Se conoció la tajante postura de Héctor Cúper ante las interrogantes sobre su continuidad en Universitario

El periodista Gustavo Peralta contó detalles de la posición del DT argentino de seguir en la 'U'. (Video: Pepas de la PM)

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En Universitario de Deportes crece la incertidumbre por la continuidad del técnico Héctor Cúper, cuestionado por la falta de un estilo de juego concreto y una presunta desconexión con parte del plantel. Sin embargo, el DT argentino dirigió el entrenamiento del lunes 28 de setiembre en Campo Mar, pese a las versiones que lo situaban cerca de una salida.

Los jugadores retomaron las prácticas después de cuatro días de descanso, aprovechando el parón FIFA de selecciones. La presencia de Cúper junto a todo su comando técnico fue interpretada de distintas maneras dentro de la institución, donde el debate sobre su permanencia continúa abierto.

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Bajo la conducción de Héctor Cúper, el plantel de Universitario trabajó hasta el jueves 24 de setiembre y volvió a los entrenamientos en la tarde del lunes 28. - créditos: Universitario

El periodista Gustavo Peralta informó que la situación ya se consideraba compleja desde el viernes previo. Según explicó, existía respaldo al entrenador, aunque la dirigencia mantenía una evaluación sobre asuntos internos que incidían en su futuro. “Tengo la información del entorno de Héctor Cúper, que la primera sensación fue ante todos estos rumores, que no le mueve la aguja, él sabe cómo es esto”, manifestó Peralta en el programa de YouTube, Pepas de la PM, al referirse a la mirada del técnico frente a la discusión.

El comunicador también rechazó la versión de que Héctor Cúper pudiera adoptar una postura que facilitara su salida. Según lo expuesto, el veterano estratega tomaría una decisión inmediata si algún integrante de la administración le planteara directamente que su puesto está bajo revisión.

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Una persona cercana al comando técnico, citada por Peralta, sostuvo que si Franco Velazco, Martín Kohatsu, Antonio García Pye u otro representante de la administración hablara con Cúper sobre una evaluación de su trabajo, el argentino renunciaría sin demoras.

“Héctor Cúper no deja ni cinco minutos de que termine de hablar y renuncia”, fue la frase compartida por el periodista sobre la posición que tendría el entrenador.

Se conoció la tajante postura de Héctor Cúper en medio de las interrogantes sobre su continuidad en Universitario. - créditos: Universitario

La reacción en Universitario cuando vieron a Héctor Cúper dirigir los entrenamientos

La asistencia de Héctor Cúper a Campo Mar el lunes 28 de setiembre no generó una reacción uniforme dentro de Universitario. Gustavo Peralta indicó que varios integrantes de la institución, incluidos algunos jugadores, no desean que el técnico permanezca al frente del plantel.

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“Varios en la ‘U’, incluidos dentro del plantel, no quieren que siga Cúper”, afirmó Peralta. El comunicador sostuvo que “la información que salió de que hoy (el lunes) él dirigía la práctica, a muchos dentro del área deportiva de la ‘U’ no les ha caído bien”.

Algunos miembros del club interpretaron la presencia del DT en la práctica como la confirmación de que seguirá en funciones. “Ah, entonces no va a haber cambio”, fue la reacción que Peralta atribuyó a parte de quienes observan con distancia el proceso actual. Otros, en cambio, consideraron que la continuidad del argentino exige cerrar filas y avanzar con el trabajo. “Listo, vamos para adelante”, expresaron, según el periodista, quienes entendieron que el equipo debe concentrarse en lo que viene.

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Los futbolistas que conforman el bloque del tricampeón peruano están disconformes con el método de trabajo del veterano argentino. | VIDEO: Fútbol Satélite

“Está dispersa la cosa”, resumió Peralta sobre el clima interno. Esa falta de coincidencia se extiende entre quienes reclaman una modificación en la dirección técnica y quienes prefieren mantener al entrenador para evitar un cambio en pleno tramo competitivo.

El periodista situó la responsabilidad de la decisión en Franco Velazco. “Ahí es donde el administrador Franco Velazco tiene que pensar concretamente en qué es lo mejor para Universitario”, señaló. El análisis del comunicador fue que una salida inmediata del técnico ya habría tenido mayor sentido entre el viernes y el sábado.

Aun así, Peralta aclaró que el paso de los días no impide que el club adopte esa medida. “Para mí, sacar hoy a Cúper ya es tarde, hubiera sido el viernes o sábado; eso no quita que igual lo puedan sacar”, concluyó.

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