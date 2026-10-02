Estadio Nacional se perfila para acoger la final de la Copa de la Liga 2026: dependerá de la visita del papa León XIV a Lima

El Estadio Nacional de Lima podría ser sede de la final de la Copa de la Liga si el encuentro con jóvenes del papa León XIV se mantiene en el Estadio Monumental. Crédito: Composición Infobae Perú.

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El Estadio Nacional se perfila como una alternativa para la final de la Copa de la Liga 2026, programada para el domingo 15 de noviembre, aunque su disponibilidad dependerá de la decisión final sobre la sede del encuentro que el papa León XIV tendrá con jóvenes y universitarios durante su visita a Lima.

La definición del torneo será a partido único y en cancha neutral. Por ahora, ni la Liga 1 ni la Federación Peruana de Fútbol confirmaron oficialmente el estadio ni el horario. La intención inicial era disputar el encuentro en el recinto de José Díaz, de acuerdo con información difundida por el periodista Eduardo Combe en el programa ‘EstudioFútbol’.

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Sin embargo, la posibilidad de que el Estadio Nacional reciba la actividad papal prevista para el jueves 12 de noviembre podría alterar ese plan. La organización de la visita de León XIV evalúa un cambio de escenario para la vigilia con los jóvenes, que figura inicialmente en el Estadio Monumental de Ate.

Sporting Cristal clasificó a la final de la Copa de la Liga 2026. Crédito: Prensa SC

El calendario de la visita del pontífice al Perú contempla actividades entre el 11 y el 16 de noviembre. Por ello, una decisión sobre el lugar de la concentración juvenil tendrá incidencia en la programación deportiva de Lima durante esa semana.

¿Por qué el Estadio Monumental está en duda?

El Estadio Monumental aparece en el programa oficial como sede de la vigilia de oración que reunirá al papa León XIV con jóvenes y universitarios el 12 de noviembre. No obstante, en los últimos días surgieron problemas vinculados con el uso de los palcos del recinto de Ate.

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Según informó el diario ‘El Comercio’, algunos propietarios de palcos habrían ofrecido en alquiler sus espacios para la jornada papal. En redes sociales circularon fotografías y videos que mostraban esos avisos, los cuales llegaron a conocimiento del Arzobispado de Lima.

El Papa León XIV se reunirá con más de 30 mil jóvenes en el Estadio Monumental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad religiosa habría expresado su malestar ante esa situación porque el encuentro con el pontífice será gratuito. La eventual comercialización de los palcos supondría un cobro vinculado con una actividad abierta a los fieles y organizada por la Iglesia católica.

A partir de ese escenario, el Estadio Nacional comenzó a ser evaluado como alternativa. Una comitiva del Arzobispado habría revisado las condiciones del recinto, incluidos los accesos, las rutas de salida y las facilidades para el traslado de la delegación papal.

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La opción del Nacional también permitiría reducir la distancia entre la Nunciatura Apostólica y el estadio. Pese a esas gestiones, el cambio todavía no fue comunicado de manera oficial. Hasta que exista una confirmación, el Monumental continúa como sede de la vigilia de oración del 12 de noviembre.

Una pintura en acuarela representa al papa León XIV que saluda con la mano levantada frente a la bandera del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se define el segundo finalista de la Copa de la Liga

Sporting Cristal selló su clasificación a la final tras golear 5-0 a ADT en el estadio Alberto Gallardo. El resultado dejó un marcador global de 6-0 para el cuadro dirigido por Roberto Mosquera, que disputará la definición del título el 15 de noviembre.

El conjunto rimense espera al ganador de la segunda semifinal, que enfrentará nuevamente a Alianza Atlético y Sport Boys. El cuadro de Sullana llegará a la revancha con una ventaja tras imponerse 5-2 en el primer encuentro de la serie.

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Los ‘rosados’ necesitan una victoria amplia para revertir el resultado acumulado y evitar la eliminación. Alianza Atlético, en cambio, buscará mantener la diferencia obtenida en el estadio Miguel Grau del Callao para conseguir el otro boleto a la final.

El cuadro rimense aplastó 5-0 en la vuelta y clasificó a la final del torneo - Crédito: Bicolor .

Sport Boys y Alianza Atlético jugarán el martes 6 de octubre en el Estadio Campeones del 36, en Sullana. El partido comenzará a las 15:00 horas de Perú.

Los aficionados podrán seguir la segunda semifinal por la señal abierta de América TV, a través del Canal 4. El encuentro también estará disponible mediante América TVGO. Asimismo, Infobae Perú realizará la cobertura completa del partido.

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