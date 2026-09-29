Avance del mar afecta zona turística de Zorritos y preocupa a empresarios del sector

Un intenso oleaje anómalo está impactando la zona hotelera y de restaurantes en Zorritos, Tumbes. El mar está recuperando terrenos que habían sido utilizados para la construcción, poniendo en grave riesgo las inversiones turísticas de la zona. | Canal N

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La zona turística de Zorritos, en Tumbes, enfrenta una situación complicada por el avance del mar sobre terrenos donde durante los últimos años se levantaron hoteles, hospedajes y restaurantes. Las infraestructuras afectadas se concentran en un tramo de aproximadamente 1,5 a 2 kilómetros, comprendido entre el malecón del distrito y la municipalidad. Empresarios del sector colocaron rocas y contrataron maquinaria pesada para intentar proteger sus propiedades ante el incremento del oleaje.

De acuerdo con el reporte realizado de Canal N desde la localidad, las edificaciones se encuentran en un espacio que anteriormente había sido ganado al mar. El retiro de las aguas permitió que particulares adquirieran u ocuparan esos terrenos y posteriormente desarrollaran proyectos vinculados con el turismo. Sin embargo, el comportamiento de la costa comenzó a cambiar y el océano recuperó parte del espacio que había dejado años atrás.

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La situación genera preocupación entre los propietarios, debido a que algunos establecimientos cuentan con construcciones de dos, tres y hasta cuatro pisos muy próximas a la línea costera. En determinados puntos, entre las edificaciones y el agua llegó a existir una distancia superior a los cien metros, e incluso de aproximadamente 150 metros. Ahora, el oleaje alcanza sectores que durante años permanecieron alejados de la orilla.

El avance del mar afecta un tramo de entre 1,5 y 2 kilómetros de la zona turística de Zorritos, donde hoteles, hospedajes y restaurantes quedaron cada vez más cerca del oleaje - Créditos: Captura de pantalla de Canal N.

El medio señala que los propios empresarios vienen financiando medidas de protección para reducir el impacto sobre sus negocios. La instalación de rocas y el uso de equipos pesados forman parte de estas acciones, aunque todavía no existe una estimación definitiva sobre las pérdidas económicas. Los propietarios prefieren esperar debido a que consideran que las condiciones podrían empeorar durante el periodo de lluvias y ante eventuales episodios de oleaje intenso.

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Según explicó Canal N, los antiguos pescadores de la zona ya advertían sobre los cambios naturales del litoral. Recordó que durante el fenómeno ocurrido en 1983, el mar llegó hasta la pista, mientras que posteriormente se retiró entre 300 y 400 metros. Ese desplazamiento permitió que espacios anteriormente cubiertos por el agua fueran destinados a actividades comerciales y turísticas.

Pese a la afectación registrada en este sector, el reporte precisó que las playas de Zorritos mantienen condiciones favorables para los visitantes. El malecón y otros puntos del litoral permanecen alejados de la zona donde actualmente se concentra el impacto sobre los establecimientos. La temperatura también bordea los 34 grados, mientras que el agua presenta una temperatura agradable para quienes buscan acudir al balneario.

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Los propietarios todavía no calculan las pérdidas económicas provocadas por el avance del mar, debido a que esperan conocer cómo evolucionarán las condiciones durante los próximos meses - Créditos: Captura de pantalla de Canal N.

El problema tampoco se extiende, según la información proporcionada, a todas las playas de Tumbes. En lugares como Canoas de Punta Sal no se registra una situación similar en las áreas donde se encuentran las inversiones turísticas. Esta precisión busca evitar que la afectación localizada en Zorritos genere una percepción generalizada sobre el estado de todo el litoral tumbesino.

Los propietarios de hoteles y restaurantes afectados solicitan la intervención de las autoridades para reforzar las defensas frente al avance del mar. Mientras continúan las acciones privadas destinadas a contener el oleaje, persiste la incertidumbre sobre el nivel de daños que podría alcanzar la infraestructura turística. Por ahora, el pedido central apunta a implementar medidas que permitan proteger los establecimientos ubicados en este tramo de la costa.

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