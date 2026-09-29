Keiko Fujimori al Congreso por negativa a facultades legislativas: “Están poniendo a prueba nuestra paciencia”

Keiko Fujimori se presentó en Chincha para la inauguración de una obra clave contra los desastres naturales. Aprovecha la ocasión para hablar sobre los dos grandes problemas del país: el Fenómeno El Niño y la inseguridad, prometiendo un "golpe contra la criminalidad" con o sin el apoyo del Congreso.

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La presidenta Keiko Fujimori, pidió directamente al Congreso resolver el pedido de facultades que el Poder Ejecutivo solicitó al inicio de su gobierno en un intento por combatir la delincuencia y las consecuencias del fenómeno del Niño. La mandataria sostuvo que, ante la negativa de las comisiones para otorgar estas facultades, los diputados “están poniendo a prueba nuestra paciencia”.

“Se han presentado un pedido de facultades al Congreso de la República. Llevan cuatro semanas y hasta ahora, nada. Están poniendo a prueba nuestra paciencia. Hoy esperamos tener noticias positivas, porque esto no se trata del Gobierno, se trata de medidas que se van a tomar para poder enfrentar mejor a esta lacra, a esta delincuencia. Hemos escuchado también al primer ministro. Están poniendo a prueba su paciencia republicana”, indicó durante un evento oficial.

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Sin embargo, aclaró que sus decisiones se tomarán en el marco Constitucional, por lo que, aun sin autorización legislativa, su gobierno responderá a las necesidades de los ciudadanos.

Desde Chincha, Keiko Fujimori aclara que el respeto a la institucionalidad no es debilidad y advierte que si se niegan las facultades legislativas, se buscarán todos los caminos constitucionales para enfrentar la criminalidad. | Canal N

“Le decimos a la población que tomaremos tooodas las medidas necesarias para enfrentar este flagelo. Nos otorguen o no nos otorguen facultades. Todo dentro del marco democrático, por supuesto. Aquí el único golpe que va a haber va a ser el golpe contra la criminalidad organizada.”, afirmó Fujimori.

Fujimori habló sobre el respeto a la democracia

Fujimori sostuvo que el respeto por los procedimientos institucionales no implica una renuncia a actuar. “El tener respeto por la democracia no es un signo de debilidad. Muy por el contrario, es un respeto a nuestras normas, a nuestras leyes”, afirmó.

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Ante una eventual respuesta negativa, la presidenta aseguró que el Gobierno recurrirá a las herramientas permitidas por la Constitución. “Abriremos todos los caminos necesarios para enfrentar el flagelo de la delincuencia y la criminalidad”, expresó.

La presidenta Keiko Fujimori afirmó que su Gobierno abrirá “todos los caminos necesarios” para enfrentar la criminalidad en el Perú.

Premier arremete contra congresistas que rechazan facultades

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, arremetió este lunes contra los congresistas que se oponen al pedido de facultades legislativas planteado por el Ejecutivo y cuestionó que algunos parlamentarios promuevan mociones contra ministros del gabinete, a tres meses de asumir el cargo.

“Hay algunos senadores y diputados (...) que ya presentan una moción o un dictamen negando las facultades”, afirmó, antes de calificarlos de “extremos y radicales”, pedirles “dar la batalla política” y expresar su confianza en que otras bancadas respalden las propuestas del Ejecutivo.

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“(Esta actitud) no es decirle no a Keiko Fujimori. Yo creo que ya deberían superar la elección. Es decirle no al pueblo peruano, decirle no al Perú”, afirmó.

El premier Luis Galarreta oficializa el aumento de la remuneración mínima y detalla los avances del gobierno en seguridad y obras públicas. Además, hace un llamado a las bancadas del Congreso para que aprueben facultades que permitan apoyar a las pymes y enfrentar el fenómeno de El Niño. | Canal N

El jefe del gabinete también defendió las acciones ejecutadas durante los primeros 60 días de Gobierno. Según señaló, en ese periodo se han destrabado obras de saneamiento, transporte y agricultura, además de reforzarse los operativos policiales y realizarse requisas en penales considerados de máxima seguridad.

“En sesenta días hemos seguido avanzando en varios temas y acá tenemos un tema más, pero eso es lo que corresponde al Ejecutivo”, sostuvo.

Galarreta concluyó su intervención con un llamado al Legislativo a reconsiderar su posición y reivindicó la actitud mantenida hasta ahora por el Gobierno. “Ojalá se pueda recapacitar (...) porque nosotros hemos mantenido paciencia democrática y hemos mantenido una actitud republicana hasta el momento”, afirmó.

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