su gira por Norteamérica

Oliver Sonne sale sorpresivamente de la convocatoria de Perú: no jugará el último partido ante Colombia
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Balcázar reaparece tras elecciones: “No hemos tenido gobernantes hace años, ojalá no solo vayan a ocupar un sillón”

José Balcázar reaparece tras elecciones: “No hemos tenido gobernantes hace años, ojalá no solo vayan a ocupar un sillón”

“Te llamo ahora”, “chambeemos por Lima”: Rafael López Aliaga y Francis Allison se reconcilian en vivo durante escrutinio

San Juan de Lurigancho, Ate y Magdalena ya tienen virtuales alcaldes

JP, Fuerza Popular, Acción Popular y otros partidos que ‘desaparecieron’ del mapa en las Elecciones Regionales y Municipales

¿Cuándo termina el mandato de los actuales alcaldes? Fecha oficial del inicio de la nueva era de autoridades 2027-2030

ENTRETENIMIENTO

Luciana Fuster denuncia maltrato de policía hacia su hermana durante las Elecciones 2026: “Es certificada por CONADIS”

Luciana Fuster denuncia maltrato de policía hacia su hermana durante las Elecciones 2026: “Es certificada por CONADIS”

Jorge Luna anuncia que será padre por tercera vez: “Una personita viene en camino a cambiarlo todo”

Sleeping With Sirens vuelve a Lima: fecha, lugar y precios de entradas para su concierto

BTS en Lima: conoce el precio del merch oficial que se venderá en los conciertos del Estadio San Marcos

BTS en Lima: Este es el posible setlist de la boy band para sus tres conciertos en el Estadio San Marcos

DEPORTES

Mano Menezes matiza el comunicado oficial de la FPF acerca de la desconvocatoria de Oliver Sonne previo a Perú vs Colombia: “No está lesionado”

Mano Menezes matiza el comunicado oficial de la FPF acerca de la desconvocatoria de Oliver Sonne previo a Perú vs Colombia: “No está lesionado”

Leticya Franco, la gigante brasileña de 1,96 metros que llega a la Liga Peruana de Vóley: “Tengo muchas ganas de jugar”

Michael Hoyos, de la duda a la confirmación: el nuevo goleador al que se aferra Sporting Cristal para repuntar en Liga 1 2026

Partidos de hoy, lunes 5 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Oliver Sonne sale sorpresivamente de la convocatoria de Perú: no jugará el último partido ante Colombia