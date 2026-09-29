Miembros de mesa: ¿qué derechos laborales tienen quienes trabajen el lunes después de las elecciones?

El dictamen abre una excepción a los conteos de votos realizados por las Mesas de Sufragio. (Andina)

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Los ciudadanos designados como miembros de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026 deberán cumplir una jornada que comenzará a las 6:00 del domingo 4 de octubre. Su tarea incluye la instalación de la mesa de sufragio, la recepción de votos y el escrutinio al cierre de la votación.

La participación requiere una capacitación previa sobre las funciones y responsabilidades del cargo. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó sesiones presenciales desde el 5 de septiembre en sus oficinas. También está disponible la formación virtual mediante la plataforma Capacítate ONPE.

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ONPE advierte bajo avance en capacitación de miembros de mesa a menos de un mes de comicios. (Foto: Agencia Andina)

¿Cuáles son los beneficios laborales?

Los miembros de mesa deberán llegar a su local de votación a las 6:00 para recibir el material electoral e instalar la mesa. Durante el día tendrán a su cargo el desarrollo del sufragio y, tras el cierre de las urnas, participarán en el conteo de votos y el llenado de las actas correspondientes.

El pago de S/ 165 estará condicionado al desempeño adecuado de la función durante la elección. El descanso laboral, en tanto, corresponde a quienes hayan participado tanto de la capacitación como de la jornada electoral.

El día libre no podrá descontarse de las vacaciones ni exigirse su recuperación posterior. Si el trabajador y su empleador acuerdan que no se utilice el 5 de octubre, el beneficio podrá otorgarse en otra fecha dentro de los tres meses posteriores a las elecciones.

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Los miembros de mesa pueden completar su capacitación virtual en la plataforma de la ONPE o acudir a las jornadas previstas en los locales de votación asignados antes del domingo 4 de octubre.

¿Cómo serán las cédulas en estas elecciones?

Conoce el tipo de cédula que recibirás de acuerdo a tu dirección registrada.

Cédula Regional Municipal Provincial: está dirigida a los electores cuyo domicilio está registrado en las capitales de provincia. Tiene tres columnas independientes: la amarilla para elegir al gobernador y vicegobernador regional, la verde para consejeros regionales y la rosada para alcalde provincial y regidores.

Cédula Regional Municipal Provincial Distrital: corresponde a los votantes que viven en distritos ubicados dentro de las provincias del país. Incluye cuatro columnas: amarillo para gobernador y vicegobernador regional, verde para consejeros regionales, rosado para alcalde provincial y regidores, y celeste para alcalde distrital y regidores.

Cédula Municipal Provincial: será utilizada por los electores con domicilio en el Cercado de Lima. Cuenta con una única columna de color rosado, en la que se elegirá al alcalde provincial y a los regidores.

Cédula Municipal Provincial Distrital: corresponde a los electores de Lima Metropolitana, excepto quienes tengan domicilio en el Cercado de Lima. Cuenta con dos columnas independientes: una rosada para elegir al alcalde provincial y regidores, y otra celeste para votar por el alcalde distrital y regidores.

En todos los casos, el elector debe marcar con una cruz o un aspa dentro del recuadro que contiene el símbolo de la organización política de su preferencia. Como cada columna representa una elección distinta, puede escoger organizaciones políticas diferentes en cada una.