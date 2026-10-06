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Gregorio Pérez confía en Fabián Bustos para que Universitario logre el ‘tetra’ y asegura que Alex Valera es “el mejor nueve de Perú

El exentrenador crema respaldó el regreso del cuerpo técnico campeón del centenario y aseguró que la ‘U’ tiene plantel para pelear el título; además, reivindicó al goleador peruano como el delantero centro más completo del fútbol peruano

El uruguayo considera que la nueva conducción conoce al grupo y puede aportar la estabilidad necesaria para que el cuadro merengue pelee hasta el cierre de la liga peruana esta temporada (PBO Campeonísimo)
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El exdirector técnico de Universitario de Deportes Gregorio Pérez tomó posición pública sobre el momento que atraviesa el club merengue. Con la salida del anterior entrenador y la llegada de Fabián Bustos y Edgardo Adinolfi a la conducción del equipo, el uruguayo expresó su satisfacción por el giro institucional y se mostró convencido de que el conjunto crema tiene condiciones para protagonizar la recta final del campeonato peruano.

También aprovechó para reivindicar a Alex Valera como el mejor delantero centro del Perú, una opinión que sostuvo con argumentos de primera mano: lo dirigió, lo protegió en su peor momento y vio cómo respondió con once goles en la temporada 2021, la que él dirigió a los cremas.

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El regreso de Bustos y Adinolfi, una señal de alivio

Gregorio Pérez – Fabián Bustos – Alex Valera – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 5 octubre
Gregorio Pérez respaldó el regreso de Fabián Bustos y Edgardo Adinolfi a Universitario, al considerar que su conocimiento del club puede darle al equipo el equilibrio necesario para definir el campeonato. (Universitario de Deportes)

Pérez fue directo al evaluar el cambio en el banco crema. A su juicio, los resultados que venía obteniendo el cuerpo técnico anterior no acompañaban el proceso del equipo, y esa situación hizo inevitable una modificación en la conducción. El momento en que se concretó la vuelta de Bustos y Adinolfi lo tomó con alivio genuino.

“Las cosas no estaban saliendo bien con el entrenador que se fue”, señaló el exentrenador. “Bustos estaba sin equipo junto con Edgardo Adinolfi y ya habían tenido un pasaje muy importante por el club, salieron campeones en los cien años, conocen lo que es la U, y me puso contento que regresaran rápidamente”.

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El técnico uruguayo recordó que ambos tuvieron un breve paso por el fútbol paraguayo y colombiano antes de volver, pero interpretó ese retorno como algo más que una casualidad: “El destino quiso que volvieran a la U”, dijo.

Para Pérez, el factor decisivo no es solo la capacidad técnica de los recién llegados, sino el vínculo concreto que tienen con el plantel. Una parte significativa del grupo de jugadores actuales ya trabajó con Bustos y Adinolfi durante el ciclo que culminó con el título del centenario, lo que elimina el período de adaptación que suele complicar los arranques de cualquier cuerpo técnico nuevo.

“No me cabe la menor duda de que la capacidad de ellos y el conocimiento que tienen del club va a darle el equilibrio que necesita hoy el equipo para estar definiendo el campeonato”, afirmó. “Fue un cambio de timón que lo necesitaba la U, y contrataron a la gente justa para conducirlo”.

Una plantilla con argumentos para pelear el título

Gregorio Pérez – Fabián Bustos – Alex Valera – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 5 octubre
La confianza de Gregorio Pérez en Universitario también se sostiene en la composición del plantel. El uruguayo resaltó su equilibrio, experiencia, juventud y capacidad de recambio. (Universitario de Deportes)

Más allá de la confianza en los técnicos, Pérez sustentó su pronóstico en las características del plantel. Describió un grupo con equilibrio entre veteranos y jóvenes, con opciones de recambio y con una base de futbolistas que ya saben lo que es salir campeones bajo las mismas órdenes.

“Con todo respeto a los demás equipos, es un equipo que tiene buen plantel, jugadores experimentados, algunos jóvenes, tiene recambio”, indicó. “Yo creo firmemente que la U va a estar definiendo el campeonato. No me cabe la menor duda”.

El exentrenador subrayó que esa convicción no nace del deseo sino de una lectura objetiva de lo que ofrece el elenco merengue. A su entender, la combinación de un cuerpo técnico que ya conoce el vestuario con un grupo de jugadores que en buena medida vivió junto a ellos el momento más alto de la historia reciente del club es una ventaja competitiva concreta, no una apuesta sentimental.

Valera, el goleador que nunca recibió lo que merece

El antiguo responsable del equipo destaca el juego aéreo, la definición en el área y la solidaridad del atacante, a quien considera insuficientemente valorado durante sus convocatorias con la Blanquirroja (PBO Campeonísimo)

El uruguayo también recordó su relación con Alex Valera, y allí el tono cambió: de la confianza pasó a la reivindicación. El técnico remontó su segunda etapa al frente de Universitario, un período que describió como sumamente complicado: plantel reducido, dificultades institucionales, cambio de administración y el inicio de la pandemia como telón de fondo.

En ese escenario, Valera cargaba con el peso de haber fallado remates desde el punto del penal y acumulaba la desconfianza de buena parte del entorno. Pérez recordó un episodio puntual: le dio la oportunidad de ejecutar uno frente a la Universidad de San Martín, el resultado fue negativo, y al cierre del partido tomó una decisión que definió como protección.

“Yo te voy a cuidar, vamos a trabajar para que seas el goleador, pero no vas a patear más penales”, le dijo entonces. La estrategia funcionó. Valera anotó once tantos esa temporada y fue pieza central para que el equipo obtuviera el boleto a la Copa Libertadores.

Pérez no dudó al momento de hacer la valoración final: “Para mí el mejor nueve de Perú es Valera”. Y fue más lejos: consideró que el delantero tampoco recibió el reconocimiento que le correspondía en la selección nacional, más allá de algunas citaciones puntuales. “Nunca tuvo una consideración que repercutiera en el ámbito del fútbol”, lamentó.

El exentrenador enumeró las virtudes que, a su criterio, hacen de Valera un atacante de elite: juego aéreo, capacidad definidora dentro del área, solidaridad con los compañeros y un orgullo competitivo que lo sostiene incluso cuando el juego colectivo no pasa por él. “Ha hecho muchísimos goles, pero nunca fue valorado como yo pienso que tiene que ser”, concluyó.

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