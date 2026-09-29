Perú

Cámara de Diputados decidirá este jueves si censura al ministro del Interior, César Astudillo

Juntos por el Perú, Obras y Buen Gobierno suman 64 votos, pero se requieren 66 para que proceda la censura contra el titular del Mininter

César Astudillo
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La Cámara de Diputados del Congreso de la República debatirá y votará este jueves 1 de octubre la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, por la crisis de seguridad ciudadana en el país. Así lo decidió hoy martes 29 de setiembre la Junta de Portavoces de la cámara baja.

Como se recuerda, un 33 diputados de Juntos por el Perú, Partido Cívico Obras y Partido del Buen Gobierno buscan censurar a Astudillo al considerar que habría “quedado acreditada su manifiesta incapacidad de liderazgo y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo”.

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Según acordó la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados, el tiempo de debate será de 3 horas, tiempo que será distribuido de forma proporcional entre las bancadas.

Fragmento de un documento en español con el acuerdo de censura ministerial y sellos de firmas digitales de la República del Perú
Un documento oficial de la Cámara de Diputados de Perú acuerda censurar al ministro del Interior César Augusto Astudillo Salcedo por falta de idoneidad en el cargo.

¿Por qué buscan censurar al ministro César Astudillo?

La bancada Juntos por el Perú, con el respaldo de Obras y el Partido del Buen Gobierno, presentó el 24 de septiembre una moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo, ante la Cámara de Diputados, con 35 firmas.

La moción se fundamenta en el aumento de la violencia letal en el país. Según datos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), hasta agosto se registraron 1.499 homicidios, un promedio de 6,16 casos diarios. La cifra supera el total anual reportado en cada uno de los años entre 2017 y 2023, y también los promedios de 2025 (6,07) y 2024 (5,6).

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El otro eje central del pedido es el asesinato de la periodista Susy Aponte Polo, conocida como la “China Polo”, excandidata al Gobierno Regional de Áncash. La comunicadora fue asesinada el 19 de septiembre, nueve días después de denunciar públicamente que había recibido amenazas de muerte desde tres penales, en las que se le advertía que el general de la Policía Nacional Víctor Revoredo Farfán, entonces director de Investigación Criminal, habría ordenado un atentado contra su vida.

Un hombre de traje sostiene un micrófono, un oficial con chaleco reflectante habla por teléfono y una mujer habla al aire libre
César Astudillo habla ante un micrófono junto al oficial Víctor Revoredo y a China Polo en una composición fotográfica.

Astudillo respondió que la moción busca obstaculizar el trabajo que realiza junto a la Policía Nacional contra la criminalidad, y calificó la iniciativa como un intento de interferir en las acciones de su sector.

Para que la censura sea aprobada se necesitan al menos 66 votos. Hasta el 28 de septiembre, la moción sumaba una proyección de 64 votos, entre los 32 de JP, los 14 de Obras y los 18 del PBG, por lo que necesita al menos dos adhesiones adicionales. Esos votos tendrían que venir de Ahora Nación.

Ahora Nación no apoyará moción

La bancada de Ahora Nación acordó, por mayoría, no respaldar la moción de censura contra el ministro del Interior, César Astudillo.

El anuncio lo hizo el diputado José Marcelo Salazar, quien explicó que la decisión responde a que, tras dos meses de gestión del ministro, no se observó “ninguna falta ética ni reñida con la moral”. El acuerdo fue adoptado por mayoría en la bancada, aunque no se descarta algún voto disidente, que podría definirse en las próximas horas.

Días antes, el senador y líder de Ahora Nación, Alfonso López Chau, ya había anticipado una postura contraria a la censura, al señalar que una sanción de ese tipo solo se justificaría ante “errores estructurales flagrantes, escandalosos”.

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