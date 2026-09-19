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Jhonny Vidales pone en aviso su disputa con Gianluca Lapadula y Alex Valera en la selección peruana: “Hay que demostrar”

El extremo de FBC Melgar no se minimiza pese al aumento de la competencia en el aparato ofensivo nacional. El inminente parón FIFA deberá ser aprovechado al máximo

Jhonny Vidales plantará batalla contra Alex Valera y Gianluca Lapadula por un hueco en la selección peruana. - Crédito: FPF
Jhonny Vidales plantará batalla contra Alex Valera y Gianluca Lapadula por un hueco en la selección peruana. - Crédito: FPF
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Jhonny Vidales se afianza como uno de los futbolistas recurrentes en los planes de Mano Menezes en la selección peruana, aunque para la última ronda de partidos amistosos tendrá mayor competencia por la presencia de Alex Valera y Gianluca Lapadula, el tándem de moda de Universitario de Deportes.

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A pesar de que, en teoría, los dos goleadores del tricampeón local parten con importante ventaja, el efectivo de FBC Melgar no hinca la rodilla, tal y como ha manifestado a Radio Programas del Perú: “Hay mucha competencia y eso es lindo. En estos partidos todos van a tener minutos y hay que demostrar”.

Jhonny Vidales luchando por recuperar un balón en poder de Aymeric Laporte. - Crédito: REUTERS
Jhonny Vidales luchando por recuperar un balón en poder de Aymeric Laporte. - Crédito: REUTERS

El atacante peruano, posteriormente, recordó su primera función con el seleccionado nacional: “En el primer partido, [Menezes] me dijo que vaya de ‘9’ y después me comentó que me veía un poco más de extremo yendo para el medio, como hago en Melgar. Me acomodó para asociarme”.

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Vidales es consciente que de lo que haga en los duelos preparatorios definirá su destino con miras a las Eliminatorias 2030. “Uno siempre se ilusiona y quiere tener metas. En ADT hacía goles y no me llamaron. Dije ‘quizás no era el momento’. Seguí trabajando y felizmente se me dio el llamado. Tomo estas convocatorias para aprovechar el máximo, como si fuese la última. Eso es lo que me motiva”.

Nuevo camino

Con la llegada de Mano Menezes a la selección peruana, se abrió una serie de vacantes para que varios futbolistas del medio local se postularan por su buen hacer. Así las cosas, en medio del casting por nuevos delanteros en muy buena forma, apareció Jhonny Vidales de manera sorpresiva.

Agujita’ no es ningún desconocido en nuestro ecosistema. Durante muchos años se ha mantenido en clubes reconocidos, pero sin menor trascendencia goleadora. Recientemente, entre el periodo 2025 y 2026, se destapó como un artillero —aglutinando registros impresionantes—, aunque en FBC Melgar vive su presente más dulce.

Jhonny Vidales en una disputa en ataque ante Haití. - Crédito: AFP
Jhonny Vidales en una disputa en ataque ante Haití. - Crédito: AFP

De ahí que Menezes quedase atraído por su desenvolvimiento y lo llamase para encarar el segundo bloque de los amistosos FIFA. Incluso, como premio a lo que era su brillante presente, le dio la oportunidad de ser titular contra dos oponentes mundialistas, aunque diametralmente opuestos: la remozada Haití y la futurible campeona España.

Entiéndase que la apuesta nació por la ausencia de mayores alternativas en la función de ‘killer’, pero no dejó de ser un riesgo. Al final, Vidales padeció más de la cuenta y demostró que aún se hallaba muy lejos de la más alta competencia. Aun así, el seleccionador nacional ve algo en él para seguir incluyéndolo en sus listados y, muy de seguro, tendrá más acción en el nuevo parate internacional.

Nómina nacional

Arqueros: Diego Romero (Universitario de Deportes), Matías Córdova (Comerciantes Unidos) y Pedro Gallese (Deportivo Cali).

Defensas: César Inga (Universitario de Deportes), Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre), Fabio Gruber (Mainz 05), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (FC Copenhague), Matías Zegarra (FBC Melgar), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Oliver Sonne (Sparta Praga) y Renzo Garcés (Alianza Lima).

Mediocampistas: André Carrillo (Corinthians), Jairo Concha (Universitario de Deportes), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU Quito), Oslimg Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Wilder Cartagena (Orlando City SC) y Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

Delanteros: Adrián Ugarriza (Hapoel Be’er Sheva), Alex Valera (Universitario de Deportes), Bassco Soyer (Gil Vicente), Gianluca Lapadula (Universitario de Deportes), Jhonny Vidales (FBC Melgar) y Piero Magallanes (Sport Huancayo).

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