Joven de 20 años es asesinado tras salir con un amigo luego de celebrar su cumpleaños | Video: Domingo Al Día

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Daniel Sebastián Chahuayo Yauri, investigado por el feminicidio de Yesstelyn Torres Común, tenía una denuncia previa por presunta violencia sexual contra otra joven, según los testimonios y documentos expuestos por familiares de las víctimas en Domingo Al Día. El acusado, de 28 años, cumple nueve meses de prisión preventiva por la muerte de la estudiante de Ciencias de la Comunicación, hallada sin vida en un terreno agrícola de Chuquitanta, en San Martín de Porres.

De acuerdo con el relato de las amigas de Yestelin Torres, la joven de 20 años asistió a una reunión la noche del 7 de noviembre en la vivienda de una compañera. En el encuentro también estuvo Chahuayo Yauri, quien habría dicho que celebraba su cumpleaños, pese a que, según el registro de identificación citado en el material, nació el 27 de septiembre.

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Familiares de Miriam Rosmery Domínguez aseguran que el detenido fue denunciado en 2022 por haber dopado, abusado y causado cortes a la joven enfermera| Foto: Domingo Al Día

Las jóvenes señalaron que el investigado se ofreció a acompañar a Yestelin hasta su vivienda durante la madrugada del 8 de noviembre. La estudiante había compartido su ubicación con sus amigas, una práctica que mantenían por seguridad. Al advertir que no había llegado a su casa, ellas siguieron la geolocalización, que marcaba un descampado en Chuquitanta.

Una enfermera denunció que el acusado la habría dopado y agredido en 2022

Tras el crimen de Yestelin, la familia de Miriam Rosmery Domínguez Durán hizo pública una denuncia que la joven presentó en 2022 contra Daniel Sebastián. La enfermera, que también estudiaba Psicología, tenía 20 años cuando, según su sobrina, aceptó acompañarlo a ver un partido de fútbol.

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El testimonio familiar señala que el acusado llevó dos latas de licor a un parque y le entregó una que ya estaba abierta. Media hora después, la joven comenzó a sentirse mal y perdió el conocimiento. Cuando despertó, según la denuncia, estaba en una habitación y tenía cortes en distintas partes del cuerpo.

La sobrina de Domínguez Durán afirmó que su tía acudió a denunciar el hecho y que no obtuvo justicia. Años después, Miriam murió en un accidente. Sus familiares precisaron que esa muerte no estuvo vinculada al caso denunciado contra Chahuayo Yauri.

Prisión preventiva para el investigado por el feminicidio de Yestelin en Chuquitanta| Foto: Domingo Al Día

“Pido justicia por ella”, sostuvo la sobrina, quien consideró que las autoridades debieron actuar ante las acusaciones previas.

Otras mujeres señalaron que el investigado tenía conductas insistentes y enviaba mensajes a compañeras de trabajo, incluso a personas que no conocía de manera presencial. En una conversación atribuida al acusado, esto escribió: “No sé por qué me gustas. No te conozco. O sea, me siento feliz cuando me hablas”.

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Todo lo que se sabe del hallazgo

Las amigas de la víctima afirmaron que llegaron al lugar y encontraron el cuerpo de Yestelin sin ropa y con signos de violencia. A pocos metros estaba Chahuayo Yauri, quien, según sus testimonios, no llevaba polo y tenía el cierre del pantalón abajo.

Antes del hallazgo, el investigado respondió los mensajes de las jóvenes y sostuvo que ya había dejado a su amiga en su casa.

“En mi casa, por dormir”, escribió cuando le preguntaron dónde se encontraba. Sus amigas no creyeron esa versión y continuaron el recorrido hasta el punto que figuraba en la ubicación compartida.

La madre de la joven, Rebeca Común, relató que recibió la noticia cuando una de las amigas le informó que su hija estaba tendida en el suelo y no reaccionaba.

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La fiscal Amparo Zavaleta indicó que en el lugar encontraron un cordón o pasador atado al cuello de la víctima. También hallaron, a seis metros del cuerpo, un par de zapatillas blancas: una tenía el pasador y la otra no. La representante del Ministerio Público señaló que se requerirá un perfil psicosexual del detenido.