¿Quién es Jorge Morán Flores y cómo su empresa Aguila Milenaria ha facturado millones al Callao? Una investigación fiscal que destapa una posible red de corrupción y malversación de fondos públicos en el corazón del municipio chalaco. (Crédito: Panorama)

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La empresa Águila Milenaria E.I.R.L. obtuvo más de S/3.000.000 en contratos con la Municipalidad Provincial del Callao. Sin embargo, su fundador y representante legal, Jorge Armando Morán Flores, asegura que solo figura como propietario en los documentos, que no recibe dinero de la compañía y que continúa trabajando como mototaxista.

Según informó Panorama, la empresa consiguió alrededor de 180 órdenes de servicio de la comuna chalaca para suministrar diversos productos, entre ellos bolígrafos, pelotas, instrumentos de podología, medallas, ponchos, camisas y hasta un set musical. Morán sostiene que desconoce estas operaciones y que otra persona estaría detrás de los negocios.

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Durante una entrevista con el dominical, el empresario señaló directamente a Marco Torres Gallardo como quien manejaría la compañía. La revelación motivó una visita de fiscalización a la municipalidad, en la que participaron representantes de la Contraloría, el Ministerio Público y el senador Percy Osorio, presidente de la Comisión de Gestión del Estado y Contraloría.

Jorge Morán Flores permanece junto a un mototaxi tras ser señalado como titular legal de una empresa investigada por contrataciones con la Municipalidad del Callao. (Panorama)

Fundador de Águila Milenaria: “Yo manejo mototaxi”

Jorge Morán reconoció ante las cámaras de Panorama que figura como fundador y propietario de Águila Milenaria, pero negó tener participación en sus operaciones o recibir beneficios económicos por los contratos obtenidos con la Municipalidad del Callao.

«De los dos años que tiene esa empresa, ni un sol yo recibo. Yo manejo moto. Si yo tuviera esa plata, pucha, no estuviera manejando, ¿no cree?», manifestó cuando fue consultado por los más de tres millones de soles facturados a la comuna. En ese sentido, insistió en que su participación sería únicamente formal. «Yo soy el dueño, sí, ya, por papeles nada más», respondió. También aseguró que alquila el vehículo que utiliza para trabajar y que no cuenta con los recursos económicos que representarían los contratos adjudicados a su empresa.

Un supuesto testaferro que, a través de una empresa y numerosos contratos, habría blanqueado millones. Analizamos las declaraciones y las pruebas que apuntan a un gran esquema de corrupción. (Crédito: Panorama)

Señalan a Marco Torres como responsable de la empresa

Durante sus declaraciones a Panorama, Morán señaló a Marco Torres Gallardo como la persona que estaría detrás de Águila Milenaria y que se encargaría de conseguir los contratos con la Municipalidad del Callao. «Trabaja en la municipalidad y también agarra los trabajos de la empresa del Águila Milenaria», afirmó.

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El dominical identificó a Torres Gallardo como socio fundador, accionista mayoritario y representante legal de Inversiones Facundo SAC, compañía que registra 230 órdenes de servicio con la municipalidad desde 2023, por un monto cercano a los S/5.000.000.

Además, otra empresa vinculada familiarmente a Torres Gallardo también obtuvo contratos con la comuna. Se trata de Maximus Cero E.I.R.L., perteneciente a su primo paterno, Jovanni Jair Torres López, que desde abril de 2026 acumula más de medio millón de soles en órdenes de servicio.

Un reportaje televisivo presenta el testimonio de Jorge Morán Flores sobre presuntas contrataciones irregulares en la Municipalidad Provincial del Callao en Perú. (Panorama)

Sospechas de fraccionamiento de contratos

Las órdenes de servicio otorgadas a estas compañías tienen montos inferiores a las ocho unidades impositivas tributarias (UIT), lo que permite realizar contrataciones directas bajo esa modalidad.

Al respecto, Gerald Morán Flores, vocero de la Contraloría General de la República, explicó que el fraccionamiento constituye una conducta prohibida en el ámbito administrativo y que, dependiendo de las circunstancias, también podría tener implicancias penales.

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El funcionario señaló que esto podría ocurrir cuando las empresas involucradas desconocen haber prestado los servicios, entregado los bienes o incluso reconocen como ajenas las firmas que aparecen en las facturas utilizadas para sustentar las compras.

Fiscalía y Contraloría fiscalizan contratos en el Callao

La controversia motivó una visita inopinada a la Municipalidad Provincial del Callao, en la que participaron el senador Percy Osorio, representantes de la Contraloría y una fiscal anticorrupción. Durante la diligencia, las autoridades acudieron al área de Administración y Finanzas para solicitar los documentos relacionados con las contrataciones de Águila Milenaria.

Los funcionarios solicitaron entregar posteriormente la documentación correspondiente a las 180 órdenes de servicio. Sin embargo, Osorio cuestionó la demora y advirtió que estaban obstaculizando su labor de fiscalización. «No, no es un plazo prudente, es ahora», reclamó ante la negativa de proporcionar inmediatamente los expedientes.

El gerente de la Oficina General de Administración y Finanzas de la municipalidad, Sergio Paredes Palacios, manifestó que desconocía a las personas mencionadas en la investigación y precisó que no estaba a cargo del área de logística. Finalmente, la Fiscalía, la Contraloría y el Congreso se retiraron sin haber podido corroborar si los productos y servicios contratados habían sido efectivamente entregados.

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Sergio Paredes Palacios responde a la prensa frente a la sede de la Municipalidad Provincial del Callao sobre la investigación a órdenes de servicio. (Panorama)