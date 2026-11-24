Fabián Bustos podrán contar con algunos futbolistas que no estuvieron en la fecha 17 del Torneo Clausura 2026. Créditos: Modo Fútbol.

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Universitario de Deportes se enfrentará a Sport Huancayo en las semifinales de la Liga 1 2026, instancia que definirá al rival de Alianza Lima en la final por el título nacional. Para el primer duelo ante el ‘rojo matador’, los ‘cremas’ recuperarán a cuatro jugadores.

El primero, por su peso ofensivo, es Gianluca Lapadula. El ‘Bambino’ sufrió una lesión muscular en el muslo posterior izquierdo durante el último amistoso de Perú ante Bolivia, por lo que no estuvo en el partido correspondiente a la fecha 17 del Torneo Clausura.

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Lapadula tampoco viajó con la delegación ‘crema’ a la ciudad incontrastable. No obstante, según informó el periodista deportivo Gustavo Peralta, el delantero recibió el alta médica y volverá a la lista de convocados. Su presencia desde el inicio todavía no está confirmada.

El segundo jugador que reaparecerá en el Universitario vs. Sport Huancayo será Lisandro Alzugaray. El argentino también sufrió un desgarro y se perdió la última jornada del Clausura. A diferencia de ‘Lapagol’, sí estuvo en Huancayo, donde realizó trabajos físicos en el campo.

La tercera alta de la ‘U’ será Jorge Murrugarra, quien cumplió su suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. El volante se perfila para iniciar en la altura en lugar de Juan Manuel Requena, que no tuvo una buena actuación en el último compromiso.

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Por último, César Inga también estaría disponible. El carrilero estuvo en el último partido del Clausura, aunque permaneció en el banco de suplentes ante el ‘rojo matador’ por precaución. Ahora volvería a la titularidad por la banda izquierda, en reemplazo de Jorge Gutiérrez, para la primera semifinal.

Gianluca Lapadula y los tres jugadores que regresan en Universitario para la semifinal ida ante Sport Huancayo por Liga 1 2026.

El gran ausente en Universitario

diferencia de los cuatro jugadores que volverán a estar disponibles, Universitario podría sufrir la ausencia de uno de sus habituales titulares: Horacio Calcaterra. El mediocampista presenta un golpe en el tobillo derecho y su participación en el duelo de ida de las semifinales permanece en duda. Su situación se definirá el miércoles, cuando sea evaluado por el cuerpo médico.

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“La duda es Calcaterra, porque tiene un golpe bastante fuerte en el tobillo derecho. El tema es que podría haber comprometido alguna zona y, además, hay que considerar que en sus últimas lesiones demoró en recuperarse. Yo veo difícil que Calcaterra llegue, pero lo evaluarán el miércoles”, afirmó Gustavo Peralta en el programa Modo Fútbol.

Horacio Calcaterra podría perderse la semifinal ida entre Universitario y Sport Huancayo.

Programación de las semifinales de Universitario vs Sport Huancayo

Universitario de Deportes y Sport Huancayo disputarán una semifinal de ida y vuelta para determinar qué equipo enfrentará a Alianza Lima en la final de la Liga 1 2026. El primer partido se llevará a cabo en Huancayo y la serie se resolverá en el estadio Monumental de Lima.

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El ‘rojo matador’ será local ante los ‘cremas’ en el estadio IPD de Huancayo. Días después, la ‘U’ recibirá al elenco huancaíno en Ate, con la posibilidad de sellar su clasificación ante su público.

Esta es la programación de la llave:

Partido de ida: domingo 29 de noviembre, a las 15:00 horas, en el estadio IPD de Huancayo.

Partido de vuelta: viernes 4 de diciembre, a las 20:30 horas, en el estadio Monumental de Lima.

Universitario y Sport Huancayo definirán al finalista del torneo nacional. (L1Max)

El cuadro ‘merengue’ definirá la serie en casa gracias a su ubicación en la tabla acumulada. Universitario finalizó segundo, mientras que Sport Huancayo quedó sexto. Sin embargo, el conjunto de la ‘Incontrastable’ accedió a esta fase luego de ganar el Torneo Clausura.

L1 Max emitirá ambos compromisos de la semifinal, que también estarán disponibles mediante la aplicación Liga 1 Play. Por otro lado, Infobae Perú seguirá todas las incidencias de los dos encuentros a través de su sitio web.

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