La confección de la pieza tomó cerca de un mes e integró homenajes a las Líneas de Nasca y a la tradicional Vendimia.

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Luren Márquez reveló el significado personal detrás del traje típico que lució durante el Miss Universo 2026, al confirmar que el diseño “Oasis de Ica” respondió a una promesa que se hizo a sí misma años antes de representar al Perú en el certamen internacional. La modelo compartió el mensaje a través de sus redes sociales, horas después de su presentación en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico.

La representante peruana explicó que el proyecto completo demandó cuatro meses de preparación, desde la concepción de la idea hasta su ejecución final sobre el escenario conocido como el Choliseo.

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El video muestra el detrás de cámaras y los detalles del traje típico "Oasis de Ica", portado por Luren Márquez. La pieza, elaborada por el diseñador Beto Pinedo, incluye un tocado dorado con pedrería, una estructura circular decorada con racimos de uvas y tejidos coloridos. En las imágenes se observa a la representante peruana durante las sesiones de prueba y modelaje en el estudio fotográfico previo al certamen. Video: Instagram Luren Márquez

El origen de una promesa personal vinculada a sus raíces

En la publicación, Márquez relató que la decisión sobre el contenido del traje respondió a un compromiso que mantuvo consigo misma antes de obtener la representación nacional. “Si algún día tengo la oportunidad de decir ¡Perú! ante el Universo, mi traje típico llevará mis tradiciones y un pedacito del oasis donde crecí y que forjó mi esencia como mujer”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram.

La frase conecta directamente con su lugar de nacimiento, Huacachina, el oasis ubicado en las afueras de la ciudad de Ica que sirvió de inspiración central para la creación del vestuario presentado en la competencia de trajes típicos, realizada el sábado 21 de noviembre.

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La modelo concibió el diseño como una promesa personal inspirada en sus raíces y crianza en el oasis de Huacachina.

El reconocimiento al diseñador que viajó desde la selva peruana

La modelo dedicó un agradecimiento especial al diseñador Beto Pinedo, conocido en el ambiente de la moda como “El Genio de Altomayo”, responsable de la confección de la pieza. Según el mensaje de Márquez, Pinedo viajó desde la selva peruana, lugar donde reside, hasta Puerto Rico para presenciar en vivo cómo su creación cobraba forma en el escenario del certamen.

“Gracias por tomar un vuelo desde la selva de nuestro Perú, donde vives, hasta Puerto Rico, para sentir cómo cobraba vida tu creación cuando salía al escenario del Choliseo”, expresó la modelo en su publicación. El diseñador trabajó durante aproximadamente un mes en la confección del traje, que incorporó referencias a la Huacachina, las Líneas de Nasca y la tradición vitivinícola de la Vendimia, de acuerdo con la descripción oficial difundida por la Organización Miss Perú.

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El diseñador Beto Pinedo viajó desde la selva peruana a San Juan para presenciar la exhibición de su obra.

El respaldo de Jessica Newton durante la presentación

Márquez también dirigió palabras de agradecimiento hacia Jessica Newton, directora de la organización nacional del certamen, por el acompañamiento recibido antes de salir a escena. “La fuerza y la energía que me transmitiste lo fueron todo para darle vida a cada movimiento y a la interpretación de este traje tan especial”, señaló la modelo en el mismo mensaje.

La publicación de la Organización Miss Perú en Instagram detalló que la pieza incorporó una estructura dorada que representa el sol y las dunas del desierto, además de una capa con mecanismo de apertura que permitió transformar la silueta de la representante peruana en pleno desfile. “Oasis de Ica es un tributo a nuestras raíces, a la grandeza de nuestra cultura y a la belleza de una tierra que florece en medio del desierto”, señaló la organización en la descripción oficial de la pieza.

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Luren Márquez presentó el traje típico 'Oasis de Ica' durante la competencia de Miss Universo 2026 en Puerto Rico.

El mensaje final dirigido a la comunidad peruana en Puerto Rico

Márquez cerró su publicación con un agradecimiento dirigido a los compatriotas que viajaron hasta la isla para acompañarla durante su participación en el certamen. “Gracias a todos los peruanos que han venido hasta la isla para gritar Perú. Esta presentación es de ustedes”, escribió la modelo, en un mensaje que reforzó el vínculo entre su candidatura y el respaldo de la comunidad peruana en el extranjero.

La representante nacional continúa su participación en el Miss Universo 2026 de cara a la gala final, programada para el martes 24 de noviembre, donde se conocerá a la sucesora de la actual Miss Universo, la mexicana Fátima Bosch.

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