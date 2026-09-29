Lista de candidatos a la alcaldía de Chorrillos en las Elecciones Municipales 2026: ¿Quiénes son y cuáles son sus partidos?

La carrera por la alcaldía de Chorrillos reúne a 15 candidatos para las Elecciones Municipales 2026 que buscan asumir las riendas del distrito durante el periodo 2027-2030. Entre los postulantes aparecen actuales y exregidores, funcionarios con experiencia en gobiernos locales, dirigentes partidarios y profesionales que han desarrollado sus actividades principalmente en el sector privado.
Las hojas de vida presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) muestran recorridos distintos dentro y fuera de la política. Algunos aspirantes ya ocuparon cargos públicos en Chorrillos u otros municipios, mientras que otros llegan a esta elección sin haber ejercido previamente una función de representación popular. Sus documentos también consignan formación académica, experiencia laboral, participación partidaria, renuncias a agrupaciones y declaraciones sobre antecedentes judiciales.
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Henry Hernán Herrera Alemán
Organización política: Alianza para el Progreso
Resumen de trayectoria, según el JNE: Ingeniero Industrial por la Universidad Privada del Norte. Ejerció el cargo de gerente municipal en la Municipalidad de Chorrillos (2023-2025) y gerente de Administración y Finanzas en la misma entidad. Asimismo, laboró como técnico en finanzas en el Congreso de la República (2017-2020). No registra condenas penales ni demandas familiares en su declaración jurada.
Luis Alberto Jiménez Caichihua
Organización política: Acción Popular
Resumen de trayectoria, según el JNE: Abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, técnico en Mecánica Automotriz y egresado de la maestría en Gestión Pública. Se desempeñó como subgerente en la Municipalidad de Punta Negra, gerente municipal en Cerro Azul y subgerente en San Martín de Porres. Cumplió funciones de secretario general distrital en Acción Popular. No registra sentencias judiciales.
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Richard Cortez Melgarejo
Organización política: Avanza País - Partido de Integración Social
Resumen de trayectoria, según el JNE: Registra estudios de educación básica regular completos. Cuenta con experiencia en cargos de elección popular como regidor distrital de Chorrillos durante dos periodos consecutivos (2019-2026) por la organización Alianza para el Progreso, a la cual renunció en el año 2025. Su declaración no presenta sentencias penales ni civiles firmes.
María del Rosario Neyra Onofre
Organización política: Fuerza Popular
Resumen de trayectoria, según el JNE: Mantiene estudios en curso de Marketing en la Universidad de Lima. Ejerce el cargo de regidora en la Municipalidad de Chorrillos (2022-2026). En el sector privado, se desempeña como gerenta general, socia y accionista en empresas de transporte y servicios. Registra renuncia previa al partido Podemos Perú y no tiene sentencias judiciales.
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Ricardo Herminio Bejarano Fernández
Organización política: Fe en el Perú
Resumen de trayectoria, según el JNE: Contador Público por la Universidad Privada San Juan Bautista y Magíster en Desarrollo y Defensa Nacional por el CAEN. Ocupa la gerencia general en el sector privado empresarial desde 2020. Fue fundador del movimiento Unidad Chorrillana y registró renuncia al partido Pacto Nacional. No reporta sentencias penales ni de alimentos.
Josian Tatiana Calmet León
Organización política: Juntos por el Perú
Resumen de trayectoria, según el JNE: Registra estudios universitarios no concluidos en la carrera de Psicología por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. En su hoja de vida no declara experiencia laboral en los últimos diez años ni bienes inmuebles o muebles. En el ámbito político, presentó renuncia formal al Partido Democrático Somos Perú en el año 2024. Su declaración jurada no reporta antecedentes penales ni sentencias por materia civil, familiar o laboral.
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Kruger Kelvin Vidal Quispe
Organización política: Partido Morado
Resumen de trayectoria, según el JNE: Ingeniero Industrial titulado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y colegiado en el Colegio de Ingenieros del Perú. Cuenta con experiencia laboral en el sector público como ingeniero en la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). En el sector privado prestó servicios en empresas de seguridad, servicios generales y telecomunicaciones. No registra militancia previa en otros partidos políticos ni condenas judiciales en su expediente.
