Jefferson Farfán advirtió sobre el cambio de jueza en el caso Magaly Medina: su pena podría convertirse en prisión efectiva

El exfutbolista Jefferson Farfán y la presentadora Magaly Medina afrontan un proceso judicial por difamación en Perú.

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Jefferson Farfán alertó sobre el cambio de jueza en el proceso judicial que mantiene con Magaly Medina, una situación que, según sostuvo, podría retrasar la resolución sobre la posible conversión de la condena de la conductora en prisión efectiva. El exfutbolista difundió el comunicado el 29 de septiembre y pidió que se respete el debido proceso antes de definir la situación de la pena.

Según explicó, el 16 de septiembre se llevó a cabo una audiencia de revocatoria de pena, en la que debía evaluarse si la sanción de prestación de servicios comunitarios impuesta a Medina correspondía ser modificada por una pena de cumplimiento efectivo. Farfán afirmó que, hasta la publicación de su mensaje, el juzgado aún no había emitido una decisión sobre el expediente.

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“Como hasta la fecha no se ha resuelto”, escribió el exseleccionado peruano, quien señaló que revisó junto con su abogado los sistemas electrónicos del Poder Judicial. Tras esa consulta, indicó que acudieron al 32° Juzgado Penal Unipersonal de Lima para averiguar cuándo se resolvería el caso.

Jefferson Farfán informa mediante un comunicado en redes sociales sobre la sustitución del magistrado en el juicio contra Magaly Medina en Lima.

Farfán relató que allí conoció que Meysi Jaeklin Gonzales Salvador, la magistrada que dirigió la audiencia de septiembre, ya no se encontraba a cargo del despacho. “Me doy con una gran sorpresa: Meysi Jaeklin Gonzales Salvador ya no es la jueza”, manifestó en su pronunciamiento público.

De acuerdo con la versión del exfutbolista, el despacho pasó a estar bajo responsabilidad del juez Yoncen Muñoz, quien habría sido nombrado recientemente. Farfán sostuvo que este cambio obligaría a realizar otra audiencia, pues el nuevo magistrado no participó en la sesión en la que ambas partes expusieron sus posiciones.

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“Es ahora este nuevo juez Yoncen Muñoz, quien obviamente no conoce el expediente, el que tendrá que convocar a una nueva audiencia”, señaló. Además, cuestionó que la jueza que dirigió la diligencia del 16 de septiembre ya no pueda resolver el caso. “Llueve sobre mojado. Se repite la historia”, expresó.

En una emisión televisiva, Magaly Medina y Jefferson Farfán son mostrados en una pantalla dividida, discutiendo el sustento del cobro de S/350.000 en el juicio.

Al cierre de su comunicado, Farfán afirmó que hizo pública la situación para evitar que se afecte la tramitación de la causa. “Que no se vulnere el debido proceso y se produzca una irregularidad en la ejecución de la pena”, escribió. En su publicación no precisó si ya existe una nueva fecha para la audiencia ni cuándo se conocerá la decisión sobre la posible pena efectiva de Medina.

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Magaly Medina sí pagó la reparación civil a Jefferson Farfán

El conflicto entre Magaly Medina y Jefferson Farfán también tuvo otro capítulo el 31 de julio, cuando el exfutbolista aseguró que la conductora había completado el pago de S/ 350 mil por reparación civil. Ese monto fue fijado en el proceso por violación a la intimidad agravada que enfrentó a ambas figuras públicas.

Farfán utilizó su cuenta oficial de Instagram para informar que, según su versión, Medina ya había cumplido con cancelar la totalidad de la suma establecida. El exjugador publicó el mensaje durante la mañana y acompañó la confirmación con una frase dirigida de forma directa a la conductora de Magaly TV La Firme.

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“Buenos días, mi tía 8:30, por fin pagaste completo, ¿estás asustada? ¡Muchísimas gracias! Tkm”, escribió el exseleccionado peruano. La publicación fue interpretada como una respuesta pública a Medina y como una forma de dejar constancia de que el pago de la reparación civil se había completado.

Del pago parcial al “por fin pagaste completo”: Farfán confirmó el cierre de la reparación civil en Instagram. IG

El mensaje de Farfán combinó la confirmación del abono con el tono irónico que ha utilizado en sus recientes publicaciones sobre la conductora. La frase “mi tía 8:30” aludió a la hora de emisión del programa que conduce Medina en ATV y fue parte de una nueva referencia pública dentro de su disputa.

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La reparación civil corresponde a la indemnización económica ordenada tras la condena por violación a la intimidad agravada. El pago de ese monto no define por sí solo la situación de la pena de prestación de servicios comunitarios, cuya posible conversión en prisión efectiva es materia de la audiencia de revocatoria mencionada por Farfán.

Mientras espera una respuesta sobre la nueva programación de esa diligencia, el exfutbolista sostuvo que el cambio de magistrada puede obligar a que el juez Yoncen Muñoz escuche nuevamente a ambas partes antes de emitir una resolución sobre el caso.