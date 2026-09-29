Programación de la Copa Brasilia de vóley 2026 con Universitario: fechas y horarios del cuadrangular amistoso

Universitario participará en la Copa Brasilia 2026 de vóley: programación de los partidos del cuadrangular amistoso.

Guardar

Universitario de Deportes tendrá su primer desafío de la pretemporada 2026/2027 en la Copa Brasilia de vóley. El cuadro crema disputará dos partidos ante equipos de la Superliga de Brasil, como parte de su preparación para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley.

El certamen reunirá a cuatro clubes. Además de la ‘U’, participarán Brasilia Vôlei, anfitrión del torneo; Gerdau Minas y Fluminense, que dirige Facundo Morando, extécnico de Alianza Lima.

PUBLICIDAD

La Copa Brasilia se disputará el viernes 2 y el sábado 3 de octubre en el Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal, recinto con capacidad para 1.200 espectadores.

A continuación, conoce la programación del torneo internacional:

Programación de la Copa Brasilia de vóley 2026

Viernes 2 de octubre

Gerdau Minas vs Universitario (16:00 horas)

Brasilia Volei vs Fluminense (18:30 horas)

Sábado 3 de octubre

Partido por el tercer lugar (14:00 horas)

Final (16:30 horas)

Programación de la Copa Brasilia de vóley 2026, donde Universitario participará previo a la Liga Peruana de Vóley.

Canal TV de la Copa Brasilia de Vóley 2026

Por el momento, no se ha confirmado qué canal transmitirá la Copa Brasilia en Perú. Una de las alternativas es que Universitario o algún medio brasileño emita los partidos a través de YouTube.

La Noche de las Pumas, evento de presentación del equipo, sí será transmitida por esa plataforma.

Lo que se sabe de sus rivales de Universitario

Gerdau Minas y Fluminense son dos de los rivales brasileños que ya tuvieron contacto con el vóley peruano. Ambos participaron en la Brasil Cup junto a Alianza Lima, torneo que fue transmitido por América TV. Por ello, Universitario pudo analizar a estos equipos de cara a sus próximos enfrentamientos.

PUBLICIDAD

Gerdau Minas se caracteriza por la velocidad y calidad de su juego. El equipo se consagró campeón de la Brasil Cup tras vencer por 3-1 a Osasco. Además, cuenta en ataque con Thaisa Daher, referente del vóley brasileño y exintegrante de la selección de su país.

Fluminense, por su parte, tiene un elemento que podría influir si enfrenta a Universitario en una eventual definición por el tercer lugar o la final. Su entrenador, Facundo Morando, conoce a gran parte del plantel crema por su reciente etapa al frente de Alianza Lima.

Brasilia Vôlei, anfitrión de la Copa Brasilia, terminó en el décimo puesto de la última temporada de la Superliga y estuvo cerca de perder la categoría. Para la campaña 2026/2027, el club reforzó su plantel con el objetivo de evitar una situación similar y mejorar su rendimiento.

PUBLICIDAD

Facundo Morando vivió una etapa exitosa al mando de Alianza Lima. Crédito: LPV

El plantel de Universitario para la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Líberos: Mirian Patiño y Estrella Bustamante.

Puntas: Cat Flood, Aixa Vigil, Angelica Bustamante, Cielo Balcazar y Karla Ortiz.

Centrales: Sarah Evaristo, Taya Beller, Fátima Villafuerte, Maricarmen Guerrero y Claudia Palza.

Opuestas: Maluh Oliveira y Daniela Muñoz.

Armadoras: Seleisa Elisaia, Lucía Magallanes y Ingrid Herrada.

Lo que viene para Universitario tras la Copa Brasilia

Tras la Copa Brasilia, Universitario afrontará una prueba internacional más antes de su debut en la Liga Peruana de Vóley. El equipo dirigido por Paco Hervás enfrentará a Sancor Seguros Vôlei Londrina de Brasil el viernes 9 de octubre, a las 20:00 horas, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Después de ese encuentro, la ‘U’ quedará lista para estrenarse en el campeonato nacional, cuyo inicio está previsto para el 17 de octubre. Por el momento, todavía no se ha publicado el fixture ni se conoce al rival de Universitario en la primera fecha.