A qué hora juega Sport Boys vs Alianza Atlético: partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

Sport Boys visita a Alianza Atlético por la revancha en semifinal de la Copa de la Liga 2026. Crédito: ITEA

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Sport Boys y Alianza Atlético volverán a verse las caras por la semifinal de vuelta de la Copa Caliente de la Liga 2026. El conjunto ‘rosado’ afrontará el desafío de revertir el duro golpe sufrido en el primer encuentro, mientras que los sullanenses buscarán administrar la diferencia obtenida en el Callao.

La revancha se disputará este martes 6 de octubre y definirá al segundo finalista del certamen. El cuadro piurano llega con un 5-2 a favor, por lo que los chalacos necesitan una victoria por tres goles para igualar el marcador global y forzar los penales, o por una diferencia mayor para avanzar directamente a la definición del título.

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A qué hora juega Sport Boys vs Alianza Atlético, semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

El partido entre Alianza Atlético y Sport Boys está programado para este martes 6 de octubre desde las 15:00 horas de Perú, de acuerdo con la programación oficial de la Copa de la Liga 2026. El encuentro se disputará en el estadio Campeones del 36, en Sullana.

La transmisión estará a cargo de América TV, a través de su señal abierta, mientras que también podrá seguirse de manera online mediante América tvGO. Asimismo, el encuentro será emitido por Bicolor+, la plataforma oficial de la Federación Peruana de Fútbol que cuenta con los derechos de la competencia.

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Programación oficial del Sport Boys vs Alianza Atlético por semifinal vuelta de la Copa de la Liga 2026. Crédito: LFP

¿Cómo quedó Sport Boys vs Alianza Atlético en la ida?

La primera semifinal terminó con una contundente victoria de Alianza Atlético por 5-2 sobre Sport Boys en el estadio Miguel Grau del Callao. El conjunto ‘rosado’ comenzó ganando con un tanto de José Davey a los tres minutos, pero el cuadro de Sullana reaccionó y consiguió darle vuelta al marcador.

José Ingratti igualó a los 12 minutos, mientras que Román Suárez puso el 2-1 a los 28′. Ariel Muñoz amplió la diferencia a los 36 minutos y Sport Boys volvió a descontar antes del descanso por intermedio de Rolando Díaz.

En la segunda mitad, Alianza Atlético volvió a golpear. Ariel Muñoz marcó nuevamente para completar su doblete y Cristian Penilla apareció en el tiempo añadido para establecer el definitivo 5-2. De esta manera, los dirigidos por el conjunto sullanense llegan a la revancha con una ventaja de tres goles.

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Con este resultado, Sport Boys necesita ganar por tres goles de diferencia para igualar el marcador global y llevar la definición a los penales, mientras que una victoria por cuatro o más tantos le permitirá avanzar directamente a la final. Alianza Atlético, por su parte, clasificará si gana, empata o incluso pierde por uno o dos goles.

Alianza Atlético de Sullana mostró su poder ofensivo en una increíble victoria por 5-2 ante Sport Boys. El partido estuvo lleno de acción, con un doblete de Muñoz que se consagró como la figura del encuentro. No te pierdas los mejores momentos | América TV

Sporting Cristal espera en la final

El ganador de esta llave enfrentará a Sporting Cristal en la gran final de la Copa de la Liga 2026. El conjunto celeste aseguró su clasificación después de golear 5-0 a ADT en el estadio Alberto Gallardo, resultado que le permitió imponerse por un contundente 6-0 en el marcador global.

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Los dirigidos por Roberto Mosquera habían ganado 1-0 en la semifinal de ida disputada en Tarma y sentenciaron la serie en la revancha con una amplia goleada en condición de local. Ahora, el cuadro del Rímac aguarda por el vencedor del cruce entre Sport Boys y Alianza Atlético para conocer a su rival por el título.

La final de la Copa de la Liga está programada para disputarse el domingo 15 de noviembre, en un único partido y en escenario neutral. El campeón, además del trofeo, recibirá un premio económico de 200 mil dólares y dos puntos de bonificación para la Tabla Acumulada de la Liga 1 2027.

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