Ricardo Santiago Vásquez Laguna
Organización política: Partido Democrático Somos Perú
Resumen de trayectoria, según el JNE: Abogado por la Universidad Privada San Juan Bautista, con diplomado en Gestión Municipal por el CAEN y estudios de posgrado en Derecho. Laboró como asesor en el Congreso de la República durante el año 2025. Registra titularidad de un estudio jurídico. Presenta renuncias previas a Acción Popular y al Partido Popular Cristiano (PPC). No consigna sentencias judiciales penales o familiares.
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Luciano Tuñoque Mori
Organización política: Partido Demócrata Unido Perú
Resumen de trayectoria, según el JNE: Contador Público graduado por la Universidad de San Martín de Porres, con maestría en Contabilidad por la Universidad Alas Peruanas. Labora en el área de procesos contables financieros en CENARES del Ministerio de Salud. En el ámbito político, presentó renuncias al Partido Popular Cristiano (PPC) en 2015 y a Alianza para el Progreso en 2020. No tiene registros de condenas judiciales en su declaración jurada.
Giuliano Fabrizio Bacigalupo Padilla
Organización política: Partido Aprista Peruano
Resumen de trayectoria, según el JNE: Posee estudios técnicos en Administración y Gerencia Hotelera Internacional por el Instituto Columbia. Cumple funciones como Secretario General de Chorrillos en el Partido Aprista Peruano. Labora como asistente administrativo en Saludpol por orden de servicio y ejerce cargos directivos y accionariales en empresas privadas. No registra sentencias penales ni demandas laborales o de alimentos.
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Roberto Carlos Pizarro López
Organización política: Renovación Popular Perú
Resumen de trayectoria, según el JNE: Abogado y Bachiller en Derecho por la Universidad José Carlos Mariátegui. Cuenta con formación técnica en Industrias Alimentarias por el I.S.T. Antenor Orrego Espinoza. Fue regidor distrital de Chorrillos en dos periodos (2015-2018 y 2019-2022). Ejerce la asesoría independiente.
Registra renuncia a las organizaciones Partido Popular Cristiano y Podemos Perú. Declara dos demandas fundadas en el primer juzgado de paz letrado de familia por alimentos y violencia familiar con pagos al día.
Jorge Ignacio Guzmán Niño
Organización política: Podemos Perú
Resumen de trayectoria, según el JNE: Abogado egresado de la Universidad Particular de Chiclayo con estudios concluidos de Maestría en Administración y Gestión Pública en el CAEN. Cuenta con experiencia profesional en el sector público en el ámbito de la salud y del deporte.
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Desempeñó cargos ejecutivos como director en el Hospital María Auxiliadora, coordinador legal en el IPD, jefe de administración en el Hospital de Vitarte, superintendente adjunto en SuSalud y jefe de división en EsSalud. No registra antecedentes de cargos de elección popular ni afiliaciones previas a otros partidos. Su declaración jurada indica ausencia de condenas penales o deudas por alimentos
Dionisio Navarro De la O
Organización política: Progresemos
Resumen de trayectoria: Posee educación básica regular completa. Se desempeña como administrador en la empresa El Chacha Servicios Generales E.I.R.L. en Chorrillos. No cuenta con estudios superiores universitarios o técnicos. Registra renuncias formales ante el Partido Político PRIN y la organización Progresemos. Su declaración no presenta antecedentes penales, procesos por alimentos ni sentencias de violencia familiar.
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Jorge Luis Chicata Moreno
Organización política: Partido Político Perú Primero
Resumen de trayectoria: Licenciado y Bachiller en Educación Física por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue regidor distrital de Chorrillos (2003-2006). Se desempeñó como gerente de sociales en las municipalidades de Punta Negra y Santo Domingo de Olleros, y asesor en Chilca. Registra renuncias ante Alianza para el Progreso y Renovación Popular. No declara sentencias judiciales firmes en su expediente.
Carlos Alberto Melgar Vásquez
Organización política: Partido Popular Cristiano - PPC
Resumen de trayectoria: Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, con formación técnica en SINFORAC y el Cuerpo General de Bomberos. Trabaja como conductor piloto en la empresa Servicios Médicos Acudir Perú E.I.R.L.Ejerce el cargo partidario de Secretario de Política en el PPC. No registra sentencias de índole penal, familiar o laboral.
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