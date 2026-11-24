Un reporte periodístico del noticiero 24 Horas informa sobre el asesinato por arma de fuego de un hombre de 21 años cerca del mercado Caquetá, en el distrito de San Martín de Porres. En el lugar de los hechos, peritos de Criminalística y miembros de la Policía Nacional del Perú acordonaron la vía e iniciaron el levantamiento de evidencias y casquillos de bala, mientras residentes de la zona observan las labores de investigación detrás del perímetro de seguridad.

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Un nuevo ataque armado acabó con la vida de un joven de 21 años en el distrito de San Martín de Porres (SMP). La víctima fue interceptada por dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta y recibió varios disparos a pocos metros del concurrido mercado Caquetá, en Lima Norte.

El crimen ocurrió alrededor de las 7:30 p. m., cuando todavía había personas transitando por los alrededores del centro de abastos. El ataque generó alarma entre los vecinos y comerciantes de la zona, mientras los responsables escaparon con rumbo desconocido.

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Joven fue interceptado por dos sujetos en motocicleta

La víctima fue identificada como Jaime Silva Mariño, de 21 años. Según la información preliminar difundida por Panamericana Televisión y RPP, el joven se encontraba en la zona cuando fue abordado por dos hombres que llegaron a bordo de una motocicleta y le dispararon.

El ataque se produjo en la intersección de los jirones Gregorio VII y Pastor Bravo, a pocos pasos del mercado Caquetá. De acuerdo con los primeros reportes, los delincuentes realizaron siete disparos contra el joven y huyeron inmediatamente después.

La información recogida por el equipo periodístico en el lugar señala que Silva Mariño presuntamente trabajaba como jalador, ayudando a estacionar los vehículos que llegaban a esta zona. Vecinos y allegados indicaron que se dedicaba a esta actividad para apoyar económicamente a su familia.

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Peritos de criminalística y miembros del Ministerio Público inspeccionan una escena del crimen acordonada tras un asesinato en San Martín de Porres. (Panamericana)

Policía investiga asesinato cerca del mercado Caquetá

Tras el crimen, efectivos de la Comisaría de San Martín de Porres, personal del Departamento de Investigación Criminal y peritos de Criminalística llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Durante las primeras inspecciones, la Policía encontró siete casquillos de bala en la escena. Además, se estableció un perímetro de seguridad para facilitar el trabajo de los especialistas y evitar que los transeúntes interfirieran en las investigaciones.

Uno de los elementos que podría contribuir a identificar a los responsables es una cámara de videovigilancia de la Municipalidad de San Martín de Porres, instalada en una esquina cercana al lugar del ataque. Las imágenes podrían ayudar a reconstruir el recorrido de los sicarios y establecer la ruta que utilizaron para escapar.

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En tanto, el fiscal de turno llegó a la zona para participar en las diligencias previas al levantamiento del cuerpo, que sería trasladado a la Morgue Central de Lima.

Investigan posibles móviles del crimen

Las circunstancias que motivaron el asesinato todavía no han sido esclarecidas. Durante la cobertura periodística, se recogieron versiones de vecinos que mencionaron una posible venganza o un ajuste de cuentas; sin embargo, ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada por la Policía Nacional.

Los familiares de la víctima permanecieron cerca del lugar del ataque, pero evitaron brindar declaraciones a la prensa.

<b>Asesinatos continúan en Lima pese al estado de emergencia</b>

El asesinato de Jaime Silva Mariño se produce en un contexto de persistente violencia criminal en Lima Metropolitana, donde los ataques armados, homicidios y presuntos casos de sicariato continúan registrándose en distintos distritos. La situación se mantiene pese a las medidas extraordinarias dispuestas por el Gobierno para combatir la inseguridad ciudadana. De hecho, Lima Metropolitana y el Callao se encuentran bajo estado de emergencia.

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Sin embargo, los registros de homicidios reflejan que la violencia letal continúa. De acuerdo con un análisis de las cifras del Sistema Nacional de Defunciones (SINADEF), publicado el 22 de noviembre, entre el 7 de octubre y el 19 de noviembre se contabilizaron preliminarmente 270 homicidios en el país. De ese total, 77 ocurrieron en Lima Metropolitana, donde se registró un incremento de 20,3% frente a los 44 días anteriores. En el Callao también se reportó un aumento: los asesinatos pasaron de 20 a 27, lo que representa una variación de 35%.

El mismo análisis advierte que octubre cerró con 192 homicidios preliminares, la cifra más alta para ese mes desde 2017. De estos casos, 141 fueron ocasionados por proyectiles de arma de fuego, equivalentes al 73,44% del total. Este panorama evidencia la persistencia de los ataques con armas de fuego, una modalidad que también estuvo presente en el asesinato ocurrido cerca del mercado Caquetá, en San Martín de Porres.

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