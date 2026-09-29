Universitario en la Copa Brasilia de vóley 2026: la sensible baja de las ‘pumas’ para el cuadrangular

Las 'pumas' afrontarán cuadrangular internacional en Brasil. Créditos: De Una / Ovación.

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Universitario de Deportes ya se encuentra en Brasil para afrontar sus primeros partidos internacionales de pretemporada. Las ‘pumas’ participarán en la Copa Brasilia de vóley, que comenzará el viernes 2 de octubre y terminará el sábado 3.

La delegación, encabezada por Paco Hervás, viajó en las últimas horas. Se confirmó, además, la baja de una de sus incorporaciones para la temporada 2026/2027: la central Maricarmen Guerrero no integró el grupo por una lesión.

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El periodista deportivo Julio Peña informó la noticia en la última edición del programa De Una. “Universitario viajó ayer a Brasil. Maricarmen Guerrero, uno de los refuerzos de las ‘pumas’, no viajó con el equipo debido a una lesión”, señaló.

Universitario sufrió sensible baja para afrontar la Copa Brasilia de vóley 2026.

Peña precisó que la exvoleibolista de Alianza Lima presentó una dolencia física en los últimos días. “Es una pena que Maricarmen Guerrero no pueda estar por lesión, pero el resto del plantel estará bajo las órdenes del profesor Francisco ‘Paco’ Hervás”, agregó.

La intención es que Guerrero continúe con su recuperación en Lima, junto con las demás jugadoras del elenco de Ate que no viajaron a Brasilia. El objetivo es que pueda llegar en condiciones y disputar algunos minutos en la Noche de las Pumas, programada para el viernes 9 de octubre.

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Incluso, la jugadora de 27 años no participó en los últimos amistosos ante la selección peruana sub-19 en la Videna. La ‘merengue’ realiza trabajos de recuperación con el objetivo de dejar atrás la lesión y reincorporarse con normalidad al grupo.

Maricarmen Guerrero se incorporó a Universitario de Deportes para la temporada 2026/2027, después de conquistar el tricampeonato nacional con Alianza Lima, su clásico rival. La central, reconocida hincha crema, cumplirá el objetivo de vestir la camiseta del club del que es seguidora.

Maricarmen Guerrero no viajó con Universitario para afrontar la Copa Brasilia 2026.

Alternativas de centrales en Universitario

Universitario cuenta con otras alternativas en la posición de central, una de las zonas que más reforzó para la temporada 2026/2027. Por ello, Paco Hervás tendrá opciones para afrontar la ausencia de Maricarmen Guerrero en la Copa Brasilia.

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El técnico dispone de las peruanas Claudia Palza, quien llega tras su participación con la selección peruana, y la juvenil Fátima Villafuerte. También cuenta con las extranjeras Taya Beller, que continúa desde la campaña pasada, y Sarah Evaristo, quien regresó para ocupar la plaza que dejó Mara Leao.

Sarah Evaristo regresa a Universitario tras un paso la Superliga brasileña. Crédito: X Universitario.

Programación de la Copa Brasilia de vóley 2026

Viernes 2 de octubre

Sábado 3 de octubre

Partido por el tercer lugar (14:00 horas)

Final (16:30 horas)

Universitario participará en la Copa Brasilia 2026 de vóley: programación de los partidos del cuadrangular amistoso.

Canal TV de la Copa Brasilia de vóley 2026

En De Una también se refirieron a la transmisión de la Copa Brasilia en Perú. Según los periodistas Julio Peña y Daniella Fernández, el cuadrangular amistoso se podrá seguir a través del canal de YouTube de Brasília Vôlei.

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No obstante, el club anfitrión confirmó que los partidos del torneo internacional se emitirán por el canal de YouTube de Metrópoles Esportes, medio brasileño que supera los 200 mil suscriptores.

La Copa Brasilia se transmitirá por el canal de Youtube Metrópoles Esportes.

El plantel de Universitario para la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Líberos: Mirian Patiño y Estrella Bustamante.

Puntas: Cat Flood, Aixa Vigil, Angelica Bustamante, Cielo Balcazar y Karla Ortiz.

Centrales: Sarah Evaristo, Taya Beller, Fátima Villafuerte, Maricarmen Guerrero y Claudia Palza.

Opuestas: Maluh Oliveira y Daniela Muñoz.

Armadoras: Seleisa Elisaia, Lucía Magallanes y Ingrid Herrada.