Gregorio Pérez restó importancia al complicado presente de Universitario: “Tiene un buen DT y buenos dirigentes”

El plantel de Universitario de Deportes ya comenzó la etapa de trabajo destinada a revertir el primer semestre de 2026, marcado por la ausencia de títulos tras no ganar el Torneo Apertura y quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores. La institución, que atraviesa días de autocrítica y reconstrucción, busca dejar atrás los resultados adversos y enfocarse en el segundo semestre, bajo la conducción de Héctor Cúper.
Desde Montevideo, el extécnico de la ‘U’, Gregorio Pérez, aportó una mirada serena sobre la coyuntura del club. “No voy a opinar. Tengo mucha gente conocida, amigos en la ‘U’ y están trabajando para retomar el camino que no me cabe la menor duda que lo van a encontrar rápidamente”, dijo en primera instancia en entrevista para Radio Ovación.
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El uruguayo minimizó el impacto de los malos resultados y defendió la gestión actual: “La ‘U’ está muy bien, tiene un buen técnico, muy buenos dirigentes. Son momentos que no se dan los resultados y en un equipo tan grande como la ‘U’, y la historia que tiene, repercute, pero siempre que llovió, paró. No pasa nada”, afirmó, apelando a la experiencia de la institución para sobreponerse a las crisis.
Héctor Cúper y la exigencia en la ‘mini pretemporada’ de Universitario
El presente de Universitario está marcado por una ‘mini pretemporada’ que apunta a corregir errores y elevar el nivel físico del plantel. La conducción de Héctor Cúper se caracteriza por una metodología intensa y rigurosa. Durante los entrenamientos de esta etapa, el cuerpo técnico ha implementado sesiones dobles y evaluaciones físicas destinadas a mejorar la capacidad competitiva del grupo.
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El plan de actividades, publicado oficialmente por el club, detalla jornadas con trabajos específicos tanto en campo como en gimnasio. Esta estrategia busca reactivar la dinámica colectiva y afinar aspectos tácticos que quedaron expuestos en el primer semestre. La exigencia del argentino es reconocida por los jugadores, quienes han respondido con compromiso a las nuevas demandas.
La directiva respalda plenamente el método de Cúper, convencida de que la exigencia en la preparación es clave para transformar el rendimiento colectivo. Se espera que los resultados de la mini pretemporada se reflejen en el funcionamiento del equipo una vez que se reanuden las competencias oficiales.
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El mercado de fichajes de Universitario
En paralelo al trabajo en el campo, Universitario ha activado movimientos importantes en el mercado de pases de mitad de año. El club confirmó la llegada de Gianluca Lapadula, quien está a la espera de arribar a Lima para firmar contrato y ser presentado oficialmente como nuevo refuerzo. Esto en detrimento de Raúl Ruidíaz, quien seguirá en Atlético Grau. También se oficializó el fichaje de Jordan Guivin, que se suma al plantel desde ADT con la expectativa de aportar juego al mediocampo.
En cuanto a las salidas, la ‘U’ ya concretó la desvinculación de Sekou Gassama y la baja de Martín Pérez Guedes, quien anunció su retiro del fútbol profesional. Ambas decisiones forman parte de la reestructuración del plantel de cara a la segunda mitad del año.
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Asimismo, Universitario mantiene abierta la búsqueda de un volante extranjero (han sonado el colombiano Matheus Uribe y el argentino Esteban Rolón) y un delantero centro internacional, posiciones consideradas prioritarias para reforzar la estructura táctica de Cúper. Las negociaciones continúan y se espera que en los próximos días se cierren nuevos acuerdos para completar el plantel.
El club también explora alternativas en el mercado local como la Adrián Quiroz, cuya llegada espera cerrarse en los próximos días. Además, se han descartado rumores sobre posibles intercambios con otros equipos nacionales, como el caso del delantero José Rivera, cuya permanencia está asegurada tras la negativa de la directiva a cualquier tipo de trueque con Sporting Cristal por Ian Wisdom.
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