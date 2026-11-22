No quiere que se le escape el título. El ecuatoriano Daniel Porozo sacó provecho de otra desconcentración de la defensa de Universitario de Deportes para, de un certero cabezazo, colocar el 2-0 parcial con el que Sport Huancayo viene derrotando a los ‘cremas’ en la última fecha del Clausura de la Liga 1
Más información en breve
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Sporting Cristal vs Cienciano EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido decisivo por Torneo Clausura de Liga 1 2026
Los ‘cerveceros’ saldrán por el triunfo frente el ‘papá’ para mantener sus chances de levantar el trofeo, pero deberán esperar el resultado de Universitario vs Sport Huancayo. Sigue las incidencias del decisivo cotejo
Universitario 0-3 Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido decisivo por Torneo Clausura de Liga 1 2026
El ‘rojo matador’ llega como líder y depende de su propio resultado para quedarse con el torneo, mientras que la ‘U’ necesita ganar y esperar que se den otros resultados para alcanzar la gloria. Sigue todas las incidencias
Golazo de Sport Huancayo ante Universitario, con complicidad de Miguel Vargas, en duelo por Liga 1 2026
Javier Sanguinetti aprovechó el envión anímico del ‘rojo matador’ en la altura para, con la ayuda del portero ‘crema’, darle la ventaja a su equipo y ponerse a tiro por el campeonato
Golazo de Luis Iberico tras brillante definición en Sporting Cristal vs Cienciano por el Torneo Clausura 2026
El atacante ‘celeste’ culminó una gran jugada colectiva con un preciso remate al ángulo, imposible de detener para el guardameta rival, y abrió el marcador en el estadio Alberto Gallardo
Tabla de posiciones de Liga 1 Perú 2026 EN VIVO HOY: así van los equipos en la última fecha del Torneo Clausura y Acumulada
Sport Huancayo busca el triunfo ante Universitario para levantar el título del Clausura y buscar los ‘play-offs’ del torneo. Sporting Cristal, por su lado, estará pendiente de dicho encuentro. Cualquier cosa puede pasar
MÁS NOTICIAS