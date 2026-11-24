Un autobús del INPE y agentes uniformados se encuentran frente al penal Ancón I, en Perú. (Agencia Andina/INPE)

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El INPE separó a tres trabajadores de vigilancia electrónica tras la detención de Eliel Candiotti y otro investigado que portaban grilletes mientras eran vinculados con delitos, informó el jefe de la institución, Abraham Lescano.

Chats revelados por Panorama muestran que Candiotti recibió durante semanas mensajes para regresar a su domicilio y cargar el grillete electrónico que permitía ubicarlo por GPS. El 13 de noviembre, horas antes de un ataque armado por el que es investigado contra un menor de 14 años, el centro de control volvió a contactarlo sin obtener respuesta.

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Consultado por el caso de los detenidos con vigilancia electrónica, Lescano explicó la decisión institucional. “Son tres en este momento. Apenas se habló de un caso, actuamos de inmediato. Se ha separado a las personas que trabajan en esa área y, con el nuevo decreto de reorganización del INPE, estamos reestructurando esa área”.

La separación alcanza al área encargada de supervisar las restricciones judiciales, mientras el INPE anunció una reorganización interna. El punto de tensión es que las alertas registradas por el sistema no impidieron que un usuario del mecanismo fuera intervenido después de un ataque contra un menor de edad.

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40 usuarios con grillete electrónico en el Perú

El exjefe del INPE Wilfredo Pedraza evaluó la capacidad operativa del mecanismo a partir de la cantidad de personas sometidas a esta modalidad. “No hay más de 40 personas en el país con grilletes electrónicos. Tenemos 100 cupos para grilletes. Los jueces no aplican siempre la supervisión y tampoco demanda mucho personal, porque es una supervisión electrónica que, con un protocolo adecuado, se puede suplir”, afirmó.

El exjefe del INPE Wilfredo Pedraza indicó que no hay más de 40 personas con grilletes electrónicos en Perú

Pedraza sostuvo que el escaso número de usuarios permitiría resolver las deficiencias con los recursos ya disponibles. Su postura contrasta con la advertencia de los trabajadores penitenciarios, que atribuyen las limitaciones de vigilancia a la falta de personal en distintas áreas de la institución.

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Alertas repetidas sobre Candiotti antes del ataque en La Victoria

Los registros divulgados por Panorama indican que el 25 de octubre un operador detectó que Candiotti se encontraba fuera de la zona autorizada. En ese intercambio, el controlador le escribió: “Ojo, está fuera de su domicilio. Ahí vamos”.

Las comunicaciones también consignaron problemas recurrentes con la carga del dispositivo el 23 y el 26 de septiembre, además de otras fechas posteriores. El operador le advirtió que debía conectar el equipo a la corriente para recuperar su ubicación satelital.

La Policía Nacional del Perú informó que Candiotti fue detenido el 14 de noviembre de 2026 junto con Juan Abraham Verástegui Marcelo, luego de una persecución e intercambio de disparos con agentes de la División de Investigación de Extorsiones en La Victoria. Según el Ministerio del Interior, ambos tenían requisitorias vigentes por promoción o favorecimiento al tráfico ilícito de drogas.

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Eliel Adriano Candiotti Balboa fue capturado por intento de homicidio contra un menor de 14 años en La Victoria

De acuerdo con las investigaciones citadas por Panorama, Candiotti habría conducido la motocicleta utilizada en el ataque contra el menor de 14 años. La PNP señaló que llevaba puesto el grillete electrónico al momento de su captura.

El INPE indicó que la vigilancia electrónica personal de Candiotti estaba a cargo de Intertactics S.A.C., mediante un servicio tercerizado. Andrés Corrales, director de la marca Buddi Limited y vocero de la empresa, se refirió a la revisión del equipo: “Hay un sistema de monitoreo que opera, pero el INPE también está viendo”.

Escasez de personal como causa de las fallas

Ángel Llancari, secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores Penitenciarios del Perú, describió la distribución de servidores dentro de la entidad: “A veces un solo servidor se encarga de un pabellón de 400 o 500 internos. La escasez de personal está en todas las áreas: grilletes, seguridad, administración y tratamiento”.

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Sobre el procedimiento ante una alerta de incumplimiento, Llancari precisó que la intervención requiere coordinación con la Policía Nacional. “El INPE lo que hace es comunicar. Se trabaja conjuntamente con la Policía para poder hacer una detención o controlar eso”, afirmó.