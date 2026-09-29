Enfen: el calentamiento del mar frente a Perú alcanza mayor profundidad que en El Niño de 1997

Un mapa térmico de la región Niño 1 y 2 señala el aumento de la temperatura en la superficie del océano Pacífico frente a las costas de Ecuador y Perú. (Agencia Andina)

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El calentamiento anómalo del mar frente a la costa peruana se asemeja al fenómeno de El Niño ocurrido entre 1997 y 1998, aunque presenta una diferencia: la masa de agua cálida llega a una profundidad mayor, de hasta 300 metros, según explicó Rina Gabriel, vocera de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen), en declaraciones a Exitosa.

La especialista señaló que el actual escenario corresponde a un Niño costero de magnitud extraordinaria, la categoría más alta de la clasificación que utiliza el organismo para medir el calentamiento del mar peruano.

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“Actualmente estamos ya en esta magnitud mayor de extraordinario”, afirmó, tras precisar que las temperaturas podrían aumentar, aunque la clasificación no contempla una categoría superior. “Pueden aumentar más las temperaturas, pero la clasificación en relación a la magnitud es extraordinario”, dijo.

Las inundaciones pueden interrumpir el acceso de niñas y niños a escuelas, centros de salud y otros servicios básicos en las zonas de mayor riesgo frente a El Niño. (UNICEF)

El evento se distingue por temperaturas del mar por encima de los valores habituales para esta época. De acuerdo con la vocera del Enfen, frente al litoral peruano deberían registrarse temperaturas de entre 18 y 25 grados, pero los registros se sitúan entre 24 y 28 grados.

El calentamiento del mar

Gabriel sostuvo que el desarrollo del calentamiento oceánico guarda semejanzas con el episodio de 1997 y 1998. La comparación no se limita a las temperaturas superficiales, sino que abarca el comportamiento de la columna de agua.

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“El mecanismo de inicio y el desarrollo que se viene dando muy rápido de este calentamiento se asemeja al evento noventa y siete, noventa y ocho”, indicó la representante del Enfen.

Durante aquel evento, explicó, el mar permaneció cálido hasta una profundidad de entre 150 y 200 metros. En el escenario actual, el calentamiento alcanza niveles más profundos frente a la costa peruana.

Dos mujeres se protegen del sol con sombrillas en Perú ante las altas temperaturas registradas por el fenómeno El Niño. (Agencia Andina)

“En este caso particular, el calentamiento del mar está más profundo, hasta 300 metros”, detalló Gabriel. La especialista señaló que esa condición puede prolongar el proceso de disipación de las altas temperaturas, debido a que la masa de agua cálida ocupa una mayor extensión vertical.

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Para Gabriel, esa profundidad permite proyectar que el evento se mantendría hasta el otoño, incluso durante mayo y junio. Precisó que esa previsión se refiere al Niño costero, vinculado al calentamiento del mar peruano.

Las lluvias en Perú

La vocera del Enfen indicó que las temperaturas del mar de entre 26, 27 y 28 grados tienen relación con un mayor potencial de precipitaciones. Según explicó, el agua cálida aporta humedad a la atmósfera y puede favorecer lluvias superiores a los niveles habituales si las condiciones atmosféricas permiten la acumulación de esa humedad.

“El mar está superando las temperaturas de 26 grados, que no deberíamos tener en este momento”, afirmó. “Esto pues inyecta más humedad a la atmósfera y si la atmósfera está preparada para recibir, se acumula mayor humedad”.

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El aumento de la temperatura del mar en la costa central genera probabilidades de lluvias en Lima y el Callao.

El organismo prevé lluvias por encima de lo usual entre octubre, noviembre y diciembre. Gabriel señaló que las temperaturas podrían alcanzar los 29 grados y extenderse desde la costa norte hacia la costa central del país.

La proyección abarca a Lima, aunque la especialista aclaró que se trata de probabilidades y que el comportamiento atmosférico será determinante. Si las temperaturas se elevan frente al litoral de Lima y el Callao durante diciembre o enero, la humedad aportada por el mar podría favorecer lluvias que alcancen a la capital.

“Esto es lo que podría pasar. Todavía no vemos hasta el Callao que tengamos esa seguridad, pero es una proyección. Todo son probabilidades”, remarcó.

Gabriel indicó que las lluvias más elevadas suelen registrarse en febrero y marzo, con posibilidad de que se extiendan hasta abril. Para mayo, el calentamiento del mar entraría en una etapa de declinación, por lo que podría disminuir de intensidad.

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La especialista precisó que un mar cálido en mayo no implica necesariamente lluvias abundantes, ya que durante ese periodo la atmósfera no favorece precipitaciones suficientes, aun cuando persistan temperaturas elevadas en el océano.