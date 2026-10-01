Sporting Cristal clasificó a la final de la Copa de la Liga 2026: ¿Cuándo se jugará la definición del título?

Sporting Cristal clasificó a la final de la Copa de la Liga 2026. Crédito: Prensa SC

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Sporting Cristal ya está en la gran final de la Copa de la Liga 2026. El conjunto del Rímac selló su clasificación este jueves 1 de octubre tras imponerse a ADT en el estadio Alberto Gallardo y cerrar la serie de semifinales con una ventaja global de 6-0. De esta manera, el equipo dirigido por Roberto Mosquera aseguró su presencia en la definición del título.

Los ‘rimenses’ llegaron a la revancha con una mínima ventaja luego del triunfo por 1-0 conseguido en Tarma, con gol de Gabriel Santana. Sin embargo, en su casa lograron ampliar la diferencia tras una contundente goleada y terminaron resolviendo una eliminatoria que los coloca como el primer finalista de esta edición inaugural del torneo.

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¿Cuándo se jugará la final de la Copa de la Liga 2026?

La final de la Copa Caliente de la Liga 2026 está programada para el domingo 15 de noviembre. A diferencia de las semifinales, que se disputaron en encuentros de ida y vuelta, la definición del campeonato será a partido único.

Además, el reglamento establece que la final deberá disputarse en un estadio neutral, por lo que Sporting Cristal no tendrá la condición de local en esta instancia, pese a haber disputado la vuelta de semifinales en el Alberto Gallardo.

Por ahora, la sede y el horario de la final todavía no han sido confirmados. La fecha del 15 de noviembre sí forma parte del calendario establecido para la competición.

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El cuadro rimense aplastó 5-0 en la vuelta y clasificó a la final del torneo - Crédito: Bicolor .

¿Quién será el rival de Sporting Cristal?

El cuadro celeste todavía no conoce al equipo que enfrentará en la gran final. El segundo boleto se definirá entre Alianza Atlético y Sport Boys, que protagonizan la otra semifinal de la Copa de la Liga 2026.

En el partido de ida, disputado en el estadio Miguel Grau del Callao, el elenco de Sullana consiguió una contundente victoria por 5-2 y tomó una ventaja considerable en la eliminatoria. La revancha está programada para el martes 6 de octubre, en el estadio Campeones del 36.

Por ello, Sporting Cristal tendrá que esperar algunos días para conocer a su oponente en la definición del título. El ganador de esta llave será el segundo finalista y se enfrentará al conjunto rimense el próximo 15 de noviembre.

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¿Cuál fue la campaña de Sporting Cristal en la Copa de la Liga?

Sporting Cristal tuvo un recorrido destacado desde el inicio de la competición. El cuadro ‘celeste’ comenzó su participación en la fase de grupos y consiguió avanzar a la ronda eliminatoria tras lograr dos victorias y un empate. Posteriormente fue superando cada uno de sus desafíos hasta alcanzar la final.

Sporting Cristal ha protagonizado una gran campaña en la Copa de la Liga 2026. Crédito: Prensa SC

En octavos de final, los ‘rimenses’ se enfrentaron a Bentín Tacna Heroica. El encuentro terminó 1-1 durante los 90 minutos y tuvo que definirse mediante una tanda de penales, instancia en la que el elenco del Rímac consiguió imponerse por 5-4 para continuar en carrera.

En cuartos de final, el equipo de Roberto Mosquera mostró una mayor contundencia y goleó 4-1 a Sport Huancayo en el estadio Alberto Gallardo. Ese resultado le permitió instalarse entre los cuatro mejores del campeonato y obtener el boleto a las semifinales.

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Ya en la ronda previa a la final, el rival fue ADT. Sporting Cristal consiguió una victoria por 1-0 en el primer encuentro disputado en Tarma. En el Alberto Gallardo, los celestes terminaron de sentenciar la serie con una goleada por 5-0 para asegurar su clasificación a la gran final de la Copa de la Liga 2026. Ahora, el conjunto rimense tendrá que esperar para conocer al equipo que intentará arrebatarle el título en la definición del torneo.