No quiere que se le escape el título. El ecuatoriano Daniel Porozo sacó provecho de otra desconcentración de la defensa de Universitario de Deportes para, de un certero cabezazo, colocar el 2-0 parcial con el que Sport Huancayo viene derrotando a los ‘cremas’ en la última fecha del Clausura de la Liga 1

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Golazo de Luis Iberico tras brillante definición en Sporting Cristal vs Cienciano por el Torneo Clausura 2026 El atacante ‘celeste’ culminó una gran jugada colectiva con un preciso remate al ángulo, imposible de detener para el guardameta rival, y abrió el marcador en el estadio Alberto Gallardo