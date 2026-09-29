Shirley Arica quedó en shock al saber que Jonathan Rojas es expareja de Luciana Roy y ella no dudó en encararla por besarlo

Shirley Arica y Jonathan Rojas sorprenden a sus seguidores al besarse durante entrevista. | YouTube.

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Luciana Roy sorprendió a Shirley Arica al preguntarle de frente por el beso que tuvo con Jonathan Rojas, expareja de la locutora radial y padre de su último hijo. El incómodo momento ocurrió durante una entrevista que la llamada “Chica realidad” realizó en la vivienda de Roy, donde ambas abordaron el episodio que generó comentarios meses atrás.

La conversación comenzó con preguntas sobre las anteriores relaciones sentimentales de Luciana. Shirley quiso saber si alguno de sus exparejas bailaba salsa o cumbia y a qué se dedicaba. La conductora radial entendió de inmediato que la consulta hacía referencia a Rojas, cantante de Hermanos Yaipén y padre de su hijo menor.

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La respuesta dejó sin palabras a Arica, quien aseguró que desconocía el vínculo entre el músico y la entrevistada. “¿Jonathan Rojas es el papá de tu hijo? ¡No te creo! ¡El gato! Ay, me quiero morir”, expresó al escuchar la revelación.

Luciana no dejó pasar el momento y le planteó una pregunta directa: “¿Te lo chapaste o no te lo chapaste?”. Shirley reaccionó con sorpresa y bromeó con abandonar la habitación. “¡Me retiro!”, respondió entre risas antes de insistir en que nadie le había contado ese detalle de la vida personal de Rojas.

No sabía que Jonathan Rojas era expareja de Luciana Roy

El cruce se dio en un contexto de confianza, aunque el tema tomó por sorpresa a Shirley Arica. La modelo reconoció que sí besó a Jonathan Rojas, pero precisó que el hecho no pasó de ese encuentro y que no mantuvieron una relación sentimental.

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“Me he quedado en shock”, comentó Arica, quien escuchó la explicación de Luciana sobre la historia que existía detrás de la situación. Roy sostuvo que tampoco se enteró de inmediato sobre el beso entre la modelo y el cantante.

“¿Te lo chapaste o no?” Luciana Roy confrontó a Shirley Arica por Jonathan Rojas

La locutora señaló que conoció el episodio después de recibir mensajes de usuarios que le atribuían una supuesta animadversión contra Arica, sobre todo durante la participación de la modelo en “La granja VIP Perú”.

“Ellas decían que yo odiaba a Shirley porque había besado a Jonathan y nada que ver. Yo no me enteré hasta que no lo leí”, explicó Luciana Roy. De ese modo, descartó que los comentarios que hizo en torno a Arica estuvieran relacionados con Rojas o con una situación sentimental del pasado.

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La revelación permitió que ambas hablaran sin tensiones del episodio. Arica explicó que el acercamiento con el artista se produjo luego de que él acudiera como invitado a su pódcast.

“Estábamos en un coqueteo alucinante”, recordó la modelo

Shirley Arica detalló que la situación ocurrió durante la entrevista que le realizó a Jonathan Rojas. Según su versión, ambos habían conversado y bebido antes del beso, en un ambiente de coqueteo.

“Nunca pasó nada entre nosotros”, aclaró la modelo. También afirmó que ese fue el único beso que tuvo con un invitado de su espacio digital.

Arica relató que no tiene claro cómo surgió el acercamiento, aunque recordó que la conversación entre ambos se había tornado cercana. “No me acuerdo bien por qué llegamos al beso, estábamos en un coqueteo alucinante, estábamos obviamente conversando en tragos, pero no sé cómo se dio”, contó.

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La ganadora de “La granja VIP Perú” sostuvo que el beso marcó el fin de la historia entre ambos. “Nos chapamos, pero ahí quedó. Nos besamos y nunca más. No nos volvimos a ver”, manifestó.

Su versión buscó dejar en claro que no existió un vínculo posterior con Rojas. La reacción de Luciana se mantuvo en el plano de la conversación y no derivó en ningún reclamo hacia la modelo.

Luciana Roy sin problemas

La locutora radial explicó que su vínculo sentimental con Jonathan Rojas terminó en 2020. Pese a la separación, aseguró que ambos conservan una relación cordial debido al hijo que tienen en común.

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“Le agradezco el hijo que tengo, que es el amor de nuestras vidas. Nos llevamos súper”, afirmó Luciana Roy durante la entrevista. También indicó que el cantante mantiene actualmente otra relación.

Roy ha sido relacionada en las últimas semanas con Israel Dreyfus, aunque no confirmó un romance. Tiempo atrás también surgieron versiones sobre un acercamiento con el actor argentino Pablo Heredia.

En el caso de Arica, la modelo se ha mantenido activa en televisión y en plataformas digitales tras su participación en “La granja VIP Perú”. La entrevista con Roy permitió que ambas aclaren la situación vinculada a Rojas y desactiven las especulaciones que surgieron en redes sociales.

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“¿Te lo chapaste o no?” Luciana Roy confrontó a Shirley Arica por Jonathan Rojas