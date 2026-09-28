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La tajante opinión de Christian Cueva tras la derrota de Sport Boys en la Copa de la Liga 2026: “Todo partido es remontable”

El mediocampista rosado habló en zona mixta después de la caída de su equipo ante Alianza Atlético, pidió enfocarse en el partido de vuelta resta y esquivó las preguntas sobre la selección nacional

El volante sostiene que ningún marcador es definitivo tras la caída en casa y promete pelear la última fecha con el plantel rosado que recibió el aliento de la hinchada (Jax Latin Media)
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Christian Cueva no baja los brazos. Tras la derrota de Sport Boys en la Copa de la Liga ante Alianza Atlético por 2-5, el volante salió a enfrentar a la prensa con un mensaje directo: ningún marcador es definitivo y el plantel tiene margen para revertir la situación.

Con 18 años de carrera encima, el futbolista combinó calma y compromiso en cada respuesta, rechazó hablar de la selección peruana y le envió un mensaje claro a la hinchada rosada que colmó el estadio y se fue con la tristeza del resultado adverso.

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La derrota no cierra el camino

Christian Cueva – Sport Boys – Copa de la Liga – Perú – deportes – 27 septiembre
Christian Cueva reconoció el golpe que significó perder con Sport Boys, pero sostuvo que la serie todavía puede revertirse. El volante pidió corregir errores y concentrarse en el partido restante. (Sport Boys)

El primer tema que abordó Cueva fue el golpe anímico de perder como local. Lejos de eludir la pregunta, el mediocampista reconoció que el resultado duele —y que debe doler— pero lo encuadró como una señal útil para el grupo. “Todo partido es remontable”, afirmó sin titubear, y agregó que la clave está en usar ese malestar para identificar los errores y corregirlos. “Que nos duela, que nos haga ver las cosas de la mejor manera y corregir, que es lo más importante”, completó.

La caída no fue el único tema en el que la prensa intentó profundizar. Los periodistas le preguntaron si la alternancia de jugadores había pesado en el rendimiento del equipo. Cueva fue escueto pero contundente: “Hace parte de... Por todo estamos preparados para eso”. La respuesta dejó en claro que el cuerpo técnico y el plantel asumen la rotación como una variable habitual del calendario competitivo, no como un factor desestabilizador.

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Sobre el desgaste físico acumulado, el volante reconoció que el equipo llega a los partidos con la carga de una seguidilla de encuentros, pero insistió en que la plantilla está en condiciones de sostener ese ritmo. Recordó, además, que en el partido anterior frente a Grau, con prácticamente los mismos futbolistas en cancha, el rendimiento fue notablemente mejor. “Jugaron los mismos y rindieron de la mejor manera, y eso también hay que valorarlo”, señaló, antes de cerrar ese tramo con una frase que resume la postura del grupo: “Nos queda un partido y hay que salir a afrontarlo”.

Un rol que conoce de memoria

Christian Cueva – Sport Boys – Copa de la Liga – Perú – deportes – 27 septiembre
El volante de Sport Boys aseguró que su disposición no depende de la cantidad de minutos. Cueva afirmó que buscará dar lo mejor cuando le toque jugar y respaldar al equipo desde cualquier lugar. (Sport Boys)

Cuando los cronistas le señalaron que lo habían visto en el banco de suplentes junto al cuerpo técnico, Cueva no mostró incomodidad. Al contrario, explicó que esa posición forma parte natural de su manera de entender el fútbol. “A mí me gusta poder estar, si cuando me toque, no me toque, apoyar donde sea”, dijo, y añadió que esa disposición es producto de casi dos décadas en el fútbol profesional.

El mediocampista subrayó que la continuidad que atraviesa le genera confianza, tanto propia como del entorno. Aseguró que, independientemente de los minutos que le correspondan, su compromiso no varía: “Si tengo que jugar noventa, lo voy a hacer. Si tengo que jugar sesenta, igual. Voy a tratar de siempre dar lo mejor”. La frase, dicha sin dramatismo, sintetiza una actitud que sus 18 años de carrera respaldan con hechos.

La predisposición para ocupar cualquier lugar dentro del esquema —ya sea como titular, como suplente o como referente en la banca— aparece en su discurso como una convicción arraigada, no como una concesión forzada por las circunstancias.

Mudo por la selección

Christian Cueva – Sport Boys – Copa de la Liga – Perú – deportes – 27 septiembre
Ante las preguntas sobre la selección peruana, Cueva fue enfático y decidió no responder. El volante sostuvo que está en competencia con Sport Boys y que su prioridad es el encuentro que queda. (FPF)

El momento más tenso de la zona mixta llegó cuando los periodistas intentaron, en reiteradas ocasiones, obtener la opinión de Cueva sobre la selección peruana, que en estas fechas se encontraba de gira por Estados Unidos. El jugador cortó cada intento con la misma firmeza. “Ahorita no puedo opinar, hermano. Estoy en competencia. ¿Cómo me vas a preguntar la selección?”, respondió visiblemente incómodo con la insistencia.

Incluso cuando un cronista lo interpeló en su rol de referente, Cueva se mantuvo en la misma posición. “Si hablemos, hablemos del partido, lo que pasó y todo”, replicó, dejando en claro que su cabeza estaba puesta exclusivamente en Sport Boys y en el encuentro que queda por disputar.

Antes de retirarse, el mediocampista tuvo palabras para los hinchas que llenaron el estadio y corearon su nombre durante todo el partido. Reconoció que perder en casa duele tanto a los jugadores como a la gente que fue a alentar. “Nos queda una final y vamos a ir a luchar hasta el último”, prometió. Luego habló de lo que significa estar de regreso en las canchas: “Estoy muy tranquilo y sobre todo feliz, en un lugar donde me ha dado la oportunidad de sentir el fútbol como hace unos años”. Cerró con un compromiso sin medias tintas: darse entero al club y seguir adelante.

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