Christian Cueva confía en remontar la serie ante Alianza Atlético y guarda silencio sobre la selección: “Estoy enfocado en Sport Boys”

Antes de partir hacia Piura para definir la llave eliminatoria, el volante afirmó que la escuadra del Callao posee la mentalidad necesaria para revertir la serie adversa durante el choque copero decisivo (Movistar Deportes)

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Christian Cueva se presentó con perfil bajo ante las cámaras de Movistar Deportes en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, minutos antes de que Sport Boys partiera rumbo a Piura.

El mediocampista respondió con calma y sin rodeos: su cabeza está puesta en el cuadro rosado del Callao. Cuando el periodista intentó abrirle la puerta al debate sobre la selección peruana, el jugador la cerró de inmediato. Sin evasivas ni gestos de incomodidad, simplemente marcó su prioridad.

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Ese gesto, breve pero elocuente, resume el momento que atraviesa uno de los futbolistas más seguidos del fútbol peruano.

La confianza ante Alianza Atlético

Christian Cueva afronta la revancha ante Alianza Atlético con confianza pese a la desventaja de Sport Boys. El mediocampista aseguró que el equipo rosado mantiene la convicción de remontar la serie. (Movistar Deportes)

Sport Boys enfrenta una llave eliminatoria en la Copa de la Liga ante Alianza Atlético con el marcador en contra, pero Cueva no muestra señales de resignación. Al ser consultado sobre las posibilidades de revertir la serie, el jugador respondió sin dudar: “Sí, claro, eso sí, siempre es así”.

La frase, corta y directa, refleja la mentalidad con la que el equipo rosado se prepara para el duelo. Para el mediocampista, afrontar cada partido con convicción no es una postura circunstancial sino una constante. El encuentro de vuelta representa una oportunidad concreta de avanzar en el torneo, y Cueva parece decidido a aprovecharla.

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El periodista de Movistar Deportes que cubrió la partida del plantel subrayó que el jugador llega al compromiso “con bastante confianza de poder darle una vuelta a la serie ante el cuadro de Alianza Atlético”. El partido en Piura y el posterior del domingo en el Callao son, en ese sentido, dos instancias consecutivas que el mediocampista considera determinantes para la continuidad del equipo en la competencia.

El silencio estratégico sobre la bicolor

La selección peruana volvió a aparecer en una consulta a Christian Cueva, pero el jugador decidió no profundizar. Su respuesta fue clara: por ahora, toda su atención está puesta en Sport Boys. (Sport Boys)

La pregunta sobre la selección peruana llegó casi de inmediato en la charla, y la respuesta de Christian Cueva fue igualmente veloz. “No, voy a hablar solamente de Boys. Prefiero no hablar. Ahorita estoy enfocado en Boys”, señaló el jugador, dejando en claro que no era el momento ni el lugar para abordar ese tema.

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No se trató de una negativa hostil. Cueva aclaró que ya se había expresado al respecto en otras oportunidades y que su postura no había cambiado. “Ya lo dije en algún momento. Es decisión de cada uno”, agregó cuando el periodista intentó abrir el debate sobre la paciencia que los hinchas deben tener ante una eventual convocatoria.

El comunicador que lo entrevistó explicó el contexto: Ocurre que el volante ha confesado que él está a la espera, que sigue jugando, sigue esforzándose y sigue trabajando hasta el doble o el triple para estar en la convocatoria. La pelota, en ese escenario, queda del lado del técnico Mano Menezes para los partidos de noviembre que se disputarán en altura.

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La reserva del futbolista no sorprende a quienes lo siguen de cerca. En reiteradas ocasiones ha dejado trascender su deseo de regresar al elenco bicolor, pero ha optado por dejar que los hechos hablen por él dentro del campo. El camino que eligió es el del trabajo silencioso y la continuidad.

Continuidad como argumento

El mediocampista de Sport Boys entiende que acumular partidos es fundamental para volver a ser considerado por la selección peruana. Por eso, Cueva mantiene el foco en competir y ganar continuidad. (Sport Boys)

El paso por Sport Boys representa para Cueva mucho más que un contrato vigente. Es la plataforma desde la que busca recuperar ritmo, confianza y minutos de competencia. El periodista de Movistar Deportes lo sintetizó con precisión: “Para eso es importante tener continuidad, jugar”.

Cada presentación con el cuadro rosado suma argumentos a su favor de cara a una eventual lista de convocados. Los domingos en el estadio del Callao se han convertido, partido a partido, en una suerte de audición extendida ante los ojos del cuerpo técnico nacional. Cueva lo sabe y actúa en consecuencia.

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El mediocampista lleva semanas entrenando con intensidad y acumulando minutos en el torneo local. Quienes comparten el día a día con él en el club describen a un futbolista motivado, con hambre de revancha y con la disciplina que exige quien aspira a volver a vestir la camiseta de su país. No hay declaraciones grandilocuentes de su parte, solo trabajo.

El duelo ante Alianza Atlético, tanto en Piura como el posterior en el Callao, llega en ese contexto como una doble oportunidad: avanzar con Sport Boys en la Copa de la Liga y, de paso, seguir construyendo el expediente que podría llevarlo de regreso a la selección peruana en noviembre.

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