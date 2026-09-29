Lista de candidatos a la alcaldía de Chorrillos en las Elecciones Municipales 2026: ¿Quiénes son y cuáles son sus partidos?

Los perfiles también presentan diferencias en formación académica y experiencia profesional, desde especialistas con estudios de posgrado hasta postulantes con educación técnica o estudios universitarios inconclusos - Créditos: Municipalidad de Chorrillos.

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La carrera por la alcaldía de Chorrillos reúne a 15 candidatos para las Elecciones Municipales 2026 que buscan asumir las riendas del distrito durante el periodo 2027-2030. Entre los postulantes aparecen actuales y exregidores, funcionarios con experiencia en gobiernos locales, dirigentes partidarios y profesionales que han desarrollado sus actividades principalmente en el sector privado.

Las hojas de vida presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) muestran recorridos distintos dentro y fuera de la política. Algunos aspirantes ya ocuparon cargos públicos en Chorrillos u otros municipios, mientras que otros llegan a esta elección sin haber ejercido previamente una función de representación popular. Sus documentos también consignan formación académica, experiencia laboral, participación partidaria, renuncias a agrupaciones y declaraciones sobre antecedentes judiciales.

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Henry Hernán Herrera Alemán

Organización política: Alianza para el Progreso

Resumen de trayectoria, según el JNE: Ingeniero Industrial por la Universidad Privada del Norte. Ejerció el cargo de gerente municipal en la Municipalidad de Chorrillos (2023-2025) y gerente de Administración y Finanzas en la misma entidad. Asimismo, laboró como técnico en finanzas en el Congreso de la República (2017-2020). No registra condenas penales ni demandas familiares en su declaración jurada.

Henry Hernán Herrera Alemán cuenta con experiencia directa en la gestión municipal de Chorrillos, donde ocupó dos cargos de gerencia, además de haber trabajado en el Congreso - Créditos: JNE.

Luis Alberto Jiménez Caichihua

Organización política: Acción Popular

Resumen de trayectoria, según el JNE: Abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, técnico en Mecánica Automotriz y egresado de la maestría en Gestión Pública. Se desempeñó como subgerente en la Municipalidad de Punta Negra, gerente municipal en Cerro Azul y subgerente en San Martín de Porres. Cumplió funciones de secretario general distrital en Acción Popular. No registra sentencias judiciales.

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Luis Alberto Jiménez Caichihua reúne experiencia en diferentes gobiernos locales y formación en gestión pública, junto con participación dirigencial dentro de Acción Popular - Créditos: JNE.

Richard Cortez Melgarejo

Organización política: Avanza País - Partido de Integración Social

Resumen de trayectoria, según el JNE: Registra estudios de educación básica regular completos. Cuenta con experiencia en cargos de elección popular como regidor distrital de Chorrillos durante dos periodos consecutivos (2019-2026) por la organización Alianza para el Progreso, a la cual renunció en el año 2025. Su declaración no presenta sentencias penales ni civiles firmes.

Richard Cortez Melgarejo tiene experiencia como regidor de Chorrillos durante dos periodos consecutivos y permaneció vinculado a Alianza para el Progreso hasta su renuncia en 2025 - Créditos: JNE.

María del Rosario Neyra Onofre

Organización política: Fuerza Popular

Resumen de trayectoria, según el JNE: Mantiene estudios en curso de Marketing en la Universidad de Lima. Ejerce el cargo de regidora en la Municipalidad de Chorrillos (2022-2026). En el sector privado, se desempeña como gerenta general, socia y accionista en empresas de transporte y servicios. Registra renuncia previa al partido Podemos Perú y no tiene sentencias judiciales.

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María del Rosario Neyra Onofre combina su labor como regidora de Chorrillos con actividades empresariales en compañías dedicadas al transporte y los servicios - Créditos: JNE.

Ricardo Herminio Bejarano Fernández

Organización política: Fe en el Perú

Resumen de trayectoria, según el JNE: Contador Público por la Universidad Privada San Juan Bautista y Magíster en Desarrollo y Defensa Nacional por el CAEN. Ocupa la gerencia general en el sector privado empresarial desde 2020. Fue fundador del movimiento Unidad Chorrillana y registró renuncia al partido Pacto Nacional. No reporta sentencias penales ni de alimentos.

Ricardo Herminio Bejarano Fernández desarrolla su trayectoria en el sector empresarial y cuenta con formación de posgrado en Desarrollo y Defensa Nacional por el CAEN - Créditos: JNE.

Josian Tatiana Calmet León

Organización política: Juntos por el Perú

Resumen de trayectoria, según el JNE: Registra estudios universitarios no concluidos en la carrera de Psicología por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. En su hoja de vida no declara experiencia laboral en los últimos diez años ni bienes inmuebles o muebles. En el ámbito político, presentó renuncia formal al Partido Democrático Somos Perú en el año 2024. Su declaración jurada no reporta antecedentes penales ni sentencias por materia civil, familiar o laboral.

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Josian Tatiana Calmet León registra estudios inconclusos de Psicología y no consigna experiencia laboral durante la última década en la hoja de vida presentada ante el JNE - Créditos: JNE.

Kruger Kelvin Vidal Quispe

Organización política: Partido Morado

Resumen de trayectoria, según el JNE: Ingeniero Industrial titulado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y colegiado en el Colegio de Ingenieros del Perú. Cuenta con experiencia laboral en el sector público como ingeniero en la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). En el sector privado prestó servicios en empresas de seguridad, servicios generales y telecomunicaciones. No registra militancia previa en otros partidos políticos ni condenas judiciales en su expediente.

Kruger Kelvin Vidal Quispe ha desarrollado labores profesionales tanto en la Autoridad Nacional de Infraestructura como en empresas privadas de seguridad, servicios generales y telecomunicaciones - Créditos: JNE.

Ricardo Santiago Vásquez Laguna

Organización política: Partido Democrático Somos Perú

Resumen de trayectoria, según el JNE: Abogado por la Universidad Privada San Juan Bautista, con diplomado en Gestión Municipal por el CAEN y estudios de posgrado en Derecho. Laboró como asesor en el Congreso de la República durante el año 2025. Registra titularidad de un estudio jurídico. Presenta renuncias previas a Acción Popular y al Partido Popular Cristiano (PPC). No consigna sentencias judiciales penales o familiares.

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Ricardo Santiago Vásquez Laguna combina su ejercicio profesional como abogado con experiencia reciente como asesor del Congreso y formación especializada en gestión municipal - Créditos: JNE.

Luciano Tuñoque Mori

Organización política: Partido Demócrata Unido Perú

Resumen de trayectoria, según el JNE: Contador Público graduado por la Universidad de San Martín de Porres, con maestría en Contabilidad por la Universidad Alas Peruanas. Labora en el área de procesos contables financieros en CENARES del Ministerio de Salud. En el ámbito político, presentó renuncias al Partido Popular Cristiano (PPC) en 2015 y a Alianza para el Progreso en 2020. No tiene registros de condenas judiciales en su declaración jurada.

Luciano Tuñoque Mori desarrolla su actividad profesional en el ámbito contable y trabaja en CENARES, además de contar con estudios de maestría en Contabilidad - Créditos: JNE.

Giuliano Fabrizio Bacigalupo Padilla

Organización política: Partido Aprista Peruano

Resumen de trayectoria, según el JNE: Posee estudios técnicos en Administración y Gerencia Hotelera Internacional por el Instituto Columbia. Cumple funciones como Secretario General de Chorrillos en el Partido Aprista Peruano. Labora como asistente administrativo en Saludpol por orden de servicio y ejerce cargos directivos y accionariales en empresas privadas. No registra sentencias penales ni demandas laborales o de alimentos.

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Giuliano Fabrizio Bacigalupo Padilla combina su actividad dirigencial en el Partido Aprista Peruano con labores administrativas en Saludpol y participación en empresas privadas - Créditos: JNE.

Roberto Carlos Pizarro López

Organización política: Renovación Popular Perú

Resumen de trayectoria, según el JNE: Abogado y Bachiller en Derecho por la Universidad José Carlos Mariátegui. Cuenta con formación técnica en Industrias Alimentarias por el I.S.T. Antenor Orrego Espinoza. Fue regidor distrital de Chorrillos en dos periodos (2015-2018 y 2019-2022). Ejerce la asesoría independiente.

Registra renuncia a las organizaciones Partido Popular Cristiano y Podemos Perú. Declara dos demandas fundadas en el primer juzgado de paz letrado de familia por alimentos y violencia familiar con pagos al día.

Roberto Carlos Pizarro López cuenta con experiencia como regidor de Chorrillos durante dos periodos y actualmente ejerce actividades de asesoría independiente como abogado - Créditos: JNE.

Jorge Ignacio Guzmán Niño

Organización política: Podemos Perú

Resumen de trayectoria, según el JNE: Abogado egresado de la Universidad Particular de Chiclayo con estudios concluidos de Maestría en Administración y Gestión Pública en el CAEN. Cuenta con experiencia profesional en el sector público en el ámbito de la salud y del deporte.

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Jorge Ignacio Guzmán Niño figura como candidato de Podemos Perú y registra formación académica que comprende estudios técnicos, universitarios y de posgrado - Créditos: JNE.

Desempeñó cargos ejecutivos como director en el Hospital María Auxiliadora, coordinador legal en el IPD, jefe de administración en el Hospital de Vitarte, superintendente adjunto en SuSalud y jefe de división en EsSalud. No registra antecedentes de cargos de elección popular ni afiliaciones previas a otros partidos. Su declaración jurada indica ausencia de condenas penales o deudas por alimentos

Dionisio Navarro De la O

Organización política: Progresemos

Resumen de trayectoria: Posee educación básica regular completa. Se desempeña como administrador en la empresa El Chacha Servicios Generales E.I.R.L. en Chorrillos. No cuenta con estudios superiores universitarios o técnicos. Registra renuncias formales ante el Partido Político PRIN y la organización Progresemos. Su declaración no presenta antecedentes penales, procesos por alimentos ni sentencias de violencia familiar.

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Dionisio Navarro De la O desarrolla su actividad laboral como administrador de una empresa de servicios generales en Chorrillos y no registra estudios superiores en su hoja de vida - Créditos: JNE.

Jorge Luis Chicata Moreno

Organización política: Partido Político Perú Primero

Resumen de trayectoria: Licenciado y Bachiller en Educación Física por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue regidor distrital de Chorrillos (2003-2006). Se desempeñó como gerente de sociales en las municipalidades de Punta Negra y Santo Domingo de Olleros, y asesor en Chilca. Registra renuncias ante Alianza para el Progreso y Renovación Popular. No declara sentencias judiciales firmes en su expediente.

Jorge Luis Chicata Moreno reúne experiencia como exregidor de Chorrillos y antecedentes en cargos de gestión social y asesoría dentro de gobiernos municipales - Créditos: JNE.

Carlos Alberto Melgar Vásquez

Organización política: Partido Popular Cristiano - PPC

Resumen de trayectoria: Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, con formación técnica en SINFORAC y el Cuerpo General de Bomberos. Trabaja como conductor piloto en la empresa Servicios Médicos Acudir Perú E.I.R.L.Ejerce el cargo partidario de Secretario de Política en el PPC. No registra sentencias de índole penal, familiar o laboral.

Carlos Alberto Melgar Vásquez combina su formación periodística con labores como conductor piloto y funciones dirigenciales dentro del Partido Popular Cristiano - Créditos: JNE.