Erika Villalobos cuenta por primera vez cómo se enteró del ampay de Aldo Miyashiro antes de que saliera al aire: “Él quiso volver, lo pago caro”

Erika Villalobos recordó el dolor que vivió tras el ampay de Aldo Miyashiro. YouTube/ Andrea Llosa

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Erika Villalobos reveló que supo con anticipación que las imágenes del ampay de Aldo Miyashiro serían difundidas en televisión y que, antes de la emisión, decidió preparar a sus hijos y a su madre para afrontar la exposición pública. La actriz recordó ese episodio durante una entrevista con Andrea Llosa, en la que habló de la ruptura, del arrepentimiento que expresó el conductor y de las consecuencias que tuvo el caso para su familia.

Villalobos y Miyashiro mantuvieron una relación durante varios años y formaron una familia con dos hijos. La separación se hizo pública en abril de 2022, luego de que “Magaly TV La Firme” emitiera imágenes del conductor besando a la entonces reportera Fiorella Retiz en el interior de un departamento de Miraflores.

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A más de cuatro años del escándalo, la actriz contó que no se enteró de lo sucedido frente al televisor. Según explicó en el adelanto de la conversación difundido por Llosa, recibió la confirmación de que Miyashiro era el hombre que aparecía en las imágenes antes de que el programa de espectáculos revelara el informe completo.

Erika Villalobos habló con sus hijos antes de la emisión

La actriz relató que el avance televisivo ya había despertado dudas sobre la identidad del conductor. Tras recibir una corroboración, decidió hablar de inmediato con las personas más cercanas a ella.

“Es porque había salido el avance y a mí me corroboraron que sí era él. Yo le dije a mis hijos y llamé a mi mamá y le dije: ‘Va a pasar esto en la noche, no te preocupes, todo va a estar bien’”, recordó Erika Villalobos.

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Aldo Miyashiro se separó de Érika Villalobos a causa de una infidelidad.

La actriz explicó que quiso anticiparse a la difusión del material para que sus hijos y su madre no recibieran la noticia sin preparación. De acuerdo con su testimonio, el hecho de saber que el tema se convertiría en contenido de televisión y redes sociales le generó una preocupación mayor que la traición en sí.

La exposición pública de su vida personal fue el aspecto que, según afirmó, más le costó procesar. “Para mí lo peor no fue ni siquiera la infidelidad. La infidelidad fue lo mínimo”, señaló.

Villalobos explicó que la situación adquirió otra dimensión cuando su familia quedó involucrada en una discusión abierta al público. “Mi familia estuviera expuesta, que yo saliera a la calle y todo el mundo tuviera que comentar sobre mi vida”, manifestó.

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Las reacciones en la calle tras el ampay

La intérprete indicó que, después de la difusión de las imágenes, tuvo que convivir con opiniones de desconocidos sobre su relación y sobre las decisiones que debía tomar. Algunas personas le pedían que perdonara al conductor, mientras otras lo cuestionaban con dureza.

“Me decían desde ‘ay, perdónalo’ hasta ‘ay, es un desgraciado’”, recordó. Para Villalobos, esos comentarios reflejaban la pérdida de privacidad que vivió tras la emisión del ampay.

La actriz sostuvo que Aldo Miyashiro intentó retomar la relación y le pidió disculpas por la dimensión que alcanzó el caso. “Él quiso volver, me pedía perdón por lo que había hecho, porque había causado una cosa enorme”, afirmó.

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Érika Villalobos perdonó a Aldo Miyashiro, pero no retomaron su relación

Luego añadió que el conductor tuvo que asumir las consecuencias de sus decisiones. “Las decisiones que tomó él las tuvo que pagar bien caras”, expresó durante la conversación con Andrea Llosa.

La entrevista también abordó los sentimientos que mantenía Villalobos hacia Miyashiro cuando se conoció el caso. Ante la pregunta de si aún lo amaba en ese momento, respondió de manera directa: “Sí, había amor”.

Villalobos evitó profundizar en las decisiones que tomó en privado tras conocer las imágenes. Sin embargo, remarcó que procuró proteger a sus hijos y a su madre antes de que el caso fuera difundido públicamente.

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Con el tiempo, ambos reconstruyeron sus vidas sentimentales. Aldo Miyashiro mantiene una relación con la actriz Gia Rosalino, mientras que Villalobos ha hecho pública su relación con Erik Zapata.

Durante la entrevista, la actriz también se refirió a otro periodo difícil de su vida, anterior al ampay de Miyashiro. Villalobos contó que atravesó una depresión después de la etapa de “Torbellino”, cuando las producciones de ficción nacional redujeron su presencia y ella enfrentó problemas económicos y personales.

Érika Villalobos tiene una relación con Erik Zapata.

La actriz aclaró que su cuadro emocional no se originó directamente por su participación en el grupo musical, sino por una sucesión de circunstancias que coincidieron en esa etapa. “Estaba trabajando en telenovelas y las telenovelas eran exitosísimas. Y vino una época de vacas flacas para las telenovelas peruanas”, recordó.

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Villalobos dijo que en ese periodo sus ingresos no alcanzaban para cubrir sus deudas. A esa situación se sumaron dos accidentes de tránsito y la muerte de dos de sus mascotas.

“Pasaron varias cosas, uno no se prepara para eso, cuando eres chibolo no sabes”, comentó.