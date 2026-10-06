Los resultados que Sport Boys necesita para clasificar a la final de la Copa de la Liga 2026

Sport Boys necesita remontar la serie ante Alianza Atlético para clasificar a la final de la Copa de la Liga 2026.

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Sport Boys buscará una remontada en Sullana tras caer por 5-2 ante Alianza Atlético en el partido de ida de las semifinales de la Copa de la Liga 2026. El equipo dirigido por Carlos Desio necesita revertir la serie para clasificar a la final, instancia en la que Sporting Cristal ya aseguró su presencia.

Conoce en esta nota qué resultados necesita para conseguir su boleto a la gran final de la Copa de la Liga:

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Si Sport Boys gana por una diferencia de cuatro goles, clasificará de forma directa a la final.

Si Sport Boys gana por una diferencia de tres goles, forzará la definición por penales.

Si Sport Boys empata, Alianza Atlético clasificará a la final.

Si Sport Boys pierde, Alianza Atlético avanzará a la final.

Alianza Atlético de Sullana mostró su poder ofensivo en una increíble victoria por 5-2 ante Sport Boys. El partido estuvo lleno de acción, con un doblete de Muñoz que se consagró como la figura del encuentro. No te pierdas los mejores momentos | América TV

Programación de la semifinal vuelta entre Sport Boys y Alianza Atlético

Sport Boys visitará a Alianza Atlético este martes 6 de octubre a las 15:00 horas de Perú en el estadio Campeones del 36, situado en la calurosa ciudad de Sullana.

Con respecto a otros países, el duelo comenzará de la siguiente manera: a las 14:00 horas de México; a las 15:00 horas de Ecuador y Colombia; a las 16:00 horas de Estados Unidos, Bolivia, Chile y Venezuela; y a las 17:00 horas de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Dónde ver Sport Boys vs Alianza Atlético: canal TV

La transmisión estará a cargo de América TV, a través de su señal abierta. El partido también podrá verse en línea mediante América tvGO y por Bicolor+, la plataforma oficial de la Federación Peruana de Fútbol, que posee los derechos de transmisión de la competencia.

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Infobae Perú realizará la cobertura de Sport Boys vs Alianza Atlético en su sitio web, con la previa y el minuto a minuto. También informará sobre los goles, las incidencias y las declaraciones de los protagonistas tras el encuentro.

Sport Boys visitará a Alianza Atlético en Sullana en el duelo de vuelta por las semifinales de la Copa de la Liga 2026.

Así quedó el partido de vuelta: Sport Boys vs Alianza Atlético

La primera semifinal dejó una victoria por 5-2 de Alianza Atlético sobre Sport Boys en el estadio Miguel Grau del Callao. La ‘misilera’ se adelantó a los tres minutos con un gol de José Davey, pero el cuadro de Sullana reaccionó y revirtió el marcador antes del descanso.

José Ingratti anotó la igualdad a los 12 minutos y Román Suárez puso el 2-1 a los 28′. Ariel Muñoz amplió la ventaja a los 36 minutos, aunque Rolando Díaz descontó para el conjunto ‘rosado’ antes del entretiempo.

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En el complemento, Alianza Atlético volvió a imponerse. Muñoz marcó otra vez y completó su doblete, mientras que Cristian Penilla selló el 5-2 en el tiempo añadido. Así, el equipo sullanense afrontará la revancha con una diferencia de tres goles.

El conjunto rosado necesita una remontada de cuatro goles para avanzar directamente ante Alianza Atlético, mientras que un triunfo por tres tantos llevará la semifinal a la definición por penales. (Copa de la Liga)

Sporting Cristal espera por el ganador en la final

Sporting Cristal se convirtió en el primer finalista de la Copa de la Liga. El equipo dirigido por Roberto Mosquera había conseguido una ventaja mínima en la ida ante ADT, disputada en la altura de Tarma, gracias a un gol de Gabriel Santana.

En el partido de vuelta, los ‘celestes’ golearon por 5-0 al conjunto tarmeño. Santiago González anotó un doblete, mientras que Michael Hoyos, Leandro Sosa y Catriel Cabellos completaron la goleada que aseguró la clasificación a la definición del torneo.

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La final de la Copa de la Liga se disputará el domingo 15 de noviembre, a partido único y en cancha neutral. El estadio Nacional aparece como una de las alternativas para albergar este encuentro.