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Sport Boys vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales ida de Copa de la Liga 2026

El cuadro chalaco y el conjunto sullanense se enfrentan por un lugar en la gran final, con la serie que comienza este domingo en el Callao. Sigue las incidencias del enfrentamiento

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07:40 hsHoy

¡Día de partido! Sport Boys vs Alianza Atlético se enfrentan hoy, domingo 27 de septiembre, por la semifinal de ida de la Copa Caliente de la Liga 2026. El conjunto chalaco recibirá al cuadro sullanense en el estadio Miguel Grau del Callao, en el primer capítulo de una serie que definirá a uno de los finalistas de la primera edición de este torneo nacional.

Sport Boys recibe a Alianza Atlético en el Callao por la semifinal ida de la Copa de la Liga 2026.
Sport Boys recibe a Alianza Atlético en el Callao por la semifinal ida de la Copa de la Liga 2026. Crédito: LFP
07:40 hsHoy

Arranca la serie

El partido del Miguel Grau no definirá por sí solo al finalista, sino que será el primer capítulo de una serie de 180 minutos. Sport Boys intentará sacar ventaja ante su público, mientras que Alianza Atlético buscará evitar una derrota que lo obligue a remontar en la revancha.

07:39 hsHoy

¿Cómo llega Sport Boys?

Sport Boys consiguió su boleto a semifinales después de superar una dura prueba ante Atlético Grau. El partido terminó 2-2 durante los 90 minutos en Piura y la clasificación tuvo que definirse desde el punto penal. En la tanda, el conjunto chalaco se impuso 4-3 y avanzó entre los cuatro mejores del certamen.

En el Torneo Clausura, los dirigidos por Carlos Desio vienen de empatar 1-1 frente a Melgar en Arequipa. Previamente, habían derrotado 1-0 a Deportivo Garcilaso, por lo que afrontan esta semifinal después de sumar resultados positivos en sus últimas presentaciones.

Ambas escuadras se repartieron los puntos tras 1-1 en la ciudad de Arequipa - Crédito: L1MAX.
07:39 hsHoy

¿Cómo llega Alianza Atlético?

Alianza Atlético tuvo que definir su clasificación a semifinales mediante penales. El equipo sullanense igualó 1-1 con UTC durante el tiempo reglamentario y posteriormente ganó 5-4 desde los doce pasos para asegurar su presencia en esta instancia.

En el Clausura, el ‘vendaval’ viene de recuperarse tras caer 3-1 ante Atlético Grau. Su último compromiso terminó con triunfo 2-1 sobre Comerciantes Unidos, resultado que le permitió retomar el camino de la victoria antes de visitar al elenco chalaco.

07:39 hsHoy

Sport Boys vs Alianza Atlético: posibles alineaciones

- Sport Boys: Jefferson Nolasco; Renzo Alfani, Luciano Zambrano, Gustavo Dulanto, Nilson Loyola; Erick Gonzáles, Yuriel Celi, Adrián Valiente, Christian Cueva; José María Davey, y Rolando Díaz.

- Alianza Atlético: Daniel Prieto; Erick Perleche, Román Suárez, Williams Guzman, Jesús Mendieta; Juan David Delgado, Jimmy Pérez, Jorge del Castillo; Cristhian Valladolid, Franchesco Flores, y José Ingratti.

07:39 hsHoy

Sport Boys vs Alianza Atlético: canal TV del partido

El partido enfrentamiento podrá verse en vivo a través de Bicolor+, canal oficial de YouTube que transmite de manera gratuita los encuentros de la Copa Caliente de la Liga. Asimismo, el duelo tendrá transmisión por América TV y podrá seguirse vía streaming mediante América tvGO.

Además, en Infobae Perú podrás seguir todas las incidencias del encuentro en vivo, con el minuto a minuto, goles, principales jugadas, resumen y resultado de esta semifinal de la Copa de la Liga 2026.

Programación oficial de la semifinal ida entre Sport Boys y Alianza Atlético por la Copa de la Liga 2026.
Programación oficial de la semifinal ida entre Sport Boys y Alianza Atlético por la Copa de la Liga 2026. Crédito: Copa Caliente
07:39 hsHoy

Sport Boys vs Alianza Atlético: horario del partido

El duelo entre Sport Boys y Alianza Atlético por la semifinal de ida de la Copa de la Liga 2026 se disputará este domingo 27 de septiembre desde la 1:00 p. m. (hora peruana). El encuentro tendrá como escenario el estadio Miguel Grau del Callao y todavía hay entradas disponibles en la web oficial de Ticketmaster.

07:39 hsHoy

Se abre una serie decisiva por el título en el Callao

Después de una larga espera, la Copa de la Liga 2026 vuelve a escena con cuatro equipos que mantienen intacto su objetivo de conquistar el título. Una de las semifinales tendrá como protagonistas a Sport Boys y Alianza Atlético, dos clubes que superaron las rondas anteriores y ahora disputarán una serie a 180 minutos por un lugar en la gran final. El primer capítulo se jugará en el Callao, donde los ‘rosados’ buscarán aprovechar su condición de local para conseguir una ventaja antes de la revancha.

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