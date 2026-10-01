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Fabián Bustos reveló cómo se dio su regreso a Universitario y opinó sobre los nuevos jugadores: “Queremos hacer historia”

El entrenador argentino llegó a Lima un día después de anunciarse la salida de Héctor Cúper en la ‘U’. Su objetivo será ganar el Torneo Clausura

El entrenador argentino regresó a la 'U' luego de la salida de Héctor Cúper. Crédito: Universiradio / Youtube.
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Fabián Bustos regresó a Universitario de Deportes después de más de un año. El entrenador argentino llegó a Lima para asumir en reemplazo de su compatriota Héctor Cúper, en la recta final del Torneo Clausura 2026.

En sus primeras declaraciones como nuevo técnico de la ‘U’, Bustos expresó su confianza en el plantel y en el respaldo de los hinchas.

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“Estoy muy ilusionado. Siento que tenemos muchísimas chances. Sé la capacidad que tiene el plantel y lo que es nuestra gente cuando está toda junta, cuando estamos en comunión y unidos. No tengo dudas de que vamos a pelear hasta el final para conseguir lo que quiere la gente. En la ‘U’ solo sirve ganar y queremos hacer historia”, declaró en Universiradio.

El entrenador reconoció que el equipo deberá sumar la mayor cantidad de puntos posible para cumplir con el primer objetivo de la temporada. “Para eso tenemos que ganar la mayor cantidad de partidos y ver si podemos ser campeones del Clausura y, después, pelear las finales. Tengo muchas ganas y muchas sensaciones positivas, porque la gente de la ‘U’ siempre me hace sentir estas cosas”, agregó.

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Bustos también relató cómo se dieron las negociaciones para concretar su retorno. El acuerdo se cerró con rapidez, luego de que Universitario resolviera la salida de Cúper, tras la derrota por goleada ante Deportivo Garcilaso en Cusco.

“Ayer recibí el mensaje por la tarde de que querían conversar conmigo. A la noche hablamos, la conversación fue rápida, se consiguieron los pasajes y vinimos a conversar con la dirigencia. Por suerte, terminamos todo muy rápido. Ellos estaban convencidos y nosotros también. Es un lugar en el que yo sabía que, en algún momento, se me iba a poder dar la posibilidad. Estoy muy contento”, afirmó.

Fabián Bustos habló tras su regreso a Universitario: sus negociaciones con la directiva y su opinión sobre los nuevos jugadores.
Fabián Bustos habló tras su regreso a Universitario: sus negociaciones con la directiva y su opinión sobre los nuevos jugadores.

Su opinión sobre los nuevos jugadores de Universitario

Por otro lado, Fabián Bustos se refirió a los jugadores que se incorporaron a Universitario después de su primera etapa en el club, en la que consiguió el bicampeonato durante las temporadas 2024 y 2025, en el año del centenario de la institución de Ate.

El técnico argentino aseguró que conoce a buena parte del actual plantel, ya sea porque los enfrentó o porque siguió sus carreras. “A la mayoría los conozco porque he tenido la chance de enfrentarlos. A Alzugaray lo sufrí bastante, lo enfrenté mucho en Ecuador. Hemos jugado partidos importantes, definitorios. A Fara también lo enfrenté en una final, en el año 2022. Son jugadores que conozco muy bien. A Fertoli lo conozco muy bien desde sus inicios. A Reyna lo he visto; lo ha tenido mi hermano, creo, en el club vecino. Y al chico panameño, obviamente, le he visto materiales y partidos, pero no lo he enfrentado. A Requena también lo conozco. Conozco bien el plantel, la base. A Santamaría lo conozco desde su época de selección y su etapa en el extranjero. Lo he visto desde que llegó, porque llegó a mitad del año pasado, creo”, manifestó.

Bustos también mencionó a Piero Quispe, a quien no dirigió durante su anterior ciclo en Universitario, aunque afirmó que conoce sus condiciones.

“Me olvidé de Piero, a quien no tuve, pero cada vez que volvía a Lima pasaba por el club. Es amigo de todos los chicos, entonces sí lo vi jugar. Lo enfrenté cuando yo dirigía a Barcelona y él estaba en Copa Libertadores con la ‘U’. Así que sé muy bien las características y la capacidad que tiene”, sostuvo.

El entrenador argentino se refirió a los jugadores con los que no compartió en el 2024-2025. Créditos: Universiradio / Youtube.

Su hinchaje por Universitario

En otra parte de la entrevista, Fabián Bustos habló de su vínculo con Universitario y aseguró que sigue de cerca al equipo, además del fútbol peruano. “Somos hinchas y vemos mucho fútbol. Nos gusta ver fútbol, me gusta ver a la ‘U’, me gusta ver el fútbol peruano y lo he seguido”, señaló.

El técnico cordobés también atribuyó su sentimiento de pertenencia a las muestras de afecto que recibe de los aficionados en distintos lugares.

La gente de la ‘U’ es especial, es distinta y ya lo ha hecho. Me pasa cuando voy a un aeropuerto y encuentro gente hincha de la ‘U’: lo primero que te dice es ‘Dale ‘U’ toda la vida’ y hacen el gesto que hacemos los hinchas de la ‘U’. Todas esas cosas te hacen sentir muy bien”, afirmó.

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