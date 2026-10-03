Mano Menezes hizo fuerte autocrítica tras derrota de Perú ante Canadá: “Hay una diferencia física importante”

Mano Menezes hizo fuerte autocrítica sobre el rendimiento de la selección peruana tras la derrota ante Canadá en el partido amistoso por fecha FIFA 2026.

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La selección peruana cayó 2-0 ante Canadá el sábado 3 de octubre, en su tercer amistoso de la gira por Norteamérica durante la fecha FIFA 2026. Tras el encuentro, Mano Menezes ofreció una conferencia de prensa en la que realizó una autocrítica por el rendimiento de la ‘bicolor’.

“Hoy no hicimos un buen partido. El primer paso es la autocrítica. Nuestro rival hizo un gran juego. Este es el tercer partido de la fecha FIFA, mientras que nuestro rival no jugó y tuvo una semana de descanso. Hay una diferencia física importante y eso se vio reflejado”, declaró el entrenador brasileño.

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Menezes volvió a poner el foco en el desgaste acumulado por sus dirigidos durante la gira, en contraste con la preparación de Canadá. “La diferencia física es bastante importante para nosotros. Sabíamos el riesgo de la gira, pero tenemos que pasar por esto”, añadió.

El técnico explicó que los cinco cambios realizados en el entretiempo respondieron a las condiciones físicas de varios futbolistas. “Mi intención no era hacer cinco cambios en el entretiempo. Entendí que algunos jugadores no estaban bien. Es natural, algunos no jugaban 90 minutos desde hace tiempo. Esperábamos a Canadá un poco diferente y, en la segunda parte, tuvimos oportunidades que pudimos aprovechar”, sostuvo.

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El DT de la ‘bicolor’ cuestionó la falta de control del balón y las dificultades para superar la presión rival en el Saputo Stadium. “Cuando no se hace un buen partido como equipo, corremos las consecuencias de esto. Casi nunca conseguimos generar juego. Tratamos de descubrir caminos para salir de la presión, pero pocas veces lo logramos. El resultado fue justo”, sentenció.

El conjunto peruano cayó 2-0 de visita en choque preparatorio en tierras norteamericanas - Crédito: Bicolor .

La medida de Menezes para que Perú no se vea afectado físicamente

Mano Menezes explicó que la selección peruana reducirá la cantidad de amistosos en las próximas fechas FIFA, debido al desgaste físico que supone una programación cargada. El técnico brasileño indicó que busca otorgar más tiempo de recuperación a los futbolistas, aunque reconoció que también existen factores económicos por considerar.

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“Hemos optado por que podamos jugar tres partidos y ya no cuatro en las próximas fechas, ya que hay una complicación de recuperación física. Pero también hay cuestiones económicas que debemos tener en cuenta”, sentenció.

En otro momento, Menezes defendió la titularidad de Diego Romero en el amistoso entre Perú y Canadá. El arquero de Universitario de Deportes recibió cuestionamientos tras la derrota de la ‘bicolor’ en su tercer partido de preparación de la gira por Norteamérica.

“Es la decimonovena convocatoria de Romero y la primera vez que juega como titular. Hay jugadores que han tenido pocos minutos y, enfrentando a selecciones importantes, tenemos que poner a los jugadores para que sumen experiencia”, cerró.

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Diego Romero fue una de las novedades en el once titular de Perú ante Canadá.

Próximo partido de Perú

La selección peruana se prepara para cerrar su gira por Norteamérica con un amistoso ante Colombia. El encuentro servirá como última prueba para el equipo dirigido por Mano Menezes, que buscará despedirse de la fecha FIFA con un resultado favorable tras sus compromisos previos.

El duelo entre la ‘bicolor’ y los ‘cafeteros’ se disputará el martes 6 de octubre, desde las 18:45 horas de Perú y Colombia, en el estadio del Inter Miami.

En otros países, el encuentro comenzará a las 17:45 horas de México; 18:45 horas de Ecuador; 19:45 horas de Estados Unidos, Bolivia, Chile y Venezuela; y 20:45 horas de Argentina, Uruguay y Paraguay.

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Perú se enfrentará a Colombia en su último amistoso en la gira por Norteamérica.

Los hinchas peruanos podrán seguir el partido en vivo a través de América TV, señal que posee los derechos de transmisión de los amistosos de la selección nacional.

Infobae Perú realizará la cobertura completa del compromiso, con las incidencias, goles, declaraciones y el resumen del Perú vs Colombia